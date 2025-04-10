Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk - Son Dakika
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Teknoloji

Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk

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Milli SİHA Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. TB2, geçtiğimiz yıl da otonom fıçı tonosu manevrasını gerçekleştirmişti.

10.04.2025 00:14  Güncelleme: 00:29
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Milli SİHA Bayraktar TB2, dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirdi.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR SİHA TARAFINDAN BAŞARIYLA UYGULANAMAMIŞTI

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü. Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor. Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokulmuş ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2'nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.

Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk

İLERİ MANEVRA OTONOMİSİ

Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. 31 Mayıs 2024'te icra ettiği otonom fıçı tonosu manevrasıyla bu hareketi başarıyla gerçekleştiren ilk insansız hava aracı olurken, son olarak test uçuşlarında uyguladığı otonom virilden kurtarma manevrasıyla da kontrol kaybı senaryolarına karşı etkinliğini gösterdi. Her iki manevra da zorlu uçuş koşulları içerirken, Bayraktar TB2'nin bu durumları otonom şekilde yönetebilmesi platformun görev devamlılığı ve uçuş güvenliği açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Bu yetenekler, Bayraktar TB2'nin ileri manevra otonomisi kabiliyetlerini ortaya koyuyor.

BAYRAKTAR TB2T-AI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan'da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

1 MİLYON SAATTİR GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3742 KEZ KATETTİ

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD'li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının %65'ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40.075 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA LİDERLİĞİNE TAŞIDI

Milli SİHA Bayraktar TB2'nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi. Türkiye 2021 itibarıyla SİHA ihracatında Amerika, İsrail ve Çin'i geride bırakarak dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, uygun maliyeti, hızlı teslimat süreci ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin tercihi haline geldi. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS'ın (Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye küresel SİHA ihracatının %65'ini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin yenilikçi üretim yaklaşımı, askeri alanın yanı sıra stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerindeki lider aktör konumunu güçlendirdi.

Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk

NATO VE AB ÜLKELERİNİN SEMALARINDA

Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı bir sürecin sonunda ülkelerin envanterlerine giriyor. 2023'te de Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabete dayalı sürecin kazananı Bayraktar TB2 SİHA oldu. Bayraktar TB2 SİHA'lar yapılan demo faaliyetlerinde Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak kazandı. Böylece Baykar, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile önemli bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Öte yandan milli SİHA'ların görev yaptığı coğrafyalar da artmaya devam ediyor. 19 Kasım 2024'te Zagreb'te imzalanan anlaşma neticesinde Hırvatistan'a gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterine girmiş oldu.

YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

REKORLARIN SAHİBİ

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 30.318 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 1 milyon saati aşan uçuşla birlikte ulaşılması zor bir rekorla Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

Bayraktar TB2\'den dünya havacılık tarihinde bir ilk
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Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 28510:
    Allahım Türk milletinin ve müslümanların gücünü artırsın. emeği geçen ve teşvik eden herkese sonsuz teşekkürler. . bir milletin özgürlüğü. ve istikbali göklerde dir 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    seçim yaklaşırken türkiye yolcu uçağıda yapar.atom bombasıda .bombardıman uçağında. insansız tren ..aklına ne geliyorsa.hatta elektrik li ucak .uzay üssü.. 0 10 Yanıtla
  • Sd01101453:
    1 milyon saatlik uçuşu yıla cevirdiniz mi ? Toplam sihaların toplam uçuşu mu bu 1 milyon saat :S... 0 2 Yanıtla
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