Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren katil zanlısından "Neden yaptınız" sorusuna pişkin yanıt: Öğrenirsiniz sonra - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren katil zanlısından "Neden yaptınız" sorusuna pişkin yanıt: Öğrenirsiniz sonra

13.07.2022 22:57

Erdal Yalçın isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşini ve evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy'u pompalı tüfekle öldürdü. Katil Yalçın, gazetecilerin neden yaptınız sorusuna ise "Öğrenirsiniz sonra" diyerek pişkin bir cevap verdi.

Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Yalçın'ın yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

İz süren Erdal Yalçın pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla'da gözaltına alındı.

Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş

"ÖĞRENİRSİNİZ SONRA"

Evi terk eden karısını, evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi.

Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş

ÖLDÜĞÜNE EMİN OLMAK İÇİN 4 KEZ ATEŞ ETMİŞ

Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldüren Erdal Yalçın, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş etti. Yaralı halde kapının önğne düşen eşine tüfeği doğrultan Erdal Yalçın, tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancaya sarıldı. Eşinin öldüğüne emin olmak için 3 el daha tabancayla ateş eden koca, geldiği araçla evden uzaklaştı.

Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş

SOSYAL MEDYA PROFİLİNE "BOŞANMIŞ" YAZMIŞ

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafında arazide yapılan aramada bulundu. Erdal Yalçın'ın sosyal medyadaki profiline 'boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti. Ağır yaralanan Gülperi Aksoy'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam etmiş
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Kaynak: İHA

Mehmet Aksoy, Erdal Yalçın, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren katil zanlısından 'Neden yaptınız' sorusuna pişkin yanıt: Öğrenirsiniz sonra - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren katil zanlısından "Neden yaptınız" sorusuna pişkin yanıt: Öğrenirsiniz sonra - Son Dakika
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