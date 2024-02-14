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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "'Galiba vatandaşın sabrı taştı. Galiba ne desek inanmıyorlar. Galiba ne yapsak desteklemiyorlar. Artık iş değişti.' Mesajını hükümetin bu sandıktan alması lazım. Sandıktan sarı kart çıkması lazım" dedi.

Partisinin aday tanıtım toplantısı için Eskişehir'e gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Taşbaşı Kırmızı Salon'da partililerle bir araya geldi. Aday tanıtım toplantısında konuşan Babacan, ekonomik sıkıntılara üzerinden iktidara yüklendi.

"EN UFAK BİR TEREDDÜT GÖRÜRLERSE O GENCİMİZİN MÜLAKATTA VAY HALİNE"

Ali Babacan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi bu hale getirenler utansın arkadaşlar. Özel sektörde istihdam zaten yaratılamıyor. İstihdam oluşmuyor ama iş memuriyete gelince de partili yakınlar o memuriyet pozisyonlarına dolduruluyor. İşlerine gelmeyenleri mülakatta anında eliyorlar. Bakıyorlar siyasi görüşüne acaba cumhurbaşkanı ile ilgili hissiyatı nedir? En ufak bir tereddüt görürlerse o gencimizin mülakatta vay haline. Ev hanımları yanıma geliyor. Evladım iyi eğitim alamıyor. Ben evladımın geleceğinden endişeliyim diyor annelerimiz. Diyorlar ki, bizim evlatlarımız bizim yaşadığımız standartları da tutturamayacak. Bizden daha kötü şartlar altında yaşayacaklar. Biz iyi kötü ev sahibi olduk. Zamanında iyi kötü araba aldık ama galiba benim evladım hayat boyu çalışacak bir araba alacak parayı biriktiremeyecek diyorlar.

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANI GÖREVE BAŞLADIĞINDAN BU YANA BU ÜLKEDE YOKSULLUK GENİŞLİYOR"

İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir nesil bir sonraki nesil için böyle bir endişeye sahip. Çünkü bugüne kadar nasıl geldi 100 yıllık Cumhuriyet? Her nesil bir önceki nesile göre refahı arta arta geldi. Evinde buzdolabı yoktu. İlk defa buz dolabı oldu. Evinde çamaşır makinesi yoktu. Merdaneli de olsa çamaşır makinesi aldı koydu. Arkasından bulaşık makineleri geldi. ve iş döndü dolaştı evine çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alabilen anne babalar kendi çocuklarının evlenip ev kurmayla ilgili masraflarını karşılayamıyor. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. ve son 10 yıldır özellikle de 2018'den bu yana partili cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana bu ülkede yoksulluk genişliyor. Daha geniş kesimleri kapsıyor. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Bu kötü yönetim, bu iş bilmez kadro ülkeyi gerçekten çok perişan hale düşürdü.

"BÜTÜN BU OLUMSUZLARIN SEBEBİ SADECE VE SADECE KÖTÜ YÖNETİM"

Bütün bu olumsuzların sebebi sadece ve sadece kötü yönetim. Gençler diyor ki başkanım galiba bu ülke böyle. Ne yapsınlar, kendilerini bildik bileli ülke sürekli kötüye gidiyor. Kendilerini bildik bileli ülkenin başında bir kişi var ve ülke sürekli kötüye gidiyor. Gençlerimiz bu ülkenin bir gün ayağa kalkabileceğine dair umuda sahip değil. Yaşı biraz daha müsait olanlar Türkiye'nin iyi günlerini de hatırlayanlar bu ülke düzgün yönetildiğinde başarılı oluyor. Bu ülke düzgün yönetildiğinde adalette de hukukta da ekonomide de ilerlemeler kaydediyor. Ama kötü yönetim iş başındayken de ülke geriye gidiyor. Yaşı müsait olanlar bunu biliyor. Ama gençler o günleri hiç görmedi. Sürekli kötüye giden bir Türkiye gördüler. İşte onun içindir ki ben buradan gençlerimize sesleniyorum, diyorum ki onlara, asla bu ülkeden umudunuzu kaybetmeyin. Bu ülke büyük ve güzel bir ülke. Dürüst ve ehil ellerde, kadrolarla yönetildiğinde bu ülke her an ayağa kalkar. Yürümeye başlar koşmaya başlar.

"ESKİŞEHİR DÜZENSİZ BÜYÜYOR"

"Masal şatosuyla, parklarıyla, müzeleriyle, şehre dinamizm katan öğrencileriyle, gençleriyle bir kültür kentindeyiz. Bu güzel kentin Eskişehir'in sorunlarını da biliyoruz. Her yağmurda ilerleyemeyen araçları, çöpten geçilemeyen sokak aralarının farkındayız. Trafikteki, toplu taşımadaki sorunların farkındayız. Tramvay seferleri seyrek, insanlar gidecekleri yere gitmek için hele bir de iş çıkışı saatiyse ikinci, üçüncü tramvayı beklemek zorunda kalıyorlar. Farkındayız. Düzensiz büyüyor Eskişehir. Bunun cefasını da halkımız çekiyor. Eskişehir Alpu yolu bir türlü bitmiyor, bitirilemiyor. Eskişehirli vatandaşlarımızın uzun yıllardır süren yol talepleri merkezi hükümet tarafından adete yok sayılıyor.

ÇARPIK BÜYÜMEYEN BİR ESKİŞEHİR HAYAL EDİYORUZ

Bizim hayalimizdeki Eskişehir bu değil. Biz sokakların her yaşta insan için güvenli olduğu bir şehir hedefliyoruz. Sokak hayvanlarının okula giden öğrencileri, çalışanları rahatsız etmediği Eskişehir hedefliyoruz. Toplu taşıma araçlarının durağa zamanında geldiği, gideceği yere zamanında ulaştığı Eskişehir hedefliyoruz. Kentsel yenilenmenin hızlı, pratik çözüldüğü bir Eskişehir hedefliyoruz. Büyüyen fakat çarpık büyümeyen bir Eskişehir, sosyal dokunun korunduğu Eskişehir hedefliyoruz. Teşviklerin, sosyal yardımların siyasi parti üyelik kartına göre değil gerçek ihtiyaca göre dağıtıldığı eşit bir Eskişehir hedefliyoruz. Kısacası biz demokrasiyle şahlanmış, fırsat eşitliğinin olduğu güçlü bir Eskişehir'i hep beraber kuracağız.

"ONLARA BİR ŞEHİR NASIL YÖNETİLİR GÖSTERECEĞİZ"

Biz yerelde çözümler üreteceğiz, merkezi hükümete örnek olacağız. Onlara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki ülke nasıl yönetilir anlasınlar. Sizler de 31 Mart günü geldiğinde oy pusulasını elinize aldığınızda damgayı Deva logosunun altına basarak Eskişehir'i çok daha güzel günlere, çok daha yaşam standartlarının yükseldiği çevre konusunda, şehircilik konusunda artık Avrupa standartlarını yakalamış bir şehre inşallah hep beraber ulaştırmış olacağız. Çünkü Eskişehir demokrasinin yerelden başlayacağının bilincinde. Çünkü Eskişehir hakla ve adaletle yönetilmeyi hak ediyor. Eskişehir iktidarın görmezden gelmesine, yatırım yapmamasına kurban edilemez. Eskişehirliler de bunu gayet iyi biliyor.

"31 MART'TA İKTİDARA SARI KART GÖSTERELİM"

Sandıklar açıldığında iktidar demeli ki, ya galiba hadi aştık. Galiba vatandaşın sabrı taştı. Galiba ne desek inanmıyorlar. Galiba ne yapsak desteklemiyorlar. Artık iş değişti. Mesajını hükümetin bu sandıktan alması lazım. Sandıktan sarı kart çıkması lazım. 31 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz ve hep beraber çok daha güzel bir Türkiye için, çok daha güzel bir Eskişehir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

Deva Partisi'nin adayları şu şekilde:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Çelik Erimez; Odunpazarı Belediye Başkan Adayı: Yunus Korkmaz; Tepebaşı Belediye Başkan Adayı: Mustafa Özkarayanık; Alpu Belediye Başkan Adayı: Gökhan Memiş; Beylikova Belediye Başkan Adayı: Sertan Özuçak; Çifteler Belediye Başkan Adayı: Mustafa Taşkın; Mahmudiye Belediye Başkan Adayı: Sabriye Elbastı Delican