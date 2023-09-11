Coca-Cola, 5 fabrikada 970'in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağlıyor

Coca-Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company'nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin Filistin'de, bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ekonominin can suyu olduğunun altını çizerek, "Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor" dedi.

"BİRÇOK ALANDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Coca-Cola Avrasya Ortadoğu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise "Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda şişeleyici ortaklarımız ile birlikte hem bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor, hem de birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"BATI ŞERİA VE GAZZE'DE 7 DAĞITIM MERKEZİMİZ BULUNUYOR"

"Sağlıktan eğitime, çevreden ve spora, kadının ekonomik alandaki varlığını güçlendirmeden, genç girişimciliğini kapsayan çok geniş bir yelpazede desteklediğimiz onlarca projeyle Filistinliler'in hayatına dokunmaya devam ediyoruz" diyen Hindi şu bilgileri verdi: "Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de olmak üzere 5 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. 1998 yılında Coca-Cola'nın Filistin'deki temellerini attığımızda, 47 kişiyle yola çıkmıştık. Bugün 5 fabrikamızda toplamda 970'in üzerinde kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Batı Şeria ve Gazze'de, 14 bin satış noktasına hizmet veren 7 dağıtım merkezimiz bulunuyor. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor. Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin'de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız. Coca-Cola olarak Filistin'de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içecek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketiz."

Coca-Cola'nın Filistin'de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri şunlar: