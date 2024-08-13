Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da hizmetleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da hizmetleri anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın\'da hizmetleri anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da yaptığı ziyaretlerde Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan hizmetleri anlattı. Bakan Göktaş, Aydın'da 90 bin haneye ulaşıldığını ve 7 bin 667 vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını belirtti.

13.08.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ASDEP görevlilerimizle 'Aile Sosyal Destek Programımız' kapsamında ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Program kapsamında 2017 yılından bugüne kadar şehrimizde 90 bin hanemize ulaştık. Aydın'da Evde Bakım Yardımı'ndan bugün 7 bin 667 vatandaşımız faydalanıyor" dedi.

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne yaptı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ile makamında görüşen Bakan Göktaş, sonrasında bakanlık olarak Aydın'a yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş açıklamasına, "Bugün, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızı ziyaret etmek, çocuk kuruluş müdürleri toplantımızı gerçekleştirmek için Aydın'dayız. Şehrimizin değerli yöneticileriyle Aydın için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle bizleri sıcak bir misafirperverlikle ağırlayan Aydın'ın cana yakın insanlarına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" sözleri ile başladı.

"Aileyi merkeze alan çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz"

"Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmet politikamızı sürdürüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Göktaş, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye hedefiyle aileyi merkeze alan çalışmalarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Aydın'da da pek çok hizmete imza attık. İstihdam başta olmak üzere her alanda kadını destekleyen projeler yürüterek, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınlara destek oluyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir ülke bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine hizmet ediyoruz. Şu an Bakanlık olarak, Aydın'da 8 Sosyal Hizmet Merkezimizle vatandaşlarımıza destek oluyoruz. ASDEP görevlilerimizle 'Aile Sosyal Destek Programımız' kapsamında ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Program kapsamında 2017 yılından bugüne kadar şehrimizde 90 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi aile olmaya, yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programımızdan ise 2013 yılından bu yana 25 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Aydın'da bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018'den bu yana 820 kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Aydın'daki 22 çocuk evinde, 0-18 yaş arası 119 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1802 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7'den 70'e ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Şehrimizde bulunan 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Aydın'da Evde Bakım Yardımı'ndan bugün 7 bin 667 vatandaşımız faydalanıyor"

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımının oldukça önemli bir konu olduğundan bahsederek, "Bu anlamda engelli ve yaşlılarımız için özel politikalar, çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Aydın'da, 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 41 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca 5 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 313 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimiz doğrultusunda Aydın'da Evde Bakım Yardımı'ndan bugün 7 bin 667 vatandaşımız faydalanıyor. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra şu an Aydın'da devam eden yatırımlarımız da bulunuyor. Bu kapsamda Efeler'e çocuk destek merkezi, çocuk evleri sitesi, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Buharkent'te huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, Köşk'te engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, Atça'da ve merkez Çine'de engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bugünkü programımız kapsamında Köşk'te yapımı devam eden engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizi de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kıymetli Valimizle, milletvekillerimizle Aydın'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Aile, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da hizmetleri anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da hizmetleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement