10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu - Son Dakika
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10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu

26.08.2022 11:23

Son olarak 8 bin liraya kadar çıkan banka promosyonlarında özel bir banka yaptığı hamleyle rakamı 10 bin liraya kadar çıkardı. Son günlerin yaklaşmasıyla birlikte çok sayıda emekli bankalara akın etti. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek.

Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseliyor.. Bir hafta önce 8 bin liraya yaklaşan promosyon ödemeleri 10 bin liraya kadar dayandı.

ERZİNCAN'DA BANKA ÖNLERİNDE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Erzincan'da bankaların promosyon ücretlerini 7 bin 500 liraya kadar çıkarmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu

BEKLEMEKTEN YORULAN EMEKLİLER OTURARAK SIRA BEKLEDİ

Bankaların vatandaşları gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen ancak işlem yaptıramayanlar şanslarını ikinci günde de denemeye devam etti. Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu

İKİ GÜNDÜR BEKLEDİĞİ BANKADA İŞLEM YAPTIRAMADI

2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Mehmet Yeşil (73), "Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00'de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım" dedi.

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu

YENİ EMEKLİ NE YAPACAK?

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL, Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL, Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

Bankaların promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Binlerce emekli bankalara akın etti

GARANTİEMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bir aylık emekli maaşı tutarı 1500 TL'ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Bolu, Saat, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu - Son Dakika
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