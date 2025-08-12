Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara

Neşet Ertaş\'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
12.08.2025 14:23  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halk müziğinin efsane ismi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de kiracı olarak oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olması nedeniyle evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Yalnız yaşayan ve zor günler geçiren 3 çocuk babası Ertaş, "Başımı sokacak bir çatı arıyorum" diyerek yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de barınma sorunu yaşıyor.

Babaları Muharrem Ertaş'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen ve yıllarca Neşet Ertaş'la birlikte turnelere çıkan Ali Ertaş, 2017 yılında eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. İzmir'de oturduğu evin kentsel dönüşüme girmesiyle evi boşaltmak zorunda kalan Ertaş, geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Ağabeyi Neşet Ertaş'ın İzmir'deki evine yerleşmek isteyen Ertaş, Neşet Ertaş'ın çocuklarından izin almasına rağmen evin kiraya verilmiş olması nedeniyle orada da kalamıyor. 3 çocuk babası Ali Ertaş, başını sokacak bir ev aradığı belirterek yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Neşet Ertaş'ın kardeşi zorda! Turnelerden sokaklara

"DOSTLARIM EL UZATMIYOR"

Kısıtlı maddi imkanlarla geçimini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Ali Ertaş, "Yıkıldığı zaman mutlaka dışarıda kalacağım; ya bir yerde çadır kuracağım ya da bir köşede kalacağım. Ablam, akrabalarım, çok dostum var ama bir tanesi bile 'ne haldesin?' diye el uzatmıyor" dedi.

Neşet Ertaş'ın kardeşi zorda! Turnelerden sokaklara

"OTURDUĞUM EV YIKILMAK ÜZERE"

Ertaş, şu anda hem maddi hem manevi anlamda darda olduğunu söyleyerek, "Durumum tam olarak iyi değil. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım, öyle gerekliydi. O zamandan beri yalnız yaşıyorum ve düzgün bir düzen kuramadım. 3 çocuğum ve bir torunum var, onlar anneleriyle yaşıyor. Gelseler de onları besleyip geçindirecek durumda değilim. Neşet ağabeyimle bir evde oturuyordum, o evi zamanla bana verecekti ama vefat edince o evden ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir ev tuttum. Şu anda oturduğum ev yıkılmak üzere ve bir yer bulamadım. Ağabeyimin çocukları yeğenim geçici olarak eski evinde kalama izin verdi ama orada da kiracılar olduğu için eve yerleşemiyorum. Şu an gerçekten bir eve ihtiyacım var. Benim yaşamım öyle bir yaşam ki, yaşadıklarımı kimse kolay kolay yaşayamaz. Neşet Ertaş benim babadan öz kardeşim, anadan ayrı olsak da öz kardeşiz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kırşehir'de yıllarca beraber çalıştık. Ömrü boyunca onun yanındaydım. Hatta bir beste üzerinde çalışıyordu, çok güzel bir eserdi. Ama ömrü yetmedi, tamamlayamadı. Eğer yaşasaydı o beste de diğerleri gibi çok tutulacaktı. Ama öylece kaldı, kimse sahip çıkmadı." dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Neşet Ertaş, Ali Ertaş, Magazin, Kültür, kiracı, Sanat, izmir, Müzik, Emlak, Yerel, Yaşam, Çocuk, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:12:14. #7.13#
SON DAKİKA: Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.