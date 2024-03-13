Kedi Eros\'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Verilen karara karşı çıkan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Duruşmada ifade veren İbrahim Keloğlan, "Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi" dedi. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığı "Kasten hayvan öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayvan sevgisiyle tanınan eski manken Sevda Demirel, Keloğlan'ın serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Artık görmezlikte gelmeyin. Hayvanlara işkence yapanlara, öldürenlere hapis cezasını artık ertelemeyin. Bakın her gün bir hayvana cahil insanlar tarafından işkence edilmeye başlanıldı. Bunlar bu kuvveti cezalandırılamayacaklarını bildiklerinden alıyorlar. Biz bu cehaletten kaynaklanan sadistlik ve kötülüğe artık katlanamıyoruz. Sizden acil bu konuya son noktayı koymanızı bekliyoruz" dedi.
"Hep umut ve temennide kalıyor maalesef. Bir kediye tekmeleyerek, kafasını ezerek katleden cani Keloğlan iyi hal indirimi almış. Yazıklar olsun..."
"Yazıklar olsun"
"Suçlulara, canilere, vicdansızlara verile cezalar arttırılsın. Verilen ceza infaz edilsin."
"Eros'a yapılanların hesabı sorulmalıdır. Canlıya zarar verenler, adalete hesap vermelidir. İnsanlar yeryüzünün despotu değil, öteki mahlukatla hayatı paylaşan bir canlıdır. Kime yapılırsa yapılsın işkence ve şiddet suçtur. Mutlaka cezalandırılmalıdır..."
"Eros ben avukat olsam bu terliği savunmaya utanırım ve vicdanım kaldırmaz. Ben gidemedim ama duruşmaya giden herkesi kucaklıyorum, var olsunlar."
"Çocuklarımız öldürülür! İyi hal. Kadınlarımız öldürülür! İyi hal. Sokak canlarımız öldürülür! İyi hal. Bir cana kıymanın neresi iyi hal?"
"İnanılmaz, yazıklar olsun. İçinde canilik olan ve bu caniliği bu kötülüğü yapmaktan kendini alıkoyamayan insan demeye utandığım bu mahlukat şimdi aramızda rahatça gezecek yani. Gerçekten çok yazık."
"Acil acil yasa çıkmalı. Canlara, hayvanlara işkence yapanlar, insanlara işkence yapmış kadar ceza almalı."
"Üst mahkemeden dönmesini umut ediyorum kararın.. Sokak hayvanlarının can hakkı da devlete aittir. Bu tekme ülkeye, yasalara atılmış bir tekmedir. Yasada açıklar olmasa eminim geri dönüşü olmayan kararlar alınabilirdi. Yeniden düzenleme talebinde, umudundayız."
"Adaletin yapamadığını halk yapar dersem halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş olurum değil mi? O yüzden demeyeceğim."
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