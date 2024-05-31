Japon Deprem Uzmanı Türkiye'deki Depremler Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Japon Deprem Uzmanı Türkiye'deki Depremler Hakkında Bilgi Verdi

Japon Deprem Uzmanı Türkiye\'deki Depremler Hakkında Bilgi Verdi

Iğdır Üniversitesinde "Deprem ile Yaşamak" konulu konferansa katılan Japon Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Moriwaki, depreme karşı alınacak önlemlerin hasarı ve can kaybını yüzde 70 azaltabileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgeleri hakkında da bilgi verdi ve Türkiye'deki depremlerde can kaybının yüksek olduğunu vurguladı.

31.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:02
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Iğdır Üniversitesinde "Deprem ile Yaşamak" konulu konferansa katılan Japon Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremler ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda konuşan Japon Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin birbirini takip ettiğini belirterek, "Türkiye'de deprem nasıl oluyor. 1939'da Erzincan'da deprem oldu ve 1941'de Tokat'ta deprem oldu. Yani Türkiye'nin depremi doğudan batıya tam domino taşı gibi gidiyor ve 1999 Gölcük Depremi'ne kadar geldi" dedi.

"Depreme karşı önlem, hasarı ve can kaybını yüzde 70 azaltır"

Moriwaki, "Bu depreme hepimiz hep birlikte hükümettir, belediyedir, şirkettir ailede depreme hazırlanıyorsak hesap kitap yapabilir, bina kaç yıllıktır, onu öğrenebiliriz. Daha sonra ona göre önlem alabiliriz. Eğer dikkat edersek depremde yüzde 70 önlem alabiliriz. Yüzde 70 çok büyük bir rakamdır. O zaman depreme karşı önlem için neden şimdiden başlamıyoruz?" diye konuştu.

"Iğdır'da deprem olma ihtimali var"

"Türkiye'nin 81 ilinin 71 ilini gezdim seminer verdim. Normalde Türkiye'deki iller kıpkırmızı oluyor" diyerek sözlerine devam eden Moriwaki, "Türkiye için öyle bir durum söz konusu değildir. Iğdır 2. tehlikeli bölgededir. Eski tarihlere kadar bakarsak 7'ye kadar büyük deprem yoktur. Fay hattı olduğu için hiç deprem olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bir İzmir'de yaşayan veya İstanbul'da yaşayana göre o kadar korkmaya gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Maraş'taki deprem Hiroşima'daki atom bombasından 17 kat daha büyük"

Deprem Uzmanı Moriwaki, "Maraş'ta meydana gelen deprem Hiroşima'daki atom bombasından 17 kat daha büyüktür. Bazen depremler büyüklük olarak 1 gözüküyorsa güç olarak 32 kata eşit oluyor. Bingöl'de kaç defa deprem meydana geldi. Bazen soruyorlar hocam orda bir rahatlama oldu mu? Hayır diyorum. Bu depremler bin kattan sadece bir katı kırdı. Bunlar küçük uyarılardı. 999 tane daha orada bekleyen bir enerji var" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de depremlerde can kaybı yüksek"

"Türkiye'nin bir inşaat mühendisi olarak, Türkiye'nin bir mimarı olarak ben bunu üzülerek utanarak söylüyorum" diyen Moriwaki, "Türkiye depremde can kaybı olarak üçüncü sırada yer alıyor. Bu çok kötü bir durumdur. Bu tablo neyi gösteriyor. Türkiye bir deprem ülkesi, evet ama çık sık ve çok büyük bir deprem yok. Buna rağmen depremde can kaybı çoktur. Bu da acı bir durumdur" dedi.

"Deprem olmaz denilen yerlerde de deprem oluyor"

Moriwaki, sözlerini şu şekilde tamamladı:

" Adana'dan sonraki Kıbrıs tarafı komple deprem bölgesinde yer alıyor. Bazen domino taşı geriye dönüyor. O zaman Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis bu bölge için ikinci deprem bölgesi diyebiliriz. Üçüncü olarak Ege tarafında çok büyük bir deprem yok, yedi üstü yok ama çok sık deprem olabilir. En yüksek 6,5 diyebiliriz. Dördüncü olarak Marmara bölgesi yer alıyor. Depremin ne zaman nerede olacağını pek tahmin etmek de mümkün değil. Çünkü eskiden Konya, Karaman, Niğde tarafında deprem yok diye söyleniyordu. Ama deprem meydana geldi. Deprem artık her yerde oluyor. Bunu kimse anlamıyor. Japonya'da araştırmalar yapılıyor, deprem öncesi toprak yükseliyor, bunun için uydulardan kontrol yapılıyor." - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon Deprem Uzmanı Türkiye'deki Depremler Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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