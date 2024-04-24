Oyuncu Nihal Menzil\'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

Yaşam

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nihal Menzil oldu. Anne ve babası erken yaşta boşandığı için zor günler yaşadığını söyleyen Menzil, erken yaşta evlendiği eşini feci şekilde kaybettiğini anlattı.

"KOCAM YANARAK ÖLDÜ"

Ailesi tarafından küçük yaşta evlendirildiğini söyleyen Menzil, "Lise 2'de görücü geldi ve evlendirildim. Cuma günü yatılı okuldan eve geldiğimde bana 'Erken yat, sabah misafir gelecek' dediler. Evi silip süpürdüm, gelenleri de normal misafir gibi karşıladım ama görücülermiş. Bana kimse bir şey anlatmadı, görücü olayında arada aracı olan kadın gelip anlattı. O gün isteme ve söz yapıldı. Ben okula sözlü olarak dönünce öğretmenlerim kıyameti kopardı. 12 Ocak'ta isteme oldu, 18 Mart'ta nikah kıyıldı, 19 Mart'ta da düğün yapıldı. 2 ay içinde hepsini hallettiler. Evliliğe karşı çıkma gibi bir şansım yoktu. Ben daha 18 yaşına girmeden eşim trafik kazasında yanarak öldü. Ben baba izniyle evlenmiştim" şeklinde konuştu.

"EŞİM ÖLDÜĞÜNDE 5 AYLIK BEBEĞİM VARDI"

Usta oyuncu "Erken yaşta evlendiğin için eşini için aldı mı, sevebildin mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "O yaşta sevip sevmeme olayını idrak edebilecek durumda değildim. Önüme bir hayat konuldu ve yaşamak zorunda bırakıldım. Baba evindeki dayaklardan kurtulduğum için daha özgürdüm. Eşim beni sevdi. 18 ay evli kaldım. İlk çocuğumu düşürdüm, ikinciye hamile kalıp doğum yaptıktan 5 ay sonra eşimin kazası oldu. Hayatıma giren ilk insan çocuğumun babasıydı, Allah rahmet eylesin."

"BABAM BENİ DUVARA FIRLATTI, KOMALIK OLDUM"

Bir asker kızı olduğunu ve çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Menzil, "Ben mutlu bir çocukluk yaşadığımı zannediyordum. 7 yaşına kadar babaannemin yanında kaldım. Babam okul çağım geldiğinde beni yanına aldığında üvey annemi öz annem zannediyordum. Annemin üvey olduğunu 5. sınıfta burs formunu doldururken öğrendim. Annemin adını yazdığımda bana doğru olmadığını söylediler. Okul müdürü de 'Annenin 2 adı var herhalde' dedi. Ben de eve gidip anneme senin 2. adını öğrendim deyince çok bozuldu ve babama söyledi. Annemim adıyla ona hitap ettiğim için bana kızmış, babam da gelip beni dövdü. Babam beni duvara fırlattığı için 2 gün komaya girdim" dedi.

"ANNEM BENİM YERİNE KOCASINI TERCİH ETTİ"

Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Yatılı bir liseye başlamıştım ama kadın beni hafta sonu bile görmek istemediği için beni evlendirdiler. Annem benim düğünüme gelmiş ama babam içeri aldırmamış. Eşim sayesinde annemi bulup tanıdığım için babam beni evlatlıktan reddetti. Annemi görünce hiçbir şey hissetmedim. Annemle sonrasında bir anne ve kız olamadık. Annemi babamdan sonra evlendirmişler. Eşimin vefatından sonra annemin yanına gittim. Bir gece annem, kocasından dayak yerken ben de adama saldırdım. Ben sabah işe gidince adam, anneme 'Ya kızın ya ben' demiş. Annem de kocasını tercih etmiş. Ben de bir süre anneannemde kaldım. Ne babama ne de anneme sığabildim. Yaşadıklarımın detayları bilsen kafanı duvarlara vurursun."