Ankara\'da Kadın Oyunları Festivali Başladı

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu sene dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Şatonun Altında" adlı oyun ile başlayan festivalde, 22 Şubat Perşembe gününe kadar üç oyun daha sahnelenecek.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Atölye Kültür Sanat Organizasyonu ortaklığı ile bu sene dördüncüsü düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, Gençlik Parkı Büyük Sahne'de başladı.

ABB'nin kadınlara olan desteğinin her türlü platformda devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yine bu yıl dördüncü kez 'Kadın Oyunları Festivaline' destek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugünden itibaren dört gün boyunca festival kapsamında pek çok oyunu seyircilerle buluşturuyoruz" dedi.

Festival, William Shakespeare'in Macbeth'inden uyarlanan "Şatonun Altında" adlı ödüllü oyunla başlarken, 20 Şubat Salı günü (bugün) Fyodor Dostoyevski'nin eserinden uyarlanan "Uysal Kadın"la devam edecek. Festivalin son iki gününde ise Jülide Kural'ın yazıp yönettiği "Ben Rosa Luxemburg" ve Ayça Güçlüyeten'in yazdığı Emre Saka'nın yönettiği "Disko Topu" oyunları seyirciyle buluşacak.

Festival bu yıl altı kentte sanatseverlerle buluşacak. Ankara'dan sonra sırasıyla Aydın, Bandırma, Konyaaltı, Çanakkale ve Ayvalık'ta yapılacak Kadın Oyunları Festivali'nde kadın temalı nitelikli tiyatro oyunları sahnelenecek.