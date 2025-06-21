Büyükşehir KAYMEK'ten, 9 ülkeden gelen kursiyerlere Kayseri'yi tanıtan etkinlik - Son Dakika
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Büyükşehir KAYMEK'ten, 9 ülkeden gelen kursiyerlere Kayseri'yi tanıtan etkinlik

Büyükşehir KAYMEK\'ten, 9 ülkeden gelen kursiyerlere Kayseri\'yi tanıtan etkinlik
21.06.2025 12:33  Güncelleme: 12:35
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti tüm dünyaya tanıtma desteğini çeşitlendirerek arttırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti tüm dünyaya tanıtma desteğini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 9 ülkeden kursiyer konuklarına, Kayseri'nin kültür ve güzelliklerini anlatan bir etkinlik düzenledi.

Gerek sahip olduğu tarihi, doğal ve turistik değerlere yönelik projeler ile şehrin turizm altyapısını güçlendiren, gerekse bu zenginlikleri çeşitli etkinliklerle taçlandırarak şehri her yönlü tanıtmaya katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürüyor.

KAYMEK tarafından gerçekleştirilen yabancı uyruklu vatandaşlara Kayseri kültürünün tanıtıldığı gezi etkinliğinde, Fas, Tunus, Cezayir, Ukrayna, Gana, Rusya, Kazakistan, Suriye ve Endonezya'dan gelen kursiyerler yer alırken, ziyaretçilere kültür ve inanç ünitesi çerçevesinde 'dua ve dileklerin kültür tarihimizdeki yeri, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Kayseri inanç kültüründeki yeri' konu başlıklarında bilgiler verilerek tanıtım yapıldı.

33 yabancı uyruklu misafirin yer aldığı gezide, Kayseri ile kültür ve medeniyetinin yanı sıra sahip olduğu köklü tarihi hakkında da katılımcılar bilgilendirildi. Dilbar Ayni isimli yabancı kursiyer, Türkçe öğrenimi gördüğünü, 10 gün sonra mezun olacağını dile getirerek kurstan çok memnun olduğunu söyledi. Ayni, "Kayseri Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

"Bu kurslar sayesinde Kayseri'de daha rahat yaşıyorum"

Suriye uyruklu Haifa Al Ahmad isimli kursiyer de Türkçe öğrendiğini ve öğretmenlik yaptığını kaydederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ahmad, Türkçe kursuna gittiğini ve fırsat buldukça diğer kurslara da katıldığını sözlerine ekleyerek, "Bu kurslar sayesinde Kayseri'de daha rahat yaşıyorum" ifadelerinde bulundu.

Faslı olan Meryem Hemdidu ise Kazablanka'dan Kayseri'ye geldiğini dile getirerek, hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan memnun olduğunu söyledi ve eğitmenleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

"İnsanları çok iyi. Çok temiz Kayseri. Çok sevdim"

Kayseri'ye Kazakistan'dan gelen Gülmira isimli kursiyer de tarihi çok sevdiğini, tanıtım etkinliği düzenlendiğini kaydederek, Kazakistan ile Türkiye tarihinin birbirine yakın olduğunu belirtti. Kayseri'yi çok sevdiğini ve havasının Kazakistan'a çok benzediğini belirten kursiyer, Kayserilileri çok sevdiğini dile getirdi. Kursiyer Gülmira, "Kayseri'yi çok sevdim. Çünkü Kayseri'nin havası tabiatı Kazakistan'a benziyor. İnsanları çok iyi. Çok temiz Kayseri. Çok sevdim" dedi.

"Yardımcı olan herkese çok teşekkürler"

Kurslar hakkında da açıklamalarda bulunan kursiyer Gülmira, ilk geldiğinde hiç Türkçe bilmediğini şu anda ise Türkçe'yi iyi bildiğini vurgulayarak kursun devam etmesini istediğini söyledi. Kursiyer Gülmira, "Yardımcı olan herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz dünyanın pek çok ülkesinden geliyor"

KAYMEK Meslek Edindirme Kursu'nda yabancılara Türkçe dersi programı dahilinde yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ne ziyarete geldiklerin söyleyen KAYMEK Yabancılar İçin Türkçe Kursu Eğitmeni Banu Odabaşı ise, "Türk mezar taşları, Türk kabri, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin hayatı hakkında öğrencilerimize bilgiler verdik. Türk kültüründe, özellikle Kayseri kültüründe, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Mezarlığı'ndaki dilek dilemek, dua etmek gibi kültüre dair unsurlarımızı öğrencilerimizle paylaştık. Öğrencilerimiz dünyanın pek çok ülkesinden gelmekte. Gana, Ukrayna, Rusya, Endonezya, Fas, Tunus, Cezayir, Suriye, Ürdün gibi pek çok ülkeden öğrencimiz mevcut. A1, A2, B1 seviyelerinde Türkçe eğitimi vermekteyiz öğrencilerimize. Günlük hayatta yapabilecekleri pek çok iletişim unsurlarını öğrencilerimize öğretiyoruz" dedi.

Kurslarda Türkçe'nin yanı sıra Türk Kültürü ve Kayseri Kültürü de tanıtılıyor

Kurslarda Türkçe'nin yanı sıra Türk kültürüne, Kayseri'nin kültürüne yönelik de müze ziyaretleri ile birlikte bilgiler verildiğini dile getiren Odabaşı, kursların ücretsiz bir şekilde verildiğini, kursiyerlerin çok memnun olduklarını sözlerine ekledi. Eğitimci Odabaşı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu imkanları sağladığı için teşekkür etti.

Gezi etkinliğinde günün anısına toplu fotoğraf çekimi de yapılırken, kursiyerler gerek kurslardan gerekse tanıtım faaliyetlerini içeren etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

KAYMEK kurslarında bugüne kadar 25 ülkeden kursiyer yer aldı

KAYMEK, yabancılara yönelik kurslarında; Kolombiya, Arjantin, Güney Kore, Moldova, Polonya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Nijer, Nijerya, Çat, Gana, Fas, Cezayir, Tunus, Ürdün, Lübnan, Afganistan, Pakistan, Irak, Özbekistan, Rusya, Japonya, İran ve Suriye'yi içeren 25 farklı ülkeden kursiyere hizmet verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir KAYMEK'ten, 9 ülkeden gelen kursiyerlere Kayseri'yi tanıtan etkinlik - Son Dakika

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