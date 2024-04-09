Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

09.04.2024 08:38  Güncelleme: 08:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve diğer bazı illerde kuvvetli olacağı, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de sis ve pus hadisesi görüleceği belirtildi. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Bayramın 3 günü için 15 ilde sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji, 9 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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