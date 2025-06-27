D Tech Cloud\'un Perakende Dönüşüm Etkinliği

YERLİ bulut teknolojisi şirketi D Tech Cloud, perakende sektörüne özel dijital dönüşüm çözümlerini, sektörün öncü markalarıyla buluşturduğu 'Cloud Retail Summit' etkinliğinde tanıttı. İstanbul Kemer Country Hotel Club'da düzenlenen buluşmaya; Getir, FLO Grup, Arzum, Koton, A101, Carrefour, Colins, Gloria Jeans, İpekyol, Madame Coco, Naf Naf,Saruhan (Fakir) ve sektörün lider birçok markasının üst düzey yöneticileri ile strateji ve dijital dönüşüm ekipleri katıldı.

Etkinlik kapsamında yapay zeka, veri analitiği, otomasyon ve bulut entegrasyonu gibi alanlardaki en yeni teknolojiler ele alındı. D Tech Cloud'un perakende sektörüne özel sunduğu omnichannel altyapılar, akıllı envanter yönetimi, anlık kampanya motorları ve API tabanlı modern BT sistemleri, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

DIJITAL DÖNÜŞÜMDE YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI

Etkinlikte gerçekleşen panel oturumları ve birebir görüşmelerde, perakende sektörünün mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük teknolojik yol haritası ele alındı. Katılımcılar, karşılaştıkları zorlukları teknoloji sağlayıcılarla doğrudan paylaşırken, sektörün dönüşümünde öncelik taşıyan senaryolar tartışıldı.

D Tech Cloud'un ev sahipliğinde gerçekleşen Cloud Retail Summit'in, önümüzdeki dönemde finans, sağlık, üretim ve kamu gibi farklı sektörlere odaklanacak yeni temalarda da sürdürüleceği aktarıldı.

ÖZÇELIK: BULUT DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYORUZ

D Tech Cloud Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Açelya Cevher Özçelik, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Cloud Retail Summit etkinliğimizin merkezinde perakende sektörünün dönüşümüne öncülük etme vizyonu vardı. 20'ye yakın değerli markanın üst düzey yöneticisiyle buluşarak, yapay zeka, bulut ve uygulama güvenliği çözümlerini bu sektöre nasıl daha verimli entegre edebileceğimizi tartıştık. Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, sektörün dönüşümüne dair önemli içgörüler paylaşıldı."

Özçelik, D Tech Cloud'un büyüme vizyonuna değindi:

"Amacımız yalnızca Türkiye'de değil, bölge pazarlarında da bulut dönüşümüne liderlik etmek. Bugün perakende ile başladık, çok yakında finans, kamu ve üretim gibi kritik sektörlerde de varlığımızı artıracağız. Kurumların tüm ihtiyaçlarını kapsayan uçtan uca bulut çözümleri sunuyoruz. Çünkü günümüzde bulut dönüşümü artık bir tercih değil; rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak için kaçınılmaz bir gereklilik."

BATMAZ: BU DÖNÜŞÜM HER KURUM İÇİN ZORUNLULUK

Etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz isebulut ve yapay zeka teknolojilerinin perakende sektöründeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün yalnızca bugünü değil, geleceği de konuşuyoruz. Yapay zeka, bulut ve yeni nesil veri analitiği platformları, perakende şirketlerine önemli yetenekler kazandırıyor. Artık bu dönüşüm bir tercih değil; kurumlar için operasyonel verimlilikten rekabet avantajına kadar birçok alanda zorunlu bir adıma dönüştü."

Batmaz, Microsoft ve D Tech Cloud iş birliğinin önemine de vurgu yaptı:

Stratejik İş ortağımız D Tech Cloud sayesinde, yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel pazarlarda da etki yaratıyoruz. Amacımız; esnek, çevik ve kurumların ihtiyaçlarına yanıt veren çözümlerle iş dünyasının yanında yer almak. Bu doğrultuda Microsoft'un global deneyimini, D Tech Cloud'un yerel uzmanlığıyla birleştirerek sürdürülebilir teknoloji çözümleri sunuyoruz."

"Microsoft olarak yapay zekanın tüm alanlarına dokunan bir teknoloji lideriyiz. D Tech Cloud ise bu alana yatırım yapan, derin sektör deneyimi olan güçlü bir iş ortağımız. Hedefimiz, Türkiye'deki başarı örneklerini uluslararası pazarlara taşıyarak büyümeyi ortaklaşa sürdürmek" diyen Batmaz, dijital dönüşümde iş birliklerinin rolünü vurguladı.

GELECEK PLANI: TÜRKIYE'DEN DÜNYAYA BAŞARI HIKAYELERİ

Etkinlik boyunca konuşmacılar, yerli üretim yapay zeka senaryolarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerken, bu senaryoların bölge genelinde uygulanabilirliğine dair de değerlendirmelerde bulundu.