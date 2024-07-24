İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Geçmiş dönemde yapılanları görmüyor değiliz

Yerel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz geçmiş dönemde yapılanların üzerine yeni şeyler koyuyoruz. Geçmiş dönemde yapılanların bitmesi için, onların tamamlanması için aynı zamanda çaba gösteriyoruz. Bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir. Bu da gayet doğaldır. Ama asla önceki dönemde yapılanları görmüyor değiliz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi'nde gündeme dair açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, şunları söyledi:

"Önceki dönem genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretiyle bizleri onurlandırdı. Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar hepimizin takdirindedir ve hepimiz müteşekkiriz kendisine. Özellikle toplumun çok farklı kesimleriyle kurduğu bağlar sonucunda oluşmuş siyasal zemin aslında hem bu geçen yerel seçimde Genel Başkanımız Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' adını verdiği toplumsal uzlaşmanın zeminini oluşturmuştur. Hem de muhtemelen önümüzdeki genel seçimde partimiz için iktidar yolunu açan çalışmalardan biri olacaktır. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bugüne kadarki çalışmaları ve katkıları için. Bugün de aktif olarak bizleri ziyaret etmesi, yanımızda olması bize güç veriyor. Türkiye'nin sıkıntılarının çok büyük olduğu bir dönemdeyiz. Hepimiz bu sıkıntıların atlatıldığı bir iktidarı hayal ediyoruz. Bizim gözümüzde bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Bu iktidar için bize en çok gereken şey; birlik, beraberliktir. O yüzden eski genel başkan, yeni genel başkanımız ondan sonra milletvekillerimiz, parti örgütümüz, belediye başkanlarımız hepimiz birliktelik içerisinde olmalıyız. O ortak ruhla hareket etmeliyiz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şey aslında partimizde var. Ben Türkiye'nin en demokrat partisi; Cumhuriyet Halk Partisi. İçerisinde fikri olarak çok farklı düşüncelere sahip insanlar olsa da onlar bu farklılıkları ayrışmalara dönüştürmüyorlar. Olması gereken yerlerde dile getiriliyor. Ama nihayetinde hedef ortak. İktidar olma hedefi. Bizim çağrımız o ki herkes ama herkes sadece iktidar olmaya odaklanmalı. Bunun için üzerine düşeni yapmalı. Bu çerçevede farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tüm değerleriyle iktidar olacağına inanıyoruz. Ben bugünkü ziyaretten çok mutlu oldum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Doğru politikaları aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde söylediği "Var olan politikalar başarıyla sürdürülecektir" sözleriyle ilgili soru üzerine Tugay, şu yanıtı verdi:

"Genel olarak sosyal demokrat halkçı bir belediyenin yapması gerekenleri Tunç Başkan da yapmaya çalıştı, ben de yapmaya çalışıyorum. Benden sonraki arkadaşlarımız da aynı şeyi yapacak. Önceki dönemde de var olan sorunlar vardı. Bu sorunların çözümü için bizler farklı bir şeyler yaparken bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek şeyler olabiliyor. Ama neticede hiçbir zaman daha önceki belediye başkanımızın yaptıklarını yok etmeyi amaçlayan bir tavır içerisinde, çalışma içerisinde olmadık ve olmayacağız. Böyle bir şey olmaz. Ama bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Mesela şehir tiyatro konusunu söyleyeyim ben size. Şehir tiyatrolarıyla ilgili danışma kurulunu kaldırdıkları zaman yani bu kaldırma yönetmelik değişikliğiyle olmuş. Mevcut genel sanat yönetmeninin tercihi bu yönde olmuş. Genel sanat yönetmeni demiş ki yönetim kurulu belirlesin demiş genel sanat yönetmenini. Yönetim kurulunu da ben belirleyeyim demiş. Yani bu durumda biraz kendisinin bireysel olarak tercih ettiği genel sanat yönetmenine doğru gitmiş iş. En çarpıcı olan şey şu; ocak ayından önce aralık ayında danışma kurulunun üyeleri Tunç başkanla toplantı yaptığında Tunç başkan da bunun yanlış olduğunu ve genel sanat yönetmenin bu tavrından rahatsız olduğunu söylemiş. Yani buna şahit olan danışma kurulu üyeleri var o dönemki. Bunlar konuşulmuyor. Bizim buradaki rahatsızlığımız oradaki demokratik yapının kalkmış olmasıyla ilgili. Bugün çok nitelikli bir danışma kurulu oluşturuldu. Ben karar vermeyeceğim, danışma kurulumuz karar verecek. Amacımız şehir tiyatrolarının en kaliteli, en düzgün iş yapacak bir programa, performansa sahip olduğu bir yola gitmek. Yani bunu bir örnek olarak söyledim. Bunun gibi her konuda açıklayabileceğimiz şeyler var. Biz geçmiş dönemde yapılanların üzerine yeni şeyler koyuyoruz. Geçmiş dönemde yapılanların bitmesi için, onların tamamlanması için aynı zamanda çaba gösteriyoruz. Bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir. Bu da gayet doğaldır. Ama asla önceki dönemde yapılanları görmüyor değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızın söylediği bu devamlılık olacak. Doğru politikaları aynı şekilde biz de uygulamaya devam edeceğiz."

"Genel merkeze kendileri taşıdılar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları ile TİS sürecine ilişkin de Tugay, "Memurların sosyal denge tazminatı konusunda benim rahatsızlığım, endişem ve değişmesini istediğim konunun son Sayıştay incelemesinde konu edilmiş. Eğer yasal üst sınırın üzerine çıkarsanız buradan size zimmet çıkaracağız. Hakkınızda da suç duyurusunda bulunacağız şeklindeki yargısından sonra bunu yapamayacağımız yönündeydi. Arkadaşlarımıza bunu söylediğimde onlar mevcut haklardan geri gitme demektir, biz bunu kabul edemeyiz dediler. Buna saygı gösterebiliriz. Yalnız şöyle bir şey var; ben her durumda yasalara tabiyim. Belediye başkanı yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda. Ondan sonra teklif edebileceğimiz en yüksek o üst sınırdaki teklifi yaptık. Kabul etmediler. Sonra da bir eylemlik sürecine başladılar. Bu eylemlerden bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı önünde, bazıları genel merkezde oldu. Genel merkeze kendileri taşıdılar bu süreç. O süreçten sonra onların talebi üzerine genel merkez buraya dahil oldu. Ben genel merkeze 'bu konuyla ilgilenin' demedim. Genel merkez kendisi de bu konuda müdahil olmayı istemedi. Ama sendika genel merkezin müdahalesini istedi. Ondan sonra onlara söz geçti. Şu anda da bu konuda yaptığımız görüşmelerden sonra eğer bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dikkati buna çevrildi. Burada yapılacak şey, yani alınacak karar her ne olursa olsun diğer belediyelere de emsal olacak. O yüzden 'dikkatli olmalıyız' dendi ve o dikkatle hareket ediliyor. Bu asla bizim müdahalemizle, bizim kararımıza müdahale değil. Bugün de aslında yasal üst sınırın yine üzerine çıkmış bir rakam öneriyoruz kendilerine ama bunun için ben meclis kararı istedim ve kendilerinden de taahhütname almasını istedim. Ancak genel merkezin iradesine karşı bir karar alamayacağımı da hem sendikacı arkadaşlarımıza hem de ilgili herkese söyledim. O talep sendika tarafınca genel merkeze iletilmiş ve genel merkezin müdahalesi bizzat onlar tarafından sağlanmıştır. Ben onlara gidin demedim. Yani ne il başkanlığına ne genel merkeze gidin dedim. Bizim belediyeden öyle bir şey olmadı. Ama kendileri taşıdılar oraya. Gerçeği bu" diye konuştu.

"Daha sıkı tedbirle kontrol etmek için bu süreci yürütüyoruz"

Kentteki yürüyen merdivenler ve asansörlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Tugay, "Ağustos ayının başına kadar tüm bakım ve onarımları tamamlayacak arkadaşlarımız. Daha sonra bir kaza olmaması için, daha sıkı tedbirle kontrol etmek için bu süreci yürütüyoruz. Daha önceden bir şirketten alınıyordu bu asansör, yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım işi. Şimdi kendi içimizde bir birim oluşturuyoruz. O birim bunların takibini kontrolünü yapacak" dedi.