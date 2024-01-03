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Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü korkuttu - Son Dakika
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Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü korkuttu

Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketi 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden daha bir yıl dahi geçmeden İstanbul'da havadan çekilen görüntüler bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'ın havadan çekilen görüntülerini yorumlayan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul üstü açık mezarlık haline gelmiş" dedi.

03.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 11:23
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Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. Görüntülerde açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görülürken, muhtemel büyük İstanbul depreminde yolların kapalı olabileceği ve bu nedenle vatandaşların tahliye edilmesinin, yardımların ulaştırılmasının zor olabileceği ön görülüyor. Uzmanlar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yeşil alanların ve helikopter pistlerinin acilen çoğaltılması, ana arterde bulunan yolların 10 metre daha genişletilmesi konusunda uyarılarda bulundu. İkmal seferleri için içerideki kısımlarda kalan vatandaşlara ancak helikopterle ulaşılabileceği belirtiliyor.

Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine dönecek! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü endişelendirdi

"İSTANBUL ÜSTÜ AÇIK MEZARLIK HALİNE GELMİŞ"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul'da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. O bölgede kaos var, havadan net bir şekilde gözüküyor. Bu kaosu önlemek için acil eylem planına ihtiyacımız var. Çünkü olası bir depremde bu yollar çalışmayacaktır. Acil bir şekilde helikopter pistlerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde yollar kapanacak, çalışmayacaktır. Bu yollar binalar yüzünden çökeceği için büyük bir afet olacaktır" dedi.

Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine dönecek! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü endişelendirdi

"YOLLARIN EN AZ 10 METRE DAHA GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR"

Muhtemel büyük İstanbul depreminde can kaybının çok yüksek olacağını belirterek uyarılarda bulunan Çetintaş, "İstanbul açık bir mezarlık haline gelmiştir. Kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken husus çok büyük yeşil alan açmak zorundalar. Yukarıdan baktığınızda bu yerlerde yaşanılabilir en küçük bir yeşil alan dahi yoktur. Bir deprem olduğunda bu bölgelere sadece havadan ikmal yapılabilir. O ikmali yapabileceğiniz bölgeler dahi yok. Ana arter yolların en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor" dedi.

Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine dönecek! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü endişelendirdi
Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine dönecek! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü endişelendirdi
Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine dönecek! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü endişelendirdi
Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü korkuttu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ASUMAN : Allah'ım sana sığındık merhamet et :(( Yanıtla 9 0

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Son Dakika Yerel Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olası İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan çekilen görüntüsü korkuttu - Son Dakika
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