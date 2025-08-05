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Turizm

Antalya Turist Sayısında Rekor Artış

Antalya Turist Sayısında Rekor Artış
05.08.2025 11:31
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Antalya, 2025 Temmuz ayında 2.7 milyon turist ağırlarken, 1 Ağustos'ta 9 milyon turisti geçti.

ANTALYA'ya temmuz ayında 2 milyon 722 bin, 7 ayda ise 8 milyon 988 bin 751 turist sayısına ulaşıldı. Kentte 1 Ağustos'ta ise 9 milyon turist sayısı aşıldı. 7 ayda 2 milyon 27 bin kişiyle Rus turistler ilk sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı dış hatlar yolcu verilerine göre, tüm zamanların rekor yılı olan 2024'e göre bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 0,77'lik düşüşle kente toplam 8 milyon 988 bin 751 turist geldi. Geçen yılın 7 ayında 9 milyon 58 bin turistin ziyaret ettiği kentte, bu yılın aynı döneminde gelen turist sayısındaki düşüş, 69 bin 851 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI 2 MİLYONU GEÇTİ

2025 yılı Temmuz ayında Antalya'ya yüzde 0,77 oranlık düşüşle, toplam 2 milyon 722 bin turist geldi. Geçen yılın temmuz ayına göre turist sayısı 21 bin 69 azaldı. Temmuz ayında en çok artış, yüzde 3,4 oranla 618 bin turistin geldiği Rusya'dan gerçekleşti. 2'nci sıradaki Almanya'dan yüzde 0,09 artışla 442 bin, 3'üncü Polonya'dan yüzde 0,7 artışla 225 bin kişi kenti ziyaret etti. 4'üncü İngiltere'den ise yüzde 3 düşüşle 215 bin turist geldi.

1 AĞUSTOS'TA 9 MİLYON SAYISI AŞILDI

1 Ağustos itibarıyla Antalya Havalimanı'na inen 83 bin 741 kişi ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen 1673 kişi olmak üzere toplam 85 bin 414 turist ile 9 milyon turist sayısı aşılarak, 9 milyon 30 bin 352 turist sayısına ulaşıldı.

GÜNLÜK REKOR KIRILDI; 1 GÜNDE 105 BİN TURİST

2 Ağustos Cumartesi günü ise 103 bin 526'sı Antalya Havalimanı, 1758'i Gazipaşa-Alanya Havalimanı olmak üzere toplam 105 bin 284 yabancı turistle kent tarihinin günlük tüm zamanların en yüksek turist sayısı rekoru da kırıldı.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

Bu yıl 7 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya'dan geçen yıla göre çok düşük azalma ile 2 milyon 27 bin kişi gelirken, toplam turist sayısında Rusların payı yüzde 24,1 oldu.

Rusya'yı 2'nci sıradaki Alman turistler takip etti. Almanya'dan yüzde 3'lük düşüşle 1 milyon 715 bin turist geldi. Almanların toplam turist sayısındaki payı yüzde 20,4 oldu.

En çok turist gelen 3'üncü sıradaki İngiltere'den yüzde 0,7'lik artışla 880 bin 713 turist geldi. İngiliz turistlerin toplamdaki payı yüzde 10,5 oldu.

Antalya'nın en önemli 4'üncü pazarı Polonya'dan ise yüzde 1'lik artışla 691 bin 520 turist geldi. Polonyalı turistlerin toplamdaki payı yüzde 89,2 oldu.

EN ÇOK TURİSTİN GELDİĞİ 20 ÜLKE

Antalya'nın en önemli dört pazarı konumundaki Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın ardından en çok turistin geldiği ilk 20'deki diğer ülkeler ise şöyle sıralandı;

Hollanda yüzde 1,8 düşüşle 273 bin kişi, Kazakistan yüzde 12 düşüşle 240 bin kişi, Ukrayna yüzde 22 artışla 228 bin kişi, Romanya yüzde 1'lik düşüşle 221 bin kişi, Çek Cumhuriyeti yüzde 5 düşüşle 153 bin kişi, Litvanya yüzde 11 artışla 134 bin kişi, Danimarka yüzde 4 düşüşle 115 bin kişi, Belçika yüzde 0,8 düşüşle 115 bin kişi, Slovakya yüzde 8 düşüşle 113 bin kişi, Avusturya yüzde 5 artışla 104 bin kişi, Moldova yüzde 2 artışla 102 bin kişi, İsveç yüzde 2 düşüşle 98 bin kişi, Fransa yüzde 2 düşüş ve 95 bin kişi, Belarus yüzde 2 artış ve 93 bin kişi, İsviçre yüzde 1 düşüş ve 81 bin kişi, Norveç yüzde 6 düşüş ve 75 bin kişi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Antalya, Turizm, turist, Yaşam, Rusya, Son Dakika

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