Japonya\'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'nın en ilginç geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo Festivali" (Nakizumo), bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Tokyo'daki tarihi Sensoji Tapınağı'nda düzenlenen festivalde, minik bebekler sumo güreşçilerinin kollarında ağlamak için yarıştı.

SAĞLIK GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Festival, Japon kültüründe bebeklerin güçlü bir şekilde ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırdığı ve sağlıklı bir büyüme sağladığı inancına dayanıyor. Bu inanç, Japonya'da yaygın olan "naku ko wa sodatsu" (ağlayan çocuklar büyür) atasözüyle ifade edilir; bu, "ağlayan çocuklar büyür" anlamına geliyor.

Şinto geleneklerine göre düzenlenen etkinlikte, sumo güreşçileri 6 ila 18 aylık bebekleri kucaklayarak ringe çıkarıyor ve "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.

İLK AĞLAYAN KAZANIYOR

İki bebek karşı karşıya getirilerek, hangisinin önce ağladığına bakılıyor. İlk ağlayan bebek galip ilan edilirken, eğer her iki bebek aynı anda ağlarsa daha yüksek sesle veya daha uzun süre ağlayan bebek kazanan sayılıyor. Bazı hakemler, bebekleri korkutmak amacıyla geleneksel maskeler takarak eğlenceli anlar yaşanmasına katkıda bulunuyor.