Google Maps, Türkiye\'nin enlerini açıkladı

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Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor.

Google Maps verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

Galata Kulesi-İstanbul Anıtkabir-Ankara Yerebatan Sarnıcı-İstanbul Pamukkale-Denizli Taksim Meydanı-İstanbul Manavgat Şelalesi-Antalya Side Antik Şehri-Antalya Side Apollon Tapınağı-Antalya Bursa Koza Han Düden Şelalesi-Antalya Pierre Loti Tepesi-İstanbul Efes Antik Kenti-İzmir Çanakkale Şehitler Abidesi Kemeraltı Çarşısı-İzmir Tarihi Asansör-İzmir İnkaya Çınar Ağacı-Bursa Beyazıt Meydanı-İstanbul Eski Foça Sahili-İzmir Damlataş Mağarası-Antalya Tophane Saat Kulesi-Bursa

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor.

Liste şöyle;

Gülhane Parkı-İstanbul Emirgan Koruluğu-İstanbul Güvenpark-Ankara Saklıkent-Antalya Yıldız Parkı-İstanbul Meydan Parkı-Trabzon Aşağı Düden Şelalesi-Antalya Gençlik Parkı-Ankara Kordon-İzmir Kelebek Parkı-Konya Uludağ Milli Parkı-Bursa Kuğulu Park-Ankara Bahçeşehir Gölü-İstanbul Caddebostan Sahili-İstanbul Kültürpark-Fuar-İzmir Karaalioğlu Parkı-Antalya Kültür Parkı-Bursa Sahil Parkları Maltepe-İstanbul Kyoto-Japon Parkı-Konya Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle;