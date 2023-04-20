Bakan Kurum: "1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi yarın atıyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "500 bini Avrupa'da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi yarın atıyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi 398 Konut 20 Dükkan Anahtar Teslim, Millet Bahçesi Otopark ile Nikah Salonu Temel Atma ve Ekolojik Mahalle Bahçesi açılış töreninde konuştu. Konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak başlayan Bakan Kurum, "Bugün; davamızın başkentinde, İstanbul'umuzdayız. İstanbul'umuz için Beyoğlu için, coşkuluyuz, heyecanlıyız, mutluyuz. Yine bir eser şöleninde sizlerle beraberiz. Beyoğlu'muzun şanına yaraşır yeni bir nefes alanı olacak Küçük Piyale Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında tamamladığımız 398 yeni yuvamızın ve 20 bereketli dükkanımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yine 424 araçlık otoparkımızın ve nikah salonumuzun temellerini atıyor, Emlak Konut eliyle yapımını tamamladığımız Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz. İstanbul'umuzun örnek dönüşüm projelerinden biri olan yeni yuvalarımız, dükkanlarımız; daha yeşil bir Beyoğlu için ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemiz; tüm eserlerimiz sizler için, Beyoğlu'muz için İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun "dedi.

"1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi atıyoruz"

İstanbul'un her yeri için Kentsel Dönüşüm dediklerini, İstanbul'u yerinde, gönüllü, hızlı bir şekilde sokak sokak depreme hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, sahada 93 bin konutun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Pendik, Orta ve Dumlupınar mahallelerimizde temellerimizi birkaç gün önce attık. Ataşehir Şerif Ali Çiftliğini, Kartal Orhantepe Mahallemizi de dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk projede Türkiye'nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz. Kağıthane Yahya Kemal'den kentsel dönüşümü başlattığımız Gaziosmanpaşa'ya, Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinden Güngören Tozkoparan'a, Bağcılar Demirkapı Mahallesinden Beyoğlu Örnektepe ve Okmeydanı'na kadar; 39 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yine 500 bini Avrupa'da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.

"Okmeydanı'nda 2024 yılında teslim edeceğimiz 778 konut ve 161 dükkanımızın temellerini attık"

39 ilçede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Tabi biz Beyoğlu'muzu da hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Daha 6 ay önce; Beyoğlu'ndaydık, sizlerle beraberdik. Okmeydanı'nda 2024 yılında teslim edeceğimiz 778 konut ve 161dükkanımızın temellerini hep birlikte attık. İşte bugün de Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe mahallelerimizde 2 etapta yürüttüğümüz dönüşüm projemizin 1. etabını tamamladık. 398 yeni sıcak yuvamızın ve 20 dükkanımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yine Küçük Piyale Millet Bahçemizde de ilk fidanlarımızı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. TOKİ Başkanlığımızca kuracağımız bu millet bahçemizde; nikah salonundan oyun alanlarına, yeşil yürüyüş yolundan etkinlik çayırına, bisiklet yolundan tematik bahçelere ve yeşil alanlara kadar birçok sosyal donatı alanı yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl sizlere, Beyoğlu'ndaki kardeşlerimize armağan edeceğiz. Bitmedi. Yine 424 araçlık otoparkımızın ve nikah salonumuzun temellerini atıyor, yapımını tamamladığımız Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz. Evlatlarımız için sürdürülebilirliği ve Sıfır Atık bilincini eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın olduğu bahçemizin içerisinde; böcek otelinden spor sahalarına, meyve bahçesinden seralara kadar birçok alan bulunuyor. İnşallah Beyoğlu Belediyesi ve Emlak Konut eliyle tamamladığımız ekolojik parkımız; evlatlarımızı, yavrularımızı hem eğlendirecek hem de eğitecek. Hacıhüsrev Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Şu an hak sahipliği çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu mahallemizde uzlaşma ofisimizi kuracağız. ve hiçbir kardeşimizi mağdur etmeden, kardeşlerimizin rızasını alarak burada Emlak Konut eliyle yeni yuvalarımızın yapımına başlayacağız. Yeni Hacıhüsrev'i sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bu canlar bu bedenlerde durdukça; Muhteşem Türk Şehirleri için, Herkesin İstanbul'u, Eserlerin İstanbul'u, Hepimizin İstanbul'u için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetler yarışacak"

14 Mayıs seçimlerinden de söz eden Bakan Kurum, "Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta 'dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise 'Türkiye'ye dair tek bir projesi' olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var. Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var; Cumhur İttifakımız var. Biz milletimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız. Bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu: 'Martın sonu bahar olacak' Ne hikmetse o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim? Yalancı Baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, yatırım göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; 'Yine Baharlar Gelecek' diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Biz AK Parti olarak kararlıyız! Cennet vatanımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetlerin yarışacağını ifade eden Bakan Kurum, "Güzel hedeflerle kötü emeller, umut dolu ufuklarla sahte hayaller yarışacak. Bu seçim, 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle 'Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin' diyenlerle 'Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'SİHA'lar üretilsin, TOGG yapılsın, TCG Anadolu ile dünyaya meydan okunsun' diyenlerle 'SİHA'lar yerli değil, TOGG milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş' diyenlerin seçimidir. Şimdi sizlere soruyorum! 14 Mayıs'ta 'Yeniden Şahlanış' dönemini başlatacak mıyız? Türkiye Yüzyılı için, var gücümüzle çalışacak mıyız? Beyoğlu'nda, 'Doğru Zaman, Doğru Adam' diyerek sandıkları patlatacak mıyız? Herkesin İstanbul'u, Herkesin Beyoğlu için; çalışacak mıyız? Beyoğlu'ndaki hemşerilerime soruyorum. Beyoğlu'nu, İstanbul'da zirveye taşıyacak mıyız? Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz?" dedi. - İSTANBUL