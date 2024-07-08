2024\'ün İlk Yarısında Seyahat Verileri Açıklandı

Turizm

Çevrimiçi seyahat platformu, 2024'ün ilk yarısının seyahat verilerini yayımladı. Buna göre, yılın ilk altı ayının en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul - Paris rotasında 299 bin 177 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti ise İstanbul - Antalya rotasında 9 bin 117 liraya alıcı buldu. Uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem ise dış hatlarda Ocak, iç hatlarda Mart ayı olarak belirlendi.

Seyahat platformu turna.com, kullanıcı davranışlarından hareketle hazırladığı 2024'ün ilk yarısının seyahat raporunu yayımladı. Yaş gruplarına ve aylara göre tercih edilen destinasyonların da belirlendiği rapora göre yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul - Antalya, İzmir - İstanbul ve Adana - İstanbul oldu.

Seyahat sektörünün her geçen yıl ivmesini artırdığını kaydeden turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı konuya dair, "Seyahat deneyimini geliştirmeye odaklı çalışmalarımızla kusursuz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın tercihlerinden hareketle hazırladığımız 2024'ün ilk altı ayına ilişkin raporumuz da sektörümüzün hem bugününe hem de yarınına ışık tutuyor" dedi.

"SEYAHATSEVERLERİ, PLATFORMUMUZUN AYRICALIKLARIYLA TANIŞTIRIYORUZ"

Dr. Kadir Kırmızı, "Artan seyahat talepleri doğrultusunda, kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Uçak, otobüs bileti ve otel kategorilerine ek olarak, Yunan Adaları feribot bileti ve yurt dışı tur seçeneklerini de hizmetlerimize dahil ederek yelpazemizi genişlettik. 2024'ün başında Manivela Ventures'tan aldığımız yatırım ve pazarlama desteği sayesinde, platformumuzun bilinirliğini artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Hizmetlerimizi ve müşteri deneyimimizi en üst seviyeye taşımak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. 'Fırsatlara seyahat' sloganımızla tüm seyahatseverleri turna.com'un ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırıyoruz. Yeni kampanyalarımızı duyurmak için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

EN PAHALI TEK YÖN UÇAK BİLETİ 299 BİN 177 LİRAYA SATILDI

Yayımlanan rapora göre, yılın ilk altı ayının en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul - Paris rotasında 299.177 lira satıldı. En pahalı dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bangkok uçuşunda 243 bin 060 lira alıcı buldu. Aynı dönemde, iç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti İstanbul - Antalya rotasında 9 bin 117 lira olurken; en pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul - Dalaman rotasında 15 bin 327 lira olarak kaydedildi. Yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul - Antalya, İzmir - İstanbul ve Adana - İstanbul oldu. Dış hatlarda ise İstanbul - Bangkok birinci sırada yer alırken, onu İzmir - Tahran ve İzmir - Berlin güzergahları takip etti.

EN UCUZ İÇ HAT BİLETİ 432 LİRAYA ALICI BULDU

2024'ün en ucuz iç hat uçak bileti 432 liraya İstanbul - İzmir uçuşunda, en ucuz iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise Balıkesir, Edremit - İstanbul rotasında bin 043 liradan alıcı buldu. En ucuz dış hat tek yön uçak bileti 642 liraya İstanbul - Tahran rotasında, en ucuz dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bükreş uçuşunda 2 bin 145 liraya satıldı.

EN UCUZ UÇUŞLAR OCAK VE MART AYLARINDA YAPILDI

Rapora göre, uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem dış hatlarda Ocak, iç hatlarda ise Mart ayı olarak belirlendi. Dış hatlarda Ocak ayında tek yön biletler, ortalama 4 bin 763 lira, gidiş-dönüş biletler ise 8 bin 209 lira ile en düşük fiyatlarla uçulan dönem olarak kayıtlara geçti. Mart ayında ise bu fiyatlar tek yön biletlerde 5 bin 192 lira, gidiş - dönüş biletlerde ise 10 bin 596 lira ortalama ile en yüksek seviyelere ulaştı.

İç hatlarda, Mart ayında tek yön biletler bin 370 lira, gidiş-dönüş biletler ise 2 bin 608 lira fiyat ortalamasıyla satıldı. Buna karşılık, haziran ayında iç hatlarda uçak bileti fiyatları tek yönde 2 bin lira, gidiş - dönüşte 3 bin 813 lira ortalama ile en yüksek seviyelere çıktı.

GENÇLERiN TERCiHi İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR OLDU

65 yaş üzeri yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Antalya'ya, dış hatlarda ise Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf'a uçtu. Öğrenciler, iç hatlarda en çok yolculuğu İstanbul, Antalya, İzmir; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt'a yaptı.

Çiftler, dış hatlarda en çok Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok'a; iç hatlarda ise İstanbul, Antalya ve İzmir'e uçtu. Çocuklu aileler dış hatlarda en çok Düsseldorf, Frankfurt ve Münih'e; iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir'e gitti.