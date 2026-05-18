Kayseri protokolünden 19 Mayıs mesajları

Kayseri protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu anlamlı günün 107'nci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 19 Mayıs; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın, inancın, azmin ve gençliğe duyulan güvenin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı gün; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan önemli bir mirastır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, üretken ve güçlü bireyler olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Başkan Büyükkılıç: "Türkiye Yüzyılı'nı gençler inşa edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimiz sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan sizlersiniz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, gençliğe duydukları güveni ve Kayseri'de gençler için hayata geçirilen projeleri anlattı.

19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yol göstermeye devam ettiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs; umudun, inancın, birlik ve beraberlik ruhunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, gençlerimize duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlik sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

"Gençlik güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinden yapay zekaya, teknolojiden eğitime kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, bu başarıların arkasında vizyon sahibi gençlerin bulunduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, "Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Biz gençlerimize sadece bugünün gözüyle bakmıyoruz; onları Türkiye'nin geleceği, bilimin, teknolojinin ve milli kalkınma hamlesinin öncüleri olarak görüyoruz" dedi.

"Kayseri gençliğin ve eğitimin şehri"

Kayseri'nin artık sadece sanayi ve ticaret şehri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehrin aynı zamanda üniversite, kültür, spor ve gençlik merkezi haline geldiğini söyledi.

Kayseri'de faaliyet gösteren 5 üniversitede yaklaşık 75 bin öğrencinin ve 1147 okulda yaklaşık 322 bin ortaöğretim öğrencisinin eğitim gördüğünü belirten Büyükkılıç, "Bu şehirde 75 bin üniversiteli genç hayal kuruyor, üretiyor ve geleceğe hazırlanıyor. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin gençlerin şehri olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"Genç dostu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Gençlere yönelik eğitim, sosyal destek ve spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Genç Dostu Belediye" ödülüne layık görülmesinin gençlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sadece 1 yılda KAYMEK aracılığıyla 335 bin vatandaşa eğitim hizmeti sunduklarını belirten Büyükkılıç, binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği, kitap seti, ulaşım desteği ve sosyal hizmet sağladıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti sunduklarını ve şehir dışından gelen öğrencilerin su faturalarının yüzde 50'sini karşıladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "İstiyoruz ki gençlerimiz geçim kaygısıyla değil, hayalleriyle meşgul olsun" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'nin vizyonu dünyada takdir görüyor"

Kayseri'nin uluslararası ölçekte önemli başarılara imza attığını da vurgulayan Büyükkılıç, şehrin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi ve ACES Europe tarafından "2029 Dünya Spor Başkenti" ünvanına layık görülmesinin Kayseri'nin vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Mesajının sonunda gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, "Siz çalışacaksınız, biz yanınızda olacağız. Siz üreteceksiniz, Türkiye yükselecek" diyerek tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Özdoğan: "Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanındayız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan, genç nesillerin Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük güç olduğunu ifade etti.

Başkan Özdoğan, 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece bir tarih değil; aynı zamanda Türk milletinin yeniden dirilişinin, birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"19 Mayıs; aziz milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklal mücadelemizin ilk adımının atıldığı kutlu bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize emanet ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin taşıdığı sorumluluğun da en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, çalışkan ve üretken bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızla onların yanında olmaya devam ediyoruz."

19 Mayıs coşkusunun Hacılar'da en güzel şekilde yaşanması için ilçe genelinde çeşitli hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, Hacılar Meydanı ve ana yolların Türk bayraklarıyla süslendiğini belirterek, "19 Mayıs'ın ruhuna yakışır bir atmosfer oluşturmak adına Hacılar Meydanımızı ve ilçemizin birçok noktasını ay yıldızlı bayraklarımızla donattık. Bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı günü hep birlikte idrak ediyoruz. Gençlerimizin heyecanı, enerjisi ve ülkesine olan bağlılığı bizlere umut veriyor" dedi.

Başkan Özdoğan mesajının sonunda başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak; Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle yad etti.

OSB Başkanı Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan 19 Mayıs 1919, milletimizin kaderini değiştiren, Cumhuriyetimizin temellerini atan ve gençliğe emanet edilen bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda azmin, kararlılığın ve bağımsızlık tutkusunun sembolüdür. Bugün, gençlerimizin enerjisi, sporun birleştirici gücü ve milletimizin ortak iradesiyle Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Gençlerimizin, bilimde, sanatta, sporda ve tüm alanlarda elde edecekleri başarılar, ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Başkanı Büyüksimitci: "19 Mayıs, bağımsızlık ruhunun milletçe yeniden ayağa kalkışıdır"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyüksimitci, 19 Mayıs 1919'un, milletimizin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı meşalesini Samsun'da yakarak aziz milletimizin kaderini değiştiren tarihi süreci başlattığını ifade etti.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gün de tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından taviz vermemiş, güçlü iradesiyle geleceğine sahip çıkmıştır. 19 Mayıs, bu yönüyle milletçe yeniden dirilişin ve ayağa kalkışın sembolüdür" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiği genç nesillere verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve daha müreffeh yarınlara ulaşmamız, iyi yetişmiş, üreten, araştıran ve ülkesine değer katan gençlerimizle mümkün olacaktır. Bizler de iş dünyası olarak gençlerimizin eğitimine, üretime katılımına ve girişimcilik yolculuklarına destek vermeyi sürdüreceğiz"

Büyüksimitci, mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, milletimizin ve özellikle gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Gülsoy: "19 Mayıs, milli dirilişin ve aydınlık geleceğimizin meşalesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcını oluşturduğunu belirten Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, esareti asla kabul etmeyen aziz milletimizin topyekün ayağa kalktığı, kendi kaderini kendi elleriyle yazmaya başladığı destansı bir milattır. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Samsun'da başlattığı bu kutlu yürüyüş, tarihin akışını değiştirmiş ve küllerimizden yeniden doğuşumuzun müjdecisi olmuştur. Tam bağımsızlık idealiyle çıkılan bu şanlı yolculuğun 107. yıl dönümünü, ilk günkü inanç ve heyecanla idrak ediyoruz."

"Gençlerimiz, Güçlü Yarınlarımızın En Büyük Güvencesidir"

Başkan Gülsoy, bağımsızlık mücadelesinin ruhunun bugün Türk gençliğinde yaşadığını vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs, yalnızca geçmişe ait bir zafer değil; geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan sarsılmaz bir duruştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü en çok güvendiği kesime, yani Türk gençliğine armağan ederek onlara olan inancını en net şekilde ortaya koymuştur. İnanıyorum ki donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın ötesini hedefleyen gençlerimiz, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da yukarılara taşıyacaktır. Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' sözü, her bir gencimizin omuzlarındaki kutsal bir sorumluluktur. Tarih bilinci yüksek, vizyoner nesillerimiz; ülkemizi her alanda başarıyla temsil etmeye ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye muktedirdir."

"Geleceğe Yatırım, Gençliğe Yatırımdır"

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak gençlerin her zaman arkasında durmaları gerektiğine dikkat çeken Gülsoy, "Ekonomide, sanayide ve sosyal hayatta tam bağımsız bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolu, gençlerimize açacağımız alanlardan ve onlara sunacağımız fırsatlardan geçmektedir. Bizler, iş dünyası olarak evlatlarımızın projelerine, fikirlerine ve enerjilerine sonuna kadar güveniyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm halkımızın ve yarınlarımızın teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu'nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, istiklal mücadelemizin ilk adımının atıldığı, aynı zamanda gençliğe duyulan sonsuz güvenin, umudun ve geleceğe atılan cesur bir adımın tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan bugünün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilmesi ve bayram olarak ilan edilmesi de çok önemlidir. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimizi korumak, ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak bizim görevimizdir. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, daha donanımlı olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Gençlerimiz çalışır, üretir, donanımlı ve daha bilgili olurlarsa bizim gençliğimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Gençlerimiz, ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimiz, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatıdır"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "19 Mayıs, milli uyanışın ve bağımsızlık mücadelemizin sembolüdür" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milletle birlikte İstiklal Mücadelesi'nin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi'nin alevleri, bugün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiş ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

Başkan Bağlamış'tan 19 Mayıs mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, mesajında 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Bağlamış, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyduğumuz güvenin en önemli göstergesidir. Ülkemizin kalkınması, üretimi ve güçlü yarınlara ulaşması için gençlerimizin eğitimli, donanımlı ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kayseri'nin üretim, ticaret ve sanayi alanındaki başarısının genç nesillerin katkılarıyla daha da büyüyeceğine inandığını kaydeden Bağlamış, "Gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve çalışkanlığı ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacaktır. Bizler de iş dünyası olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların önünü açacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Bağlamış mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günün, milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Mesajında Kurtuluş Savaşı'nın zorlu şartlarına dikkat çeken Başkan Yalçın, milletin gösterdiği azim, inanç ve kararlılığın bugün de gelecek nesillere ilham verdiğini belirtti.

Başkan Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda yakılan bağımsızlık meşalesinin adıdır. Bundan tam 107 yıl önce Samsun'da başlayan kutlu yürüyüş, milletimizin inancı ve fedakarlığıyla zafere ulaşmıştır. Milli Mücadele'nin sembol anlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı sırasında vapurun kaptanlığını hemşehrimiz Zincidereli İsmail Hakkı Durusu'nun yapmış olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah milletimize milli mücadele yıllarındaki o zorlu günleri bir daha yaşatmasın. Bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu'nu saygıyla yad ediyorum."

Başkan Yalçın ayrıca, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu" belgeselinin iki yıl önce izleyiciyle buluştuğunu hatırlatarak, belgeselin Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından resmi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/watch'v=03q__TlWoLg&t=311s) üzerinden izlenebileceğini sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Altun'dan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti;

"Aziz Türk Milleti'nin esarete boyun eğmeyerek, 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı tarihi günün yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşamaktayız. Şanlı tarihi boyunca bayrağı, vatanı ve milleti için canını feda eden Aziz Türk Milleti, 19 Mayıs 1919'da birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışanlara gereken cevabı vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi, gençlere olan inancının da göstergesi olmuştur. Gençlerimize her zaman pusula olacak 19 Mayıs 1919 tarihi bir kahramanlık destanı olarak, onlara geleceğe güvenle ilerlemelerine yol gösterici olacaktır. 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' sözü ile gençlere olan güvenini anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman geleceğin genç nesiller ile şekilleneceğine işaret etmiştir. Sevgili gençler; size emanet edilen bu mukaddes emaneti her zaman ileriye taşıyarak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağınıza inancımız tamdır. Bizlere düşen görev ise bilimin ışığında teknolojik gelişmelere yön verebilen, ülkesine ve milletine hizmetkar olan genç nesillerin geleceğe güvenle ilerlemesine destek olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - KAYSERİ