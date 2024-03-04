Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone fiyatı uçtu

Apple, bugün yeni M3 MacBook Air modelini satışa sundu. Bununla birlikte Apple Türkiye de sessiz sedasız iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.
Yaklaşık yüzde 5 ile 7 arası değişen zamların yansıdığı tüm ürün grubunda dikkat çeken bir haber de M1 işlemcili MacBook Air ve 15 inçlik M2 MacBook Air'ın satıştan kaldırılması oldu. 13 İnçlik M2 işlemcili MacBook Air'ın fiyatında da yüzde 3 seviyesinde indirim meydana geldi. İşte Apple ürünlerinin güncel fiyatları!
Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone 108 bin TL'yi gördü!
Apple'ın bugün yapmış olduğu son zamla birlikte iPhone 15 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı 107 bin 999 TL seviyelerine kadar çıktı. Bununla birlikte şirketin giriş seviyesi modeli iPhone SE 64 GB modelinin fiyatı ise 28 bin 999 TL'lere kadar dayandı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları ve çok daha fazlası:
Zam sonrası Apple iPhone fiyat listesi
Cihaz
Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıiPhone SE 64 GB 24.999 TL 26.999 TL28.999 TLiPhone SE 128 GB 26.999 TL 28.999 TL31.199 TLiPhone SE 256 GB 30.999 TL 33.499 TL35.699 TLiPhone 13 128 GB 36.999 TL 39.999 TL42.999 TLiPhone 13 256 GB 40.999 TL 44.499 TL47.499 TLiPhone 13 512 GB 48.999 TL 52.999 TL56.499 TLiPhone 14 128 GB 43.999 TL 47.499 TL51.499 TLiPhone 14 256 GB 47.999 TL 51.999 TL55 999 TLiPhone 14 512 GB 55.999 TL 60.499 TL64.999 TLiPhone 14 Plus 128 GB 49.999 TL 53.999 TL58.499 TLiPhone 14 Plus 256 GB 53.999 TL 58.499 TL62.999 TLiPhone 14 Plus 512 GB 61.999 TL 66.999 TL71.999 TLiPhone 15 128 GB 49.999 TL 53.999 TL58.499 TLiPhone 15 256 GB 53.999 TL 58.499 TL62.999 TLiPhone 15 512 GB 61.999 TL 66.999 TL71.999 TLiPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 61.999 TL66.999 TLiPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 66.499 TL71.499 TLiPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 74.999 TL80.499 TLiPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 69.999 TL75.499 TLiPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 74.499 TL79.999 TL iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 82.999 TL88.999 TLiPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 91.499 TL97.999 TLiPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 82.999 TL89.999 TLiPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 91.499 TL98.999 TLiPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 99.999 TL107.999 TL
Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi
Cihaz
Eski fiyatı 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıApple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm 14.999 TL 16.299 TL17.499 TLApple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm 15.999 TL 17.299 TL18.499 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm 33.499 TL 35.999 TL38.999 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm 34.999 TL 37.599 TL40.799 TLApple Watch Ultra 2 39.999 TL 42.999 TL46.499 TLApple Watch SE 40 mm 9.499 TL 10.299 TL10.999 TLApple Watch SE 44 mm 10.499 TL 11.299 TL11.999 TL
Zam sonrası Apple MacBook fiyat listesi
Cihaz
Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıM1 MacBook Air 32.033 TL 34.999 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 13 inç 256 GB 40.168 TL 44.499 TL42.999 TLM2 MacBook Air 13 inç 512 GB 50.846 TL 55.999 TL50.999 TLM2 MacBook Air 15 inç 256 GB 47.287 TL 52.299 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 15 inç 512 GB 54.407 TL 59.499 TLSatıştan kalktıM3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ – –47.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ – –55.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ – –63.499 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ – –54.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ – –62.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ – –70.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB – 62.999 TL67.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB – 70.199 TL75.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB – 78.899 TL84.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB – 93.299 TL101.499 TLM3 Max MacBook Pro 14 inç – 121.999 TL132.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) – 94.999 TL102.999 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) – 109.399 TL118.999 TLM3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) – 130.999 TL142.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) – 148.999 TL162.299 TLM2 Max Mac Studio 74.236 TL 81.999 TL87.999 TLM2 Ultra Mac Studio 148.474 TL 163.999 TL175.999 TLM2 Mac mini 20.355 TL 23.499 TL25.499 TLM2 Pro Mac mini 47.287 TL 51.999 TL56.499 TL
AirPods fiyatları
Cihaz
Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı2. Nesil AirPods 4.372 TL 4.849 TL5.249 TL3. Nesil AirPods 5.694 TL 6.299 TL6.799 TL3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) 6.101 TL 6.749 TL7.299 TL2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 7.829 TL 8.649 TL9.349 TLAirPods Max 20.846 TL 22.999 TL24.849 TL
iPad fiyatları
Cihaz
Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı11 inç iPad Pro 128 GB 28.982 TL 31.999 TL34.559 TL11 inç iPad Pro 256 GB 32.338 TL 35.499 TL38.339 TL11 inç iPad Pro 512 GB 39.050 TL 42.999 TL46.439 TL11 inç iPad Pro 1 TB 52.474 TL 57.999 TL62.639 TL11 inç iPad Pro 2 TB 65.897 TL 72.999 TL78.839 TL12.9 inç iPad Pro 128 GB 40.677 TL 44.999 TL48.559 TL12.9 inç iPad Pro 256 GB 44.033 TL 48.499 TL52.379 TL12.9 inç iPad Pro 512 GB 50.745 TL 55.999 TL60.479 TL12.9 inç iPad Pro 1 TB 64.168 TL 70.999 TL76.679 TL12.9 inç iPad Pro 2 TB 77.592 TL 85.999 TL92.879 TLiPad Air 64 GB 21.355 TL 23.499 TL25.379 TLiPad Air 256 GB 26.440 TL 28.999 TL31.319 TL10. Nesil iPad 64 GB 16.270 TL 17.999 TL19.439 TL10. Nesil iPad 256 GB 21.355 TL 23.499 TL25.379 TL9. Nesil iPad 64 GB 11.999 TL 13.299 TL14.359 TL9. Nesil iPad 256 GB 17.084 TL 18.799 TL20.299 TLiPad mini 64 GB 18.609 TL 20.499 TL22.139 TLiPad mini 256 GB 23.694 TL 25.999 TL28.079 TLApple Pencil 1. Nesil 3.213 TL 3.549 TL3.849 TLApple Pencil 2. Nesil 3.863 TL 4.269 TL4.629 TLApple Pencil USB-C 2.699 TL 2.979 TL3.229 TL
Aksesuar fiyatları
Cihaz
Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatıApple TV 4K 64 GB Wi-Fi 5.084 TL 5.599 TL6.049 TLApple TV 4K 128 GB Wi-Fi+Ethernet 5.897 TL 6.499 TL7.029 TLApple 20W Type-C Adaptör 619 TL 669 TL719 TLAirTag Tekli Paket 1.036 TL 1.119 TL1.219 TLAirTag 4'lü Paket 3.497 TL 3.779 TL4.099 TLApple Parlatma Bezi 619 TL 679 TL739 TL
Son Dakika › Teknoloji › Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone fiyatı uçtu - Son Dakika
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Oyun endüstrisi son aylarda büyük bir krizin içine girmiş durumda. EA'in bir Star Wars oyununu iptal ettiği, bir diğerini ise devam ettirdiği bildirildi. Bit Reactor, geliştirilmekte olan strateji tabanlı Star Wars oyunu için yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu ve oyunun iptal edilmediğini duyurdu. EA tarafından yürütülen yeniden yapılanmadan etkilenmediklerini açıklayan Bit Reactor, strateji tabanlı Star Wars oyunu için beklentilerin devam ettiğini belirtti.
Microsoft ve Bosch, sürücüsüz arabalardaki yapay zeka desteğini geliştirmek için uzun dönemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği sayesinde sürüş güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka teknolojileri, otomobilin veri tabanına kaydedilen görsel ve yazılı verileri kullanarak aracın sürüş kalitesini ve hareket kabiliyetini artıracak. Bu iş birliği, Apple'ın araba projesinin iptal olmasının ardından ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Bosch'un üst düzey yöneticileri, projenin sürüş güvenliğini iyileştirerek kazaları azaltacağını iddia ediyor. Bu iş birliği, yapay zeka yatırımlarının otomobil sektöründe büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor.
Apple, WWDC 2024 etkinliğinde tüm platformlarında yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planlarken, M3 MacBook Air için 'Dünya'nın en iyi laptopu' iddiasında bulundu. Yeni MacBook Air, yapay zeka özellikleriyle kullanıcılara güçlü kamera özellikleri, dil çevirisi, metin tahminleri gibi akıllı özellikler sunuyor. Apple'ın yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, teknoloji pazarındaki rekabete nasıl bir etki yapacağı merak konusu.
2024 yılının en çok merak edilen yapımlarından Greedfall 2: A Dying World, yaz aylarında erken erişime açılacak. Fragmanı yayınlanan oyun, sinematik gösterim olmasından dolayı eleştiriler alsa da, ikinci oyunda daha kapsamlı bir rol yapma deneyimi ve sürükleyici bir hikaye bekleniyor. Oyunun sadece Steam üzerinde PC'de oynanabilecek olması ve konsollardaki performansıyla ilgili endişeler ise hayal kırıklığı yarattı. Greedfall 2: A Dying World hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
Huawei, JAC ile iş birliği yaparak Çin'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kurmayı hedefliyor. Fabrika, yıllık 200 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak ve toplamda 550 milyon dolarlık bir yatırım gerektirecek. Fabrikada DE ve X6 platformları kullanılarak B ve C segmentlerinde sedan ve SUV modelleri üretilecek. Ayrıca, Huawei destekli MPV araçlardan da yılda 35 bin adet üretilecek. Gigafactory ile Huawei ve JAC, elektrikli otomobilleri daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.
Apple, ilk kez etkinlik düzenlemeden yeni bir ürün tanıttı. Yapay zeka desteğiyle donatılan M3 MacBook Air sahne aldı.
Google ve OpenAI arasındaki yapay zeka tabanlı sohbet botu yarışına Amazon destekli Anthropic da katıldı. Anthropic, Claude 3 adlı yapay zeka modelini tanıtarak, rakiplerini geride bıraktığını iddia etti. Claude 3, metin sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve belge analizi gibi yeni özellikler sunuyor. Anthropic, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi liderlerle rekabet etmeyi ve üretken yapay zeka alanında pay sahibi olmayı hedefliyor.
Nissan, İngiltere'deki eski elektrikli Leaf modellerinde telefon uygulamasının kullanıma kapanacağını duyurdu. Bu karar, 2G hatlarının kapatılmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 3 bin Leaf sahibinin etkileneceği düşünülürken, bu durum Nissan'a duyulan güveni azaltabilir. Şirket, klima kontrolü gibi fonksiyonların arabaya yerleşik olduğunu belirtti.
Samsung, orta ve üst segment için ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasında hatırı sayılır bir pay elde etti. Bu gidişatı sürdürmek isteyen şirket, orta seviye bir modelini daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Samsung Galaxy F15 sahne aldı. Cihaz, MediaTek'in orta sınıf işlemcisi Dimensity 6100+ yer alıyor. Ön panelde ise su damlası çentikli 6,6 inç 1080×2340 90 Hz AMOLED ekran bulunuyor. Arka panelde üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 5 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. 6.000 mAh pil ile sahne alacak model, 25W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 14 One UI 6 ile gelecek olan modelin Ash Black, Groovy Violet ve Jazzy Green renk seçenekleri bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 156 dolar veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 175 dolar olarak fiyatlandırılıyor.
Çin, dünyanın en büyük video gözetim ağı olan Skynet'i Ay'a taşıyarak, uzaydaki en büyük gözetim ağını oluşturmayı planlıyor. Bu, Çin'in Ay'daki gelecek varlıklarını korumak ve Ay'daki faaliyetleri izlemek amacıyla tasarlanmış bir proje olacak. Skynet (Tianwang), Çin'in hemen hemen her yerini kapsayan 600 milyondan fazla kamera içeren, dünyadaki en büyük video gözetim ağı olarak biliniyor. Çin'in Ay gözetim sistemi, Ay araştırma istasyonu için optik gözetim sistemini inşa etme ve işletme konusunda Skynet'ten öğrenilen derslerden yararlanacak. Sistemin temeli, yüksek performanslı güvenlik kameraları olacak. Bu kameralar, görünür ışık veya kızılötesi bölgelerde çalışacak ve yapay zeka destekli çiplerle donatılacak. Bu girişim, Çin ve ABD'nin Ay'ın güney kutbunda uluslararası üsler kurma planları ile paralellik gösteriyor. Ay'ın sınırlı ve potansiyel olarak yoğunlaşmış su kaynaklarına yönelik rekabet ve çatışma olasılığı, uzay yolculuğu yapan uluslar arasında endişelere yol açıyor. Uluslararası hukuk, Ay yüzeyinde silah yerleştirmeyi yasaklıyor ve her iki ülke de Ay keşif programlarının tamamen barışçıl olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu proje, Ay'daki ve uzaydaki insan varlığının geleceğini nasıl etkileyebilir?
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