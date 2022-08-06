Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi

06.08.2022 12:42
Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Zengin bir tarihi geçmişe sahip Kayseri'yi ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönden tanıtmak, geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Festivale, Kayseri, İstanbul, Konya, Ankara, Bitlis, Mersin, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Giresun, Hatay, Eskişehir ve Ordu olmak üzere 17 şehirden 31 sanat dalında 31 sanatçı katılıyor. Festivalde geleneksel el sanatları icra eden 31 sanatçı, Taş Oymacılığı, Gümüş Telkari, Tespih Sanatı, Katı', Keçe, Baston Yapımı, Kırkyama, Yazmacılık Ahşap Baskı, Yemeni, Naht Sanatı, Bıçakçılık, Tulum Yapımı, Ebru, Ahşap Kaşık Yapımı, Kemik Tarak, İpli Kukla Yapımı, Okçuluk, Tamzara Dokuma, Cam Sanatı, Ahşap İşçiliği, Sedef Kakma, Hüsn-i Hat, İpek Dokumacılık, Gümüş Savat, Soğanlı Bez Bebek Yapımı, Saraçlık, Lüle Taşı İşçiliği, Adıyaman Geleneksel Giysili Bebek, Çini, Çömlekçilik ve Kemik Şekillendirme-Süsleme gibi 31 el sanatı branşında eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca festivalde sergiler, konserler, söyleşiler, workshoplar gibi renkli etkinlikler yer alıyor.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, Kayseri'nin ve Türk medeniyetinin bir değerini daha "Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye" isimli sergi ile Kayseri Altın Eller Festivali alanında sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyada ilk kez özel tasarlanarak imal edilen Selçuklu Yıldızı şekilli masa üzerinde KAYMEK Eğitmeni Nurcihan Cihan tarafından 2 ay gibi kısa bir zaman diliminde yapılan küpe, kolye, bileklik, halhal ve dekoratif amaçlı Keykubadiye Sarayı'na özgü 125 parça takı tasarımı ve 15 adet el yapımı seramik şekillendirme eseri de festival çerçevesinde Kale'de sergileniyor.

Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Kayseri'nin yanı sıra, daha önce Edirne, Çanakkale, Afyon, Denizli, Bodrum ve Beyoğlu'nda da düzenlenmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Büyükşehir'in 7'nci Mutlu Evlilik Akademisi, ilk haftasında tam not aldı Büyükşehir'in 7'nci Mutlu Evlilik Akademisi, ilk haftasında tam not aldı Kayseri'de belediye ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohumu toprakla buluşturuyor Kayseri'de belediye ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohumu toprakla buluşturuyor Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk: Yüzme havuzlarında yerli ve milli sistem Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk: Yüzme havuzlarında yerli ve milli sistem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi
12:35 Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
12:16 Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu
12:05 Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı
11:55 Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık!
11:30 Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü
11:32 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ilk ke açıkladı! EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var?
11:30 Zeynep Bastık'ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovduğu iddia edildi
11:18 İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi
11:14 Kadın öğretmenin öğrencilerin babalarıyla flört itirafı olay yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 12:59:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement