43 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Selim Köse Apartmanı Davası, Cuma Günü Başlıyor... Manisa Barosu Başkanı Malay: "Bu Davalara Sahip Çıkmak Zorundayız"

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OSMAN BEKAR

(MANİSA)- Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde 43 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı davası, 31 Ocak'ta başlayacak. Hatay'da görülecek duruşmaya katılacak olan Manisa Barosu üyesi avukatlar, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, "Ülkemizin cezasızlık politikaları, sorumluların hesap vermemesi, sorumluların bulunmaması sayesinde her gün tesadüfen yaşadığımız bu ülkede bizler barolar, avukatlar olarak bu davalara sahip çıkmak zorundayız" dedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesinde 43 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı davasının ilk duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ocak 2025 tarihinde görülecek. Hatay'da görülecek davanın duruşmasına katılacak olan Manisa Borusu üyesi avukatlar Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinde yıkılan Selim Köse Apartmanı'nın cuma günü yapılacak duruşmasına Manisa Barosu adına katılım sağlayacağız. Bizler bugün bu açıklamayı eğer 1999 depreminde yıkılan kentler, binalar ve öle vatandaşların hesabı sorulsaydı yapmak zorunda kalmayacaktık. Bizler bugün 301 madenci Soma'da katledildiğinde 'işin fıtratında vardır' denmeseydi, sorumlular hesap verseydi buna dair yargılamalar adil şekilde yürütülse ve sorumlular cezalandırılsaydı yapmak zorunda kalmayacaktık. ve tabii ki bizler bugün 2 sene önce 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların, vefat edenlerin hesabı sorulsaydı, yargılamalar ilerleseydi yapmak zorunda kalmayacaktık. Biz tabii ki eğer bu saydıklarım ve sayamayacaklarımın hesabı sorulsaydı belki de geçtiğimiz hafta Bolu'da 78 canımızı yangında kaybetmemiş olacaktık. Ülkemizin cezasızlık politikaları sorumluların hesap vermemesi, sorumluların bulunmaması sayesinde her gün tesadüfen yaşadığımız bu ülkede bizler barolar, avukatlar olarak bu davalara sahip çıkmak zorundayız. Aynı zamanda Türkiye'deki 7 acil hakkında önlem alınması gerektiği bildirilen deprem bölgelerinden biri olan Manisa'da Manisalı avukatların bu davalarla ilgili duruş, karar, söz ve takip sahibi olması gerekmektedir. Bu davalara destek veren bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selim Köse Apartmanı'nda 14'ü çocuk, 43 kişi vefat etti

Avukatlar adına açıklamayı ise Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden avukat Seda Mutaf yaptı. "6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin 04.17 saatindeki birinci depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 43 kişinin ölümüne sebep olan Hatay Antakya'da bulunan Selim Köse Apartmanı davasının 2. yıl dönümünde ilk duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Ocak 2025 saat 09.30'da görülecektir. Selim Köse Apartmanı'nda en küçüğü 6 aylık bir bebek, en büyüğü 10 yaşında olan 14'ü çocuk, 43 kişi vefat etti. 23 daireli apartmanda sadece 4 yaşında bir çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralı olarak kurtulabildi. Selim Köse Apartmanı bir yuva değil, maalesef ki 43 kişiye mezar oldu" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmuş durumda"

"Yaşadığımız her olayda görüyoruz ki, Türkiye'de bir 'cezasızlık' gerçeği var. 1999 Gölcük, 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 İzmir depremlerinde bina sahipleri, müteahhitler, mühendisler ve fenni mesuller bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılandı. Ancak ya birçoğu beraat etti, birçoğu ödül gibi cezalar aldı birçoğu da zamanaşımından faydalandı. 6 Şubat deprem davalarında da birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar 'hala' aranıyor. Gelinen bu noktada bir kez daha görüyoruz ki; Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmuş durumda. Daha 2 gün önce Bursa'da 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bir sonraki deprem felaketi ne zaman gerçekleşecek bilmiyoruz. Biz artık bir sonraki felaketi bekleyemeyecek kadar öfkeliyiz. Bu binanın yönetmelik ve fen koşullarına uygun yapılmadığının ve denetim görevinin gereği gibi yerine getirilmediğinin bir göstergesini arıyorsak; 6 şubat 04.17'de saniyeler içerisinde yıkılmış olmasıdır. Binanın deprem öncesi ve sonrası fotoğraflarına dahi baktığımızda, Selim Köse Apartmanı'nın çevresindeki birçok binanın ağır hasarlı da olsa ayakta kalarak, can kaybına yol açmadığını gördük. Bu binaların sanıkların tüm savunmalarına inat tüm ivmeye ve depremin büyüklüğüne dayalı olarak yapmış oldukları savunmalara inat, çevre binaların ayakta kalmış olduklarını gördük.

"Tutuklu yargılanan hiçbir sanık bulunmaması hukuksuzluğun örneği"

Yargılaması başlamış bir çok deprem davasında olduğu gibi Selim Köse Apartmanı'nda da statik raporlara ve projelere, evraklar kayıp olduğu için ulaşamadık. 1 yıl boyunca, 6 yıllık bir bina olan Selim Köse Apartmanı'nın yapımı için gerekli hesapların, zemin etüdünün, statik rapor ve hesaplarının bulunması için mücadele ettik. Biz davamıza sahip çıkarken, biz canımızla, cenazelerimizle boğuşurken; bu süreçte gördük ki tutuklu olmayan sanıklar işlerine devam etmeye, yeni işler almaya, ihalelere girmeye ve havuzlu sitelerde keyif çatmaya devam etmişlerdir. Selim Köse Apartmanı'nın ceza dosyasından alınan 5 Eylül 2024 tarihli Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi raporu ile yargılanan sanıkların tamamı hakkında asli kusur, belediye görevlileri hakkında ise tali kusur verilmiş, ancak geçtiğimiz 2 yılda dosyada tutuklu yargılanan hiçbir sanık bulunmaması da aynı hukuksuzluğun ve adaletsizliğin mevcudiyetinin örneğidir.

"Adalet sağlanana kadar susmayacağız"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçerken, depremde yakınlarını kaybeden aileler olarak bizlerin adalet arayışı sürüyor. Deprem yargılamaları kağnı hızıyla sürerken adalet de enkaz altında kalmaya devam ediyor. Sorumluların korunduğu bir yargılama süreci adalet duygusunu zedelemekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Depremde sevdiklerini kaybeden, evsiz kalan, hayatları altüst olan binlerce insanın adalet arayışı devam ediyor. Hukukun gereği sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm herkesi bu sürecin takipçisi olmaya, hukuksuzluklara karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Adalet sağlanana kadar susmayacağız."