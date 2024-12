Karabağlar Belediye Başkanı Kınay Makamını Parka Taşıdı, İlçe Sakinleriyle Mahallerinde Buluştu.... "Yoksulluk En Büyük Ayıbımız Bizim"

Yerel

(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkanlık makamını parka taşıdı. İlçe sakinleriyle mahallelerinde bir araya gelen Kınay, yurttaşların taleplerini yerinde dinlediklerini belirterek ilçesinde ekonomik şiddetin boyutlarının en ağır şekilde yaşandığına dikkati çekti. Belediye olarak hayata geçirdikleri sosyal belediyecilik uygulamalarını anlatan Kınay, "Çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan oyuncağı bile sağlayamadığımız bir ülkede yoksulluk en büyük ayıbımız bizim" dedi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için yeni bir uygulama başlatan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, iki haftada bir hava koşulları uygun olduğu sürece farklı mahallelere makamını taşıyarak Karabağlılarla bir araya geliyor. Uygulamayı ilk olarak Muammer Akar Mahallesi'nde başlatan başkan Kınay, bugün sabah saatlerinde mesaiye Nisa Serezli Parkı'nın içine taşınan makamında başladı. Park içinde Kınay'ın makamının yanı sıra Bölgesel İstihdam Ofisi ve Hemşehri İletişim Merkezi hizmet veriyor.

Parktaki makamında Muammer Akar Mahallesi'nin yanı sıra Kazım Özalp, Esendere, Üçkuyular ve Poligon mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni başlayan uygulamayı ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kınay, "Biz aslında her zaman sokaklardayız, mahallelerimizdeyiz. Bugün yeni bir uygulamamızın ikinci aşamasını yaptık. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Kadın Hakları Parkında tüm İzmirli kadınlarla nöbet tutarken makamımı parka taşımıştım. Seçim öncesi sözlerimizden bir tanesiydi. Biz iki haftada bir hava koşulları uygun olduğu sürece farklı mahallelerimizde vatandaşımızla beraber olacağız. Çünkü belediyecilik anlamında dört duvar arasında makam odaları değil. Zaten sokakta bir arada olduğumuz süreçte burada hem Hemşehri İletişim Merkezimiz, hem Bölgesel İstihdam Ofisimiz ve ilgili arkadaşlarımızla günlük iş takibimizi yaparak randevularımızı gerçekleştiriyoruz hem de vatandaşlarımızla bir arada olma şansımız var. Bu mahallelerimizde de mahalle buluşmaları sorunların tespitiyle ilgili çalışmalarda aslında rutin çalışma programımızın bir parçasının ikinci adımını başlatmış bulunuyoruz" dedi.

"Karabağlar'da biz bir aileyiz"

"Sokaklar, mahalleler bizim iç içe olmamız gereken sorunları yerinde görüp çözümleri ortaya koyup ve vatandaşımızla da bir arada olmamız gereken yerler" ifadesini kullanan Kınay, şunları kaydetti:

"Karabağlar'da biz bir aileyiz. Bu aile içerisinde, dört duvar arasında, masa başında makam odaları idari ve bürokratik işlemler için gereken süreçler. Ama işimiz halkla iç içe olmak. Belediye başkanının görevi halkın sorunlarını görmek, bir arada olmak, görülmeyenleri göstermek. Bu sürecin içerisinde halk buluşmaları gibi, vatandaşımızın kendi koşullarını aktarması, sohbet etmesi gerektiği noktada belediye binamıza gelemeyen, o randevu süreçleri içerisinde görüşemediğimiz vatandaşlarımızla bir arada olma fırsatı yakalıyoruz. Makamlar, koltuklar sadece dört duvar arasında binalarda olmak zorunda değil. Her yerde olmak durumundayız. Ben sokakta olan birisiyim. Günümün yarısını sokakta geçiriyorum. Biz güne burada çalışma arkadaşlarımızla başladık. Park, bahçeler ve temizlik görevlisi arkadaşlarımız buradaydı. Muhtarlarımızla beraber bu bölgedeki komşu olan mahallelerimizin ortak sorunları, değerlendirmeleri, çalışmalarımızı konuştuk. 58 mahalle muhtarımızla her ay düzenli toplantılar yapıyoruz. Hem bir ay öncesini değerlendiriyoruz hem bir ay içerisinde yapacağımız çalışma planlıyoruz. Ama ortak konuları olanlar zaman zaman görüşmeler yaparak aslında çalışmalarımızın hızlı bir şekilde hayata yansımasını değerlendiriyoruz."

"Vatandaşımızın doğru bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz"

Vatandaşlara Karabağlar Belediyesi'nin çalışmalarını aktarma fırsatı bulduklarını da ifade eden Kınay, "Genel anlamda belediyenin yapmakla zorunlu olduğu temizlik, asfalt, ulaşım, planlama gibi hizmetlerle ilgili 58 mahallede yaptığımız çalışmalarla ilgili aslında hala sokakta anlatamadığımız, bilgi eksikliği olan süreçlerle doğru bilgilendirmenin, yetkili ağızlardan aktararak vatandaşımızın doğru bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu ülkede en önemli sorunlardan bir tanesi. Aslında bir algı yönetimiyle süreçlerin yürütülmesi. Biz buradayız. Hem yaptığımız çalışmaların hesabını veriyoruz hem de yapmak istediklerimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Mahallede yaşayan vatandaşların talepleriyle ilgili ise Kınay, "Bugün gün içerisindeki genel konuşmalarımızda özellikle temizlikle ilgili sorunlarda bir arada olurken vatandaşlarımızın da genel sorun olarak ilettiği konulardan bir tanesi yerlere atılan çöpler ve temizlikti. Biz bu kapsamda kendi personelimizi ilgili çalışmaları anlatırken özellikle Karabağlar Belediyesi olarak bizim ilk söylediğimiz cümlelerden bir tanesiydi; 'Evlerimizde, sokaklarımıza birlikte sahip çıkıyoruz. Kurumsal işleyişimizi yürütürken, muhtarlarımızla bir arada çalışırken, şu anda çöpü çöpe atmak gibi basit bir alışkanlığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu noktada sokağa çöp atanlar, çöp konteynerlerinin dışına çöp atanlar, belirtilen saatlerde moloz atıkları, bahçe atıkları, mobilya atıkları gibi atıkları belirtilen kurallara uygun olmayan şekilde kontrolsüz bırakan kişilere de uyguladığımız bir cezamız var. Bunu paylaşıyoruz. Çok da destek gördü. Burada konuştuğumuz herkes bu uygulamanın çok doğru olduğunu söylüyor. Biz de herkese iletiyoruz. Karabağlar sınırı içerisinde yere çöp atmanın, kirletmenin bir cezası var. Bizim ekiplerimiz bu süreci yürütüyorlar. Çünkü bu sokaklar hepimizin. Görüyorsunuz çocuklarımız oynuyor burada. Hep beraber dolaşıyoruz. O yüzden hepimiz kendi sınırlarımız içerisinde kendi özgürlüğümüzde kurallara uygun olarak bu kenti birlikte yaşıyacağız. Bunun dışında spor alanlarımızı diğer çalışmalarla da ilgili biz kendi bilgilerimizi verirken bu sürecin içerisinde de uygulamaya yönelik kişisel sorunlar olabilir, vatandaşımızın kendi eviyle ilgili sorunlar olabilir. O talepleri de burada alıyoruz" dedi.

"Bu ülkede en önemli sorun işsizlik"

Park içinde yer alan Bölgesel İstihdam Ofisi'ne yoğun iş taleplerinin geldiğini de aktaran Kınay, "Bu ülkede en önemli sorun işsizlik. Bizim de mayıs ayında açtığımız bir istihdam ofisimiz var. Mayıs ayından bugüne 700 vatandaşımızı sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde farklı firmalarda işe yerleştirdik. Bunun yarısı kadın. 17'si engelli vatandaşımız. Burada da o bilgilendirmeyi yaparken iş arayan vatandaşlarımız da doğrudan ofisteki arkadaşlarımızla iletişime geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunları çözmeden ülkede hiçbir sorunu çözmemizin bir anlamı yok"

Karabağlar'ın 58 mahallesinde birbirinden farklı sosyal yapıların bulunduğunu ve küçük bir Türkiye örneği olduğunu dile getiren Kınay, şunları kaydetti:

"Türkiye örneği içerisinde ekonomik şiddetin, toplumsal şiddetin aslında boyutlarını ağır yaşayan en büyük metropollerden bir tanesi. Burada işsizlik sorunu, ekonomi sorunu ve yapılacak çalışmalarla ilgili aslında evlerimizde, ailemizde yaşadığımız her sorun belediyemizin de yaşadığı sorunlar. Biz sosyal belediyecilik anlayışı adına bütçemizin imkanlarımızın büyük bir bölümünün sosyal yardımlara, sosyal destekleri ayırmak durumundayız bu gerçekliğin içerisinde. Hükümetin yürüttüğü politikalarda da gelirlerimizin kesildiği aslında kamu kuruluşu olan merkezi idare ve belediyeyi düşündüğümüzde bizler kamu hizmeti yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan vergilerle vatandaşımıza giden hizmeti ortaya koymak adına merkezi idareden gelen bütçelerimiz var. Ancak son dönemde 'biraz silkelenin' gibi cümlelerle kamunun görevinin engellenmeye çalışıldığı, vatandaşımıza hizmetimizin engellenmeye çalışıldığı noktada asfalt, temizlik, planlama, ulaşım ya da yatırım yapmak gibi ana projelerdeki bütçemizi sosyal yardımlara da ayırarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hem sosyal belediyecilik ama aynı zamanda bir dayanışma belediyeciliği yapıyoruz. Karabağlar'da büyükşehir belediyemizle beraber açtığımız Kent Lokantamız, Halk Ekmeklerimiz, istihdam ofisimiz, sosyal yardım desteklerimiz, geçen hafta içerisinde açtığımız sosyal marketimizde askıda kıyafet, askıda gıda, askıda mobilya, askıda oyuncak, çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan oyuncağı bile sağlayamadığımız bir ülkede yoksulluk en büyük ayıbımız bizim. Biz belediye olarak da bu anlamda temel görevimiz olmadığı halde, kurumlar bu görevi yerine getirmediği için biz vatandaşımızla iç içe, aile içerisinde, dayanışma içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Sokaktaki en büyük sorun açlık, işsizlik, yoksulluk; dolmayan pazar filesi, mutfakta kaynamayan tencere. Çocuklarımıza alamadığımız oyuncağımız, çocukların okula aç gitmesi, bu sorunları çözmeden ülkede hiçbir sorunu çözmemizin bir anlamı yok. Biz bu anlamda kendi üzerimize düşeni fazlasıyla yapma noktasında her zaman olduğu gibi sokaktayız, halkımızla beraberiz. Halkın seçtikleri olarak da halkımıza verdiğimiz sözle beraber, sözümüzü de, izimizi de, yürüyüşümüze de devam ediyoruz. 'Karabağlar'da dört duvar arasında değil mahallelerdeyiz' dedik. Burada da bir sloganımız var; 'söz sizden çözüm bizden' diye. Sözünüzü de ortaklaştıracağız, çözümü de ortaklaştıracağız. Hep söylediğim tek bir sözüm var; herkes için, her canlı için eşit, adil, daha yaşanılabilir kentlerde hak ettiğimiz yaşamı da birlikte kuracağız."