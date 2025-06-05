Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara döküldü. Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'dan çıkış yönlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde yoğunluk kilometrelerce uzadı.

İSTANBUL'DA KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK

İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nın verilerine göre saat 17.30 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçülse de, Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde sabaha karşı bile trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Ayrıca D-100 Mecidiyeköy kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi

'KİLİT KAVŞAK'TA YOĞUNLUK

43 ilin bağlantı noktasında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de arife günü yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu nedeniyle sürüş hızı yavaşladı, yer yer kuyruklar oluştu. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale- Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul- Tekirdağ arasında trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. İstanbul'dan yola çıkan ve bayram tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirecek olanlar, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tekirdağ Valiliği'nden Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerle ilgili yapılan açıklamada tüm kurumların sahada olduğu belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız; 458 ekip ve 1524 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 237 motorize ekip ve 2 bin 327 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 1 gemi 5 devriye botu, 5 kara aracı ve 49 personel ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ayrıca diğer tüm kurumlarımız yeterli sayıda personel ile görevlerinin başında olacaktır" denildi.