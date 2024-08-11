Hakkari'de düzenlenen Cilo Fest binlerce kişiyi bir araya getirdi

Yerel

İSHAK KARA

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde "6. Cilo Fest" düzenlendi. Festivalde binlerce kişiye seslenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kürtçe beraber zılgıt çekmedik mi? Şöyle bir zılgıt çekinde tüm Türkiye bir duysun. Ey Türkiye aziz milletimiz, size Cilo Fest'ten gönülden gönüle diyoruz biz kardeşiz" dedi.

Hakkari Yüksekova'da 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda "6. Cilo Fest" düzenlendi. İki gün süren festivale ilgi büyüktü. Festivale, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın katılım sağladı.

Festival alanında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Valilik Şiddet Önleme ve İzlenme Merkezi Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri stant kurarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundular. Kızılay Hakkari Şubesi 5 ayrı çadır kurarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Yerlikaya: "Festivale 30 bin kişi katıldı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Şükürler olsun, Dağların en güzel olduğu bu eşsiz diyar Hakkari'den bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu aziz vatanda bugün Allah hamdolsun artık 6. Cilo Fest festivalinde bir araya geliyoruz. 30 bin kardeşimi görüyorum burada. Ellerinizi kaldırın tüm Türkiye görsün sizi, bu coşkunuz yüzünüzdeki gülümseme hiçbir zaman eksik olmayıp daim olsun. Artık kimse kardeşliğimize pusu kuramayacak. Birliğimize beraberliğimize kimse ama kimse gölge edemeyecek.

Dünyada eşi benzeri olmayan sadece Hakkari dağlarında olan o bize gülümseyen sümbüller milletimizin dedik ve biz de şunu dedik yan bakanlara düz bakmadık. Evet düz bakmadık. Onların zihniyetlerini, onların cüretlerini elimizin tersiyle ittik. Bizim milletimizle kucaklaşmamıza, bizim aramıza girmeyin dedik. Demin burada halay çekmedik mi? Kürtçe beraber zılgıt çekmedik mi? Şöyle bir zılgıt çekinde tüm Türkiye bir duysun. Ey Türkiye Aziz milletimiz size Cilo Fest'ten gönülden gönüle diyoruz biz kardeşiz. Hiç kimse ama hiç kimse bin yıldan beri yaşadığımız bu aziz vatanda bizim, birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimize halel getiremeyecek Allah'ın izniyle. Buna yürekten inanıyorum ve buraya gelebilen 30 bin kardeşimde gözlerinizde gönülleriniz bunu söylediğini görüyorum. Allah'a şükürler olsun diyorum. Ne güzelsiniz. Sağ olun var olun."

"Bir araya gelen bu gençler, dostluğun ve sevginin tohumlarını ektiler"

Hakkari Valisi Ali Çelik ise şöyle konuştu:

" İzmir'den, Antalya'dan, Diyarbakır'dan, Van'dan, Şırnak'tan, Derecik'ten, Şemdinli'den, Çukurca'dan, Yüksekova'dan, Türkiye'nin en yüksek festivaline teşrif eden siz değerli kampçılar, dağcılar, adrenalin tutkunları, yüreği güzel, sevgisi güzel Hakkarili hemşehrilerim hepiniz bugün festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cilo Sat Dağları sadece dağlardan ve buzullardan kardan ibaret değil, burası Hakkari'nin huzuru, Hakkari'nin sevgisi, Hakkari'nin geleceği ve umudunun birleştiği bir yer,bugün burada el ele tutuşan halaylarda bir araya gelen bu yürekler, bu gençler, kadınlar ve erkekler, yarınlarda ülkemizin geleceğini kucaklayacak, dostluğun ve sevginin tohumlarını ektiler, bir müddet bu alanlarda terörün gölgesi bizlerin yapmak istediklerinin, sizlerin yapmak istediklerinin üzerine gölge oldu ancak onların ekmek istedikleri kötülük tohumları sevginin, iyiliğin, birleştiriciliği üzerinde ortadan kalkıyor kalkacak.

Bugün birçok festival yaptık Çukurca'da festivalimizde dışarıdan 500 tane foto safarici gelmişti nerede konaklayacağız demişlerdi. Çukurcalı hemşehrilerimiz hepsi evlerini açtı, yüreklerini açtı, sevgilerini açtı, Hakkari yüreği güzel, sevgisi güzel insanların şehri; bugün dışarıdan buraya kamp için gelen misafirlerimizin hepsine şunun için seslenmek istiyorum. Bugün sadece dağlık alanlarda değil şehirlerde Yüksekova'da, Şemdinli'de, Derecik'te sizleri insanlarımız misafir edecek. Esnafımızın bir bardak çayını için, onlara uğrayın bu güzel insanların yaşamlarının bir parçası olun."

Konuşmaların ardından festival, Emre Aydın ve Şiyar Yaşar konseri ile devam etti.