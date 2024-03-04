Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone fiyatı uçtu

Teknoloji

Apple, bugün yeni M3 MacBook Air modelini satışa sundu. Bununla birlikte Apple Türkiye de sessiz sedasız iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Yaklaşık yüzde 5 ile 7 arası değişen zamların yansıdığı tüm ürün grubunda dikkat çeken bir haber de M1 işlemcili MacBook Air ve 15 inçlik M2 MacBook Air'ın satıştan kaldırılması oldu. 13 İnçlik M2 işlemcili MacBook Air'ın fiyatında da yüzde 3 seviyesinde indirim meydana geldi. İşte Apple ürünlerinin güncel fiyatları!

Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone 108 bin TL'yi gördü!

Apple'ın bugün yapmış olduğu son zamla birlikte iPhone 15 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı 107 bin 999 TL seviyelerine kadar çıktı. Bununla birlikte şirketin giriş seviyesi modeli iPhone SE 64 GB modelinin fiyatı ise 28 bin 999 TL'lere kadar dayandı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları ve çok daha fazlası:

Zam sonrası Apple iPhone fiyat listesi

Cihaz Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı iPhone SE 64 GB 24.999 TL 26.999 TL28.999 TLiPhone SE 128 GB 26.999 TL 28.999 TL31.199 TLiPhone SE 256 GB 30.999 TL 33.499 TL35.699 TLiPhone 13 128 GB 36.999 TL 39.999 TL42.999 TLiPhone 13 256 GB 40.999 TL 44.499 TL47.499 TLiPhone 13 512 GB 48.999 TL 52.999 TL56.499 TLiPhone 14 128 GB 43.999 TL 47.499 TL51.499 TLiPhone 14 256 GB 47.999 TL 51.999 TL55 999 TLiPhone 14 512 GB 55.999 TL 60.499 TL64.999 TLiPhone 14 Plus 128 GB 49.999 TL 53.999 TL58.499 TLiPhone 14 Plus 256 GB 53.999 TL 58.499 TL62.999 TLiPhone 14 Plus 512 GB 61.999 TL 66.999 TL71.999 TLiPhone 15 128 GB 49.999 TL 53.999 TL58.499 TLiPhone 15 256 GB 53.999 TL 58.499 TL62.999 TLiPhone 15 512 GB 61.999 TL 66.999 TL71.999 TLiPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 61.999 TL66.999 TLiPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 66.499 TL71.499 TLiPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 74.999 TL80.499 TLiPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 69.999 TL75.499 TLiPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 74.499 TL79.999 TL iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 82.999 TL88.999 TLiPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 91.499 TL97.999 TLiPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 82.999 TL89.999 TLiPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 91.499 TL98.999 TLiPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 99.999 TL107.999 TL

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi

Cihaz Eski fiyatı 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm 14.999 TL 16.299 TL17.499 TLApple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm 15.999 TL 17.299 TL18.499 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm 33.499 TL 35.999 TL38.999 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm 34.999 TL 37.599 TL40.799 TLApple Watch Ultra 2 39.999 TL 42.999 TL46.499 TLApple Watch SE 40 mm 9.499 TL 10.299 TL10.999 TLApple Watch SE 44 mm 10.499 TL 11.299 TL11.999 TL

Zam sonrası Apple MacBook fiyat listesi

Cihaz Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı M1 MacBook Air 32.033 TL 34.999 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 13 inç 256 GB 40.168 TL 44.499 TL42.999 TLM2 MacBook Air 13 inç 512 GB 50.846 TL 55.999 TL50.999 TLM2 MacBook Air 15 inç 256 GB 47.287 TL 52.299 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 15 inç 512 GB 54.407 TL 59.499 TLSatıştan kalktıM3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ – –47.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ – –55.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ – –63.499 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ – –54.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ – –62.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ – –70.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB – 62.999 TL67.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB – 70.199 TL75.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB – 78.899 TL84.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB – 93.299 TL101.499 TLM3 Max MacBook Pro 14 inç – 121.999 TL132.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) – 94.999 TL102.999 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) – 109.399 TL118.999 TLM3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) – 130.999 TL142.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) – 148.999 TL162.299 TLM2 Max Mac Studio 74.236 TL 81.999 TL87.999 TLM2 Ultra Mac Studio 148.474 TL 163.999 TL175.999 TLM2 Mac mini 20.355 TL 23.499 TL25.499 TLM2 Pro Mac mini 47.287 TL 51.999 TL56.499 TL

AirPods fiyatları

Cihaz Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı 2. Nesil AirPods 4.372 TL 4.849 TL5.249 TL3. Nesil AirPods 5.694 TL 6.299 TL6.799 TL3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) 6.101 TL 6.749 TL7.299 TL2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 7.829 TL 8.649 TL9.349 TLAirPods Max 20.846 TL 22.999 TL24.849 TL

iPad fiyatları

Cihaz Eski fiyat 1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı 11 inç iPad Pro 128 GB 28.982 TL 31.999 TL34.559 TL11 inç iPad Pro 256 GB 32.338 TL 35.499 TL38.339 TL11 inç iPad Pro 512 GB 39.050 TL 42.999 TL46.439 TL11 inç iPad Pro 1 TB 52.474 TL 57.999 TL62.639 TL11 inç iPad Pro 2 TB 65.897 TL 72.999 TL78.839 TL12.9 inç iPad Pro 128 GB 40.677 TL 44.999 TL48.559 TL12.9 inç iPad Pro 256 GB 44.033 TL 48.499 TL52.379 TL12.9 inç iPad Pro 512 GB 50.745 TL 55.999 TL60.479 TL12.9 inç iPad Pro 1 TB 64.168 TL 70.999 TL76.679 TL12.9 inç iPad Pro 2 TB 77.592 TL 85.999 TL92.879 TLiPad Air 64 GB 21.355 TL 23.499 TL25.379 TLiPad Air 256 GB 26.440 TL 28.999 TL31.319 TL10. Nesil iPad 64 GB 16.270 TL 17.999 TL19.439 TL10. Nesil iPad 256 GB 21.355 TL 23.499 TL25.379 TL9. Nesil iPad 64 GB 11.999 TL 13.299 TL14.359 TL9. Nesil iPad 256 GB 17.084 TL 18.799 TL20.299 TLiPad mini 64 GB 18.609 TL 20.499 TL22.139 TLiPad mini 256 GB 23.694 TL 25.999 TL28.079 TLApple Pencil 1. Nesil 3.213 TL 3.549 TL3.849 TLApple Pencil 2. Nesil 3.863 TL 4.269 TL4.629 TLApple Pencil USB-C 2.699 TL 2.979 TL3.229 TL

Aksesuar fiyatları