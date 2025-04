Bakan Kacır: "İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Doğu'dan yükselen bir zeminin üzerine inşa edeceğiz"

VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükselttiklerini belirterek, "İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik. 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı, TOGG'la gerçeğe dönüştürdük. Artık imkansız zannedilen Türkiye'nin girişimcileri başarıyor, Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı kapılarını açtı. Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen kariyer fuarının; bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi, genç istihdamının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin pekiştirilmesi açısından verimli geçmesini temenni etti. Bakan Kacır, "İnsanlık, çağlar boyunca her seferinde sınırlarını aşarak yeni eşiklere ulaştı. Tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna evrilen bu süreçte fiziksel varlıklardan ziyade bilgi, teknoloji ve inovasyon ekonomik gücün merkezine oturdu. Bu tabloda insan kaynağının en değerli sermaye olduğu bilinciyle hareket eden ve yetenek gelişimini stratejik bir öncelik haline getiren ülkelerin, geleceğin liderleri olacağını söylememiz mümkün. Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak birçok gelişmiş ülkeye kıyasla 10-15 yaş daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz, bu demografik avantajı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin temel dayanağı olarak görüyoruz" dedi.

"Son 22 yılda büyük işler başardık"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için attığımız her adımın odağına insan kaynağımızı yerleştirerek son 22 yılda büyük işler başardık" diyen Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi; kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükseldik. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik. 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı, TOGG'la gerçeğe dönüştürdük. Artık imkansız zannedileni Türkiye'nin girişimcileri başarıyor, Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Elde ettiğimiz bu tarihi kazanımların devamını getirmek ve gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki günümüz dünyasında teknolojik dönüşüme öncülük yapan ve yön veren esasen gençlerdir. Bu anlayışla gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşlarda tanışabileceği iklimi inşa ediyoruz. 2018'den bu yana yurdun dört bir yanında düzenlediğimiz TEKNOFEST'ler ile gençlerimize 'fikirden ürüne' giden yolları açıyor, özgün ve milli teknolojiler üretme kabiliyetlerimizi daha da artırıyoruz. 81 ilimizin tamamında kurduğumuz dene yap teknoloji atölyelerimizde, gençlerimize bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Bilim merkezleri, bilim söyleşileri ve bilim fuarları, bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarıyla bilim kültürünü güçlendiriyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonelleri tarafından güncel ve sahadan içeriklerle hazırlanarak zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge'den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformunu kurduk. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 milli teknoloji atölyesi ile bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu her türlü makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada sunacağız. Bir yandan da öğrencilerin birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirebileceği, işbirliği ve üretkenliği teşvik eden mekanlar oluşturacağız."

"Yürüttüğümüz eser ve hizmet siyaseti, hamdolsun meyvelerini veriyor"

Gençlerin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önemli bir diğer hususun da, iş hayatına atıldıklarında hayalleriyle ve hedefleriyle örtüşen bir çalışma ortamına sahip olmaları olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "Bu bakımdan kariyer fuarlarını, gençlerimizin gelecek projeksiyonlarını şekillendirmek için ilk temas noktalarından biri olarak değerlendiriyoruz. İlki 2019'da düzenlenen ve bu yıl 200'den fazla kamu ve özel sektörden paydaşla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, kısa sürede bölge gençlerimizin geleceklerini şekillendirmesi için yetkin bir adres haline geldi. Fuar, aynı zamanda bölgede yatırımları bulunan ve bölgeye yatırım planlayan öncü firmalarımız için de gençlerimizle bir tanışma vesilesi oldu. Son 22 yıldır 'yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' şiarıyla bölgemizde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyaseti, hamdolsun meyvelerini veriyor. Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış güzide topraklarımızı, bölgemizi hak ettiği konuma taşıdık. Yıllar yılı hizmetten mahrum bırakılmış, ötelenmiş olan Doğu Anadolu'yu yatırımın, üretimin, istihdamın çekim merkezi haline dönüştürdük" diye konuştu.

"Bölgemizin geleceğini değiştiren tüm bu atılımlara, yeni yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz"

"Bu dönemde bölgemizde yer alan illerimizde 4 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 20'ye yükselttik" diyen Bakan Kacır, "Sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 2 bin 500 hektardan 6 bin 300 hektara çıkardık. OSB'lerimizde 65 binden fazla ilave istihdam sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle 556 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 317 bin vatandaşımıza gelir kapısı olacak 6 bin 553 yatırımı destekledik. Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen 5 teknopark, 7 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Bölgemizin geleceğini değiştiren tüm bu atılımlara, yeni yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz. Kalkınmanın ve istihdamın odak noktası haline getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Doğu'dan yükselen bir zeminin üzerine inşa edeceğiz. Bölgemizdeki her bir gencimizin potansiyelini keşfetmesi adına onlara her türlü imkanı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz, 'yapamazsınız', 'başaramazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa edecek"

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesiyle yapılan işbirliği doğrultusunda kentteki okulları, kütüphaneleri 758 binden fazla TÜBİTAK popüler bilim kitabıyla buluşturduklarını da dile getiren Bakan Kacır, "Az önce de 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Van Bölge Proje sergisine katılan gençlerimizle bir araya geldik. Onların araştırmacı ruhla gerçekleştirdiği projeleri, bizzat kendilerinden dinleme imkanı elde ettik. Bu salonda yarınlarımızın umudu olarak, bir inci tanesi misali parlayan gençlerimiz de büyük ve güçlü Türkiye yolunda kilit rol oynayacak geleceğin bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleridir. İnanıyorum ki gençlerimiz, 'yapamazsınız', 'başaramazsınız' diyenlere inat, 'tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa edecek. Türkiye Yüzyılı'nda Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın yarım kalmış hikayelerini tamamlayarak ortaya koydukları çabayla, inanmışlık ve adanmışlıkla devralacağı mirası daha da ileriyle taşıyacak. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın tüm katılımcılarımıza, bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise 13 farklı bölgede gerçekleşen bu etkinliklerin, gençlerin kariyer yolculuğunda gerçek birer dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, "Bu fuar, yalnızca bir kariyer etkinliği değil gençlerimizin hayallerini gerçeğe, iş dünyasının vizyonunu geleceğe taşıyacak güçlü bir köprüdür. Geçtiğimiz yıl, 2024'te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, beş kıymetli paydaş üniversitemizle birlikte DAKAF'24'e ilk kez ev sahipliği yaptık. 50 binden fazla gencimiz, 200'ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisiyle bir araya geldi. Bu fuar, hem gençlerimizin geleceğe dair umutlarını pekiştirdi hem de iş dünyasına bölgenin potansiyelini ve yetenekli insan kaynağını daha yakından tanıma imkanı sundu. Bugün, o başarıyı DAKAF'25 ile daha da ileriye taşıyoruz" dedi.

"Van YYÜ, bu milletin evlatlarını yarınlara taşıyan bir ocak, bir medeniyet kalesidir"

"Van YYÜ, kurulduğu günden bu yana bilimin, kültürün ve yeniliğin merkezi olma misyonunu sürdürdü" diyen Şevli, "Bu misyon, sizlerin desteğiyle daha da güçlenmektedir. DAKAF'25, kamu, özel sektör ve sivil toplumun gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma kararlılığının simgesidir. Bölgesel eşitsizlikleri kaldırmak, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hayallerine kavuşmalarını sağlamak bir görevdir, bir borçtur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu şuurla hareket ediyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, sadece akademik bilgi değil, iş dünyasına uyum sağlayan, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı, İŞKUR Gençlik Programı gibi imkanlarıyla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Van YYÜ, bu milletin evlatlarını yarınlara taşıyan bir ocaktır, bir medeniyet kalesidir" ifadelerine yer verdi.

"Van YYÜ, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır"

Bugün sadece bir üniversite olarak değil, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan, toplumsal gelişimi destekleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturan bir kurum olarak burada bulunduklarına vurgu yapan Rektör Şevli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Van YYÜ, bölgesel kalkınmayı sağlamak için yaptığı önemli iş birlikleriyle, hem Van'ın hem de tüm Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Van'da yürüttüğümüz kazı ve restorasyon projeleriyle, kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için gösterdiğimiz özverili çalışmalar, her geçen gün bölgenin tarihine olan saygımızı ve bağlılığımızı pekiştirmektedir. Bu tür projeler, yalnızca eğitim değil, aynı zamanda toplum olarak birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etme yolunda attığımız çok değerli adımlardır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, son yıllarda sağlık ve bilimde de önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleri her yıl yüzlerce mezun verirken, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bölgenin tek 3. Basamak A.1 hastanesi olarak hizmet sunmaktadır. Van Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında DAKA'nın destekleriyle kurulan Innovan Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, girişimciliği ve inovasyonu teşvik ederek bölgesel kalkınmaya öncülük ediyoruz. Ayrıca, bugün burada yine Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve üniversitemiz ortaklığında hayata geçirilen Medya Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından profesyonel bir canlı yayın gerçekleştirmekteyiz. Uluslararası profesyonel TV yayını standartlarında teknik malzeme ve personelimiz aracılığıyla ülkemizde hiçbir üniversitemizin sahip olmadığı bu altyapımız için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve DAKA'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayinin teknolojiye erişimini artırmak ve Ar-Ge inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kurulan Van Teknokentimiz, 2022 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde Türkiye genelinde 20. sıraya yükselerek Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde lider konumuna ulaşmıştır. 2021 yılında ise genel sıralamada 16'ncı, Kuluçka Faaliyetleri kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Van Teknokent, yetiştirdiği yetkinlikle fark oluşturmaktadır. Burada staj yapan üniversite öğrencilerimiz, şimdiye kadar çeşitli firmalarda istihdam edilmiş ya da kendi şirketlerini kurarak girişimcilik yolculuğuna adım atmıştır. Bugün burada bulunan genç girişimcilerimizin yenilikçi hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için Van Teknokent olarak her türlü desteği kararlılıkla sunmaya devam edeceğiz."

Fuarın açılışına Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de katıldı.