Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

Geniş Video İzle

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Nihal Menzil, babası tarafından yıllarca dayak yediğini, annesinin de kendisini terk ettiğini anlattı. Küçük yaşta evlendirilen oyuncu, 18 aylık eşinin de trafik kazasında yanarak öldüğünü söyledi.

24.04.2024 11:24  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nihal Menzil oldu. Anne ve babası erken yaşta boşandığı için zor günler yaşadığını söyleyen Menzil, erken yaşta evlendiği eşini feci şekilde kaybettiğini anlattı.

"KOCAM YANARAK ÖLDÜ"

Ailesi tarafından küçük yaşta evlendirildiğini söyleyen Menzil, "Lise 2'de görücü geldi ve evlendirildim. Cuma günü yatılı okuldan eve geldiğimde bana 'Erken yat, sabah misafir gelecek' dediler. Evi silip süpürdüm, gelenleri de normal misafir gibi karşıladım ama görücülermiş. Bana kimse bir şey anlatmadı, görücü olayında arada aracı olan kadın gelip anlattı. O gün isteme ve söz yapıldı. Ben okula sözlü olarak dönünce öğretmenlerim kıyameti kopardı. 12 Ocak'ta isteme oldu, 18 Mart'ta nikah kıyıldı, 19 Mart'ta da düğün yapıldı. 2 ay içinde hepsini hallettiler. Evliliğe karşı çıkma gibi bir şansım yoktu. Ben daha 18 yaşına girmeden eşim trafik kazasında yanarak öldü. Ben baba izniyle evlenmiştim" şeklinde konuştu.

Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

"EŞİM ÖLDÜĞÜNDE 5 AYLIK BEBEĞİM VARDI"

Usta oyuncu "Erken yaşta evlendiğin için eşini için aldı mı, sevebildin mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "O yaşta sevip sevmeme olayını idrak edebilecek durumda değildim. Önüme bir hayat konuldu ve yaşamak zorunda bırakıldım. Baba evindeki dayaklardan kurtulduğum için daha özgürdüm. Eşim beni sevdi. 18 ay evli kaldım. İlk çocuğumu düşürdüm, ikinciye hamile kalıp doğum yaptıktan 5 ay sonra eşimin kazası oldu. Hayatıma giren ilk insan çocuğumun babasıydı, Allah rahmet eylesin."

"BABAM BENİ DUVARA FIRLATTI, KOMALIK OLDUM"

Bir asker kızı olduğunu ve çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Menzil, "Ben mutlu bir çocukluk yaşadığımı zannediyordum. 7 yaşına kadar babaannemin yanında kaldım. Babam okul çağım geldiğinde beni yanına aldığında üvey annemi öz annem zannediyordum. Annemin üvey olduğunu 5. sınıfta burs formunu doldururken öğrendim. Annemin adını yazdığımda bana doğru olmadığını söylediler. Okul müdürü de 'Annenin 2 adı var herhalde' dedi. Ben de eve gidip anneme senin 2. adını öğrendim deyince çok bozuldu ve babama söyledi. Annemim adıyla ona hitap ettiğim için bana kızmış, babam da gelip beni dövdü. Babam beni duvara fırlattığı için 2 gün komaya girdim" dedi.

Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

"ANNEM BENİM YERİNE KOCASINI TERCİH ETTİ"

Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Yatılı bir liseye başlamıştım ama kadın beni hafta sonu bile görmek istemediği için beni evlendirdiler. Annem benim düğünüme gelmiş ama babam içeri aldırmamış. Eşim sayesinde annemi bulup tanıdığım için babam beni evlatlıktan reddetti. Annemi görünce hiçbir şey hissetmedim. Annemle sonrasında bir anne ve kız olamadık. Annemi babamdan sonra evlendirmişler. Eşimin vefatından sonra annemin yanına gittim. Bir gece annem, kocasından dayak yerken ben de adama saldırdım. Ben sabah işe gidince adam, anneme 'Ya kızın ya ben' demiş. Annem de kocasını tercih etmiş. Ben de bir süre anneannemde kaldım. Ne babama ne de anneme sığabildim. Yaşadıklarımın detayları bilsen kafanı duvarlara vurursun."

Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
Oyuncu Nihal Menzil\'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

Nihal Menzil, YouTube, trafik, Baba, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Karatas: Ünlüler nedense çok acıklı hikayesi oluyor çok acımasız bir dünyada yaşıyoruz üç günlük dünya için kimsenin kalbini kırmaya gerek yok bence 17 0 Yanıtla

12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement