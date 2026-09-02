Gülistan Doku soruşturmasında su altı aramalarındaki dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı, tutuklu sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında su altı aramalarındaki dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı, tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında su altı aramalarındaki dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı, tutuklu sayısı 30\'a yükseldi
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturma kapsamında, 2020'de yapılan su altı aramalarında görev alan dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükselirken, aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki dalgıç hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesine yönelik soruşturma sürerken, kaybolmasının üçüncü gününde Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan su altı aramalarına ilişkin görüntüler yeniden gündeme geldi. 2026 yılında genişletilen soruşturma kapsamında, su altı aramalarında görev alan dalgıçlardan Gürkan Gürdal tutuklanırken, soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 30'a yükseldi.

Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesi amacıyla Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Gazeteci Ferit Demir tarafından sosyal medya hesabından yayımlanan ve 8 Ocak 2020 tarihini taşıyan görüntülerde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünden arama çalışmalarına katılmak üzere Tunceli'ye gelen dalgıç polislerin hazırlıkları ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki emniyet yöneticilerinin Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelişi yer aldı.

DOKU AİLESİ DE ARAMA BÖLGESİNDEYDİ

Görüntülerde, aramaların yapıldığı gün Gülistan Doku'nun ailesi, arkadaşları, üniversitedeki hocaları, vatandaşlar ve basın mensuplarının da Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğu yer aldı.

Dalgıç polislerin su altı kıyafetlerini giyerek hazırlık yaptığı, Vali Sonel'in bölgeye gelişinin ardından önce ekiplerle, daha sonra da Doku ailesiyle görüştüğü de görüntülere yansıdı.

Aynı soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Sonel ve beraberindeki emniyet yöneticilerinin daha sonra viyadüğün altındaki arama bölgesine geçtiği görüldü. Dalgıç ekipleri aynı gün Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına başlamıştı.

KİŞİSEL NOTLAR VE REÇETE SUDAN ÇIKARILMIŞTI

Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen aramalarda, kendisine ait olduğu belirtilen kişisel notlar ve reçete parçalarının Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunduğu açıklanmıştı. Aramaların ilerleyen döneminde Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir makasın da sudan çıkarıldığı bildirilmişti.

Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde aylar boyunca geniş çaplı arama çalışmaları yürütülmesine rağmen Doku'ya ulaşılamadı.

DALGIÇ DEFTERİ İLE RESMİ TUTANAKLAR ARASINDA UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 2026 yılında genişletilen soruşturma kapsamında, 2020'de gerçekleştirilen su altı aramaları da yeniden incelemeye alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın son operasyonuna ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamada, adli makamlardan gizlendiği belirtilen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığının tespit edildiği bildirildi.

Gürlek ayrıca, Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı.

Söz konusu tespitlerin ardından 2020'de gerçekleştirilen su altı aramalarında görev alan bazı personel de soruşturma kapsamına dahil edildi.

ARAMALARA KATILAN DALGIÇ GÜRDAL TUTUKLANDI

Soruşturmanın beşinci dalgası kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2020'de Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla yapılan su altı aramalarında görev alan dalgıç polisler Gürkan Gürdal, Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör de yer aldı.

Önceki gün Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen Gürkan Gürdal çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Aynı mahkeme Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

BALIK ADAMLARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI

Gazeteci Ferit Demir, soruşturmadaki son gelişmelerin ardından 8 Ocak 2020'de Sarısaltuk Viyadüğü'nde kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Demir, görüntülerle birlikte yaptığı paylaşımda, o dönem gerçekleştirilen su altı aramalarına ve Doku'ya ait kişisel eşyaların bulunmasına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Bazı eşyaların dalgıçlar aracılığıyla suya bırakıldığı ve aramaların Doku'nun intihar ettiği yönünde kanaat oluşturmak amacıyla kullanıldığı yönündeki ifadelerin gazetecinin iddiaları olduğu belirtildi.

Soruşturma makamlarının son açıklamalarında ise bazı kişisel eşyaların sonradan suya yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtilirken, bu işlemin kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

5'İNCİ DALGA OPERASYONU

Soruşturmanın 5'inci dalga operasyonunda farklı kentlerde gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı işlemleri yapılmak üzere Erzurum'a getirildi.

Operasyonda, Temmuz 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K., polis dalgıçlar Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve olay tarihinde üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alındı.

İlk olarak işlemleri tamamlanan üç dalgıç polis Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürkan Gürdal tutuklanırken, Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında adli kontrol kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı iki dalgıç hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden iki kadın ise 1 Eylül'de Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen kadın şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son kararla birlikte 5'inci dalga operasyonda tutuklananların sayısı 2'ye, Gülistan Doku soruşturmasının tamamında tutuklu bulunanların sayısı ise 30'a yükseldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gülistan Doku soruşturmasında su altı aramalarındaki dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı, tutuklu sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika

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