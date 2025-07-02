Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı

Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı
02.07.2025 12:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyelerinin bebeklik hallerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı bir video paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin bebeklik hallerini yapay zeka ile canlandırıldığı video paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerini vurgulayan Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken; yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ile oluşturulan video, kabine üyelerinin çocukluklarına dair nostaljik ve duygusal bir atmosfer yaratırken, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik atılımlarına dikkat çekti. Kacır'ın mesajı, hem teknolojik dönüşümün önemine hem de yerli üretimin gelecekteki stratejik rolüne işaret etti.

"YAPAY ZEKA STRATEJİMİZDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR SON DERECE SOMUT"

Videoda, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini anlatan Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz; bu dönüşümü izlemek değil ona bizzat yön vermektir. Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi; alt yapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle, halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi; kendi Büyük Dil Modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimiz ile birlikte inşa ediyoruz" dedi.

BAKAN KAVIR 2030'A VURGU YAPTI

Üçüncü adım olarak insan kaynağını güçlendirdiklerini vurgulayan Kacır, "Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz; 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek" açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlayan yerli girişime de teşekkürlerini iletti.

"YAPAY ZEKAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X'teki gönderisinde, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken; Yapay Zeka'ya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz. (Bu videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlamış olan yerli girişimimize teşekkürler!)" ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı - Son Dakika
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