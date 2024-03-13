Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti - Son Dakika
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Yaşam

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

Kedi Eros\'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

13.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Verilen karara karşı çıkan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

İFADE VERDİ

Duruşmada ifade veren İbrahim Keloğlan, "Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi" dedi. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığı "Kasten hayvan öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEVDA DEMİREL, ERDOĞAN'A SESLENDİ

Hayvan sevgisiyle tanınan eski manken Sevda Demirel, Keloğlan'ın serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Artık görmezlikte gelmeyin. Hayvanlara işkence yapanlara, öldürenlere hapis cezasını artık ertelemeyin. Bakın her gün bir hayvana cahil insanlar tarafından işkence edilmeye başlanıldı. Bunlar bu kuvveti cezalandırılamayacaklarını bildiklerinden alıyorlar. Biz bu cehaletten kaynaklanan sadistlik ve kötülüğe artık katlanamıyoruz. Sizden acil bu konuya son noktayı koymanızı bekliyoruz" dedi.

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Hep umut ve temennide kalıyor maalesef. Bir kediye tekmeleyerek, kafasını ezerek katleden cani Keloğlan iyi hal indirimi almış. Yazıklar olsun..."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

EMRE AYDIN

"Yazıklar olsun"

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

ÖZGE ULUSOY

"Suçlulara, canilere, vicdansızlara verile cezalar arttırılsın. Verilen ceza infaz edilsin."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

AHMET ÜMİT

"Eros'a yapılanların hesabı sorulmalıdır. Canlıya zarar verenler, adalete hesap vermelidir. İnsanlar yeryüzünün despotu değil, öteki mahlukatla hayatı paylaşan bir canlıdır. Kime yapılırsa yapılsın işkence ve şiddet suçtur. Mutlaka cezalandırılmalıdır..."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

LEMAN SAM

"Eros ben avukat olsam bu terliği savunmaya utanırım ve vicdanım kaldırmaz. Ben gidemedim ama duruşmaya giden herkesi kucaklıyorum, var olsunlar."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

PELİN ÖZTEKİN

"Çocuklarımız öldürülür! İyi hal. Kadınlarımız öldürülür! İyi hal. Sokak canlarımız öldürülür! İyi hal. Bir cana kıymanın neresi iyi hal?"

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

BURCU KIRATLI

"İnanılmaz, yazıklar olsun. İçinde canilik olan ve bu caniliği bu kötülüğü yapmaktan kendini alıkoyamayan insan demeye utandığım bu mahlukat şimdi aramızda rahatça gezecek yani. Gerçekten çok yazık."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

DOĞUŞ

"Acil acil yasa çıkmalı. Canlara, hayvanlara işkence yapanlar, insanlara işkence yapmış kadar ceza almalı."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

GONCA VUSLATERİ

"Üst mahkemeden dönmesini umut ediyorum kararın.. Sokak hayvanlarının can hakkı da devlete aittir. Bu tekme ülkeye, yasalara atılmış bir tekmedir. Yasada açıklar olmasa eminim geri dönüşü olmayan kararlar alınabilirdi. Yeniden düzenleme talebinde, umudundayız."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

İPEK TANRIYAR

"Adaletin yapamadığını halk yapar dersem halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş olurum değil mi? O yüzden demeyeceğim."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

Sevda Demirel, Bahçeşehir, Keloğlan, İstanbul, Hayvan Hakları, Hukuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Salih Akinci: Ne kadar duyarlı , şefkatli ünlülerimiz var. Ama filistinde her 10 dakika da bir çocuk ölüyor. Bir tane paylaşım yapmıyorlar. REZİLSİNİZ. 46 10 Yanıtla
  • turgay kahveci: Kedi için gerçekten üzgünüm.adama verilen ceza da yetersiz.De kardeşim siz madem bı kedi için bu kadar tepki verip ortalığı ayağa kaldırabiliyosunuz da neden Filistin'de beşikte ölen çocuklar için sessizsiniz.once insanlara değer vermesini öğrenin. 28 7 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Gazzede insan öldürülüyor bir kedi kadar degeri yok dimi soykırıma neden sesiniz çıkmıyor 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Balpetek: Sizin hangi dinin hangi ülkenin hangi milletin sanatçı siniz anlamıyoruz ki tm kedi canlıdır yapanın cezası çeksin ama Filistin'de Arakan'da İslam dünyasında açık açık canlı bebekler ve insanlar katlediliyor siz neden hicbiriniz medyada bu kadar tepki ve bağırma yapmadınız adelet dediniz sadece bunda mi var bu şekilde hiçbir tepki vermedinizde uyurken rahat isyiyormusunuz çok merak ediyorum ediyoruz gerçekten.. 0 1 Yanıtla
  • serdar gür: Filistin'de sokak kedileri de ölüyor. Ona tepki gösterin bari 0 0 Yanıtla
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