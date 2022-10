- GSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimi

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

GSO'da kazanan veya kaybeden diye kimse yoktur. Sanayi Odası'nda herkes kazanır"

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

"GSO olarak her zaman Gaziantep'in ve ülkemizin başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere ulaşması için gayret göstereceğiz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:

Bundan sonraki süreçte de yeni projelerle hedeflerimize ulaşmak için çaba göstereceğiz"

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimi başladı.

GSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, odanın 5 bin 500'e yakın oda üyesi sandık başına gidiyor. Saat 09.00'da başlayan seçimde sanayiciler, 35 meslek grubunda 189 Meslek Komitesi üyesini ve 77 Meclis Üyesini seçecek.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile birlikte seçime katılan sanayicileri sandık başlarında ziyaret eden GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sonuçların Gaziantep ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Sanayi Odası'nın 9. dönem seçimi olduğunu anımsatan Konukoğlu, "Bütün seçimlerde çekişmeler olur ama Gaziantep Sanayi Odası'nda seçimler kardeşlik havasında geçer. İnşallah bu seçimi de böyle bitiririz. Bütün arkadaşlara hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. GSO'da kazanan veya kaybeden diye kimse yoktur. Sanayi Odası'nda herkes kazanır. Seçilecek olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Seçilen arkadaşlar inşallah önümüzdeki bu 4 yıllık görevlerinde Gaziantep sanayisine daha çok bilgiler vererek, daha çok yardım ederek sanayimizi daha yukarı çıkaracaklar. Hepsine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Huzurlu bir ortamda centilmence seçimi yaptıklarını dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, "Şehrimizin güzide sanayicileri ile 9. dönem seçimimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımız güzel bir şekilde oylarını kullandılar. Şimdiden kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu işin kazananı kaybedeni asla yoktur. Çünkü biz Sanayi Odası olarak birlikte hareket ediyoruz. Bunun en güzel örneği de ülkemizde yalnızca Danışma Kurulu olan bir oda olmamızdır. Bizde bir önceki mecliste görev yapmış olanlar Danışma Kurulu'nda görev alırlar. Bütün meclis toplantılarına katılarak burada tecrübelerini yeni gelen arkadaşlara aktarırlar. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ediyorum. Sonuçta herkesin amacı kendi sektörüne hizmet etmek. Bizler de Gaziantep sanayisine hizmet ederek, Gaziantep'in ihracatının gelişmesine yardımcı olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sanayicilerimizin önünü açıp onların talep ve sıkıntılarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yukarılara taşıyıp, direkt yetkililere ileterek olayları çözmeye çalışacağız. İnşallah bu dönem hepimiz için hayırlı olur. Seçimin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konukoğlu, GSO olarak her zaman Gaziantep'in ve ülkemizin başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere ulaşması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bundan önceki dönemlerde nasıl istihdam, üretim, ihracat ve yatırım konularında üstün gayretler göstererek daima yol gösterici bir vizyon ve misyon içerisinde çalıştıysak aynı anlayışla yeni dönem de yolumuza devam edeceğiz. Küresel ekonomideki zorluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatın önünü daha fazla açabilmek ve teknolojinin üretimle buluşmasına öncülük eden iller arasında en ön sıralarda olmak için elimizden gelen çabanın fazlasını sarf ediyoruz etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de her dönemde olduğu gibi bu dönemde de odamıza ve şehrimize yakışır bir şekilde oda organ seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz diyerek, "Öncelikle bugün sanayicilerimizin bayramıdır. Allah'a şükürler olsun bayram havasında bir seçim yürütüyoruz. Bu dönemde gençlerimizin ön plana çıkacağını söylemiştik. Gördüğünüz üzere gençlerimizin görev alması konusunda tüm sanayicilerimizin ortak bir bakış açısı söz konusu. Ben huzurlarınızda tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi büyüklerin tecrübesi, gençlerin dinamizmi ile bayrağı daha yukarı taşıyacağız. Türkiye'de öncü bir sanayi odasıyız, TOBB Akreditasyon denetimlerinde Türkiye 3'üncüsü olmuş bir odayız. Bundan sonraki süreçte hedefimiz Dünya Sanayi Odaları arasında yer almak. Bu hedefe ulaşmak için gençlerimizle, en fazla kadın temsilinin olduğu oda olarak iş kadınlarımızla ve sanayicilerimizle el birliğiyle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Oy kullanan üyelerimize üzerlerine düşen görev bilincini layıkıyla sorunsuz bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum" diyen Ünverdi, "Değişim ve dönüşüme ayak uydurarak, yeniliklerin peşinden koşarak sanayicilerimize hizmeti sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte de yeni projelerle hedeflerimize ulaşmak için çaba göstereceğiz. Yeni dönemde meclis ve komitelerde görev alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor, oda seçimimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.