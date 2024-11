Kadirli\'de Hindi Fiyatları İki Katına Çıktı

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hindi besiciliği yapan Ozan Çağrı Kıraç, bu yıl fiyatların geçen seneye göre iki katına çıktığını ifade etti. Kıraç "Geçen sene bu boydaki bir hindiyi bin 250- bin 500 lira bandında satarken, bu sene 2 bin 250- 2 bin 750 lira bu seviyelerde satıyoruz. Hindi etinin şu anda bu seviyelerde, pahalı olmasının sebebi beyaz et ve kırmızı et fiyatının yüksek olmasından dolayı kaynaklanıyor" dedi.

"Osmaniye Kadirli'de hindi satışı yapıyorum. Hobi olarak yaptığım bir iş ve severek yapıyorum. Şu an hindilerim 8- 9 aylık civarı. Kiloları ortalama 5 ila 9 kilo arasında değişiyor. Buğday, arpa ve yaylım olarak besleniyor. Çekirge, doğada buldukları yeşillik vesaire her türlü yiyeceği yiyorlar. Şu an mısır verdim mısırın kilosu 11 lira civarında. Geçen seneye nazaran yüzde 50 civarında bir artış oldu. Ufaklık dönemlerinde fenni yemle besledim. Fenni yemde geçen seneye göre yüzde 100 oranında bir artış oldu. 450- 470 lira civarındayken şu an 800- 850 civarlarına çıktı. Yem fiyatları biraz bizi zorlasa da yaptığımız işten keyif alıyoruz, severek yapıyoruz.

"Müşteriler yem maliyetinden habersizler"

Geçen sene bu boydaki bir hindiyi bin 250- bin 500 lira bandında satarken, bu sene 2 bin 250- 2 bin 750 lira bu seviyelerde satıyoruz. Hindi etinin şu anda bu seviyelerde, pahalı olmasının sebebi beyaz et ve kırmızı et fiyatının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yılbaşı için uygun kilolarda her aileye hitap eden kilolarımız da mevcut. Geçenlerde bir müşterim aradı fiyatların 2 bin 250 lira ila 2 bin 750 lira arası değiştiğini söyledim, fiyatların 'pahalı' olduğunu söyledi ama yem maliyetinden maalesef habersiz."

İlk kez hindi eti yiyeceklere önerilerde bulunan Kıraç, "İlk defa hindi eti yemek isteyenler için önerim, hindi etinde yağ ve kolesterol oranı düşük protein oranının yüksek olması. Kalp hastaları, hamileler, çocuklar, diyet ve spor yapanlar için vazgeçilmez bir besin kaynağı" diye konuştu.