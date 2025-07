Kayseri protokolünden \'Basın Bayramı\' mesajları

Kayseri Protokol üyeleri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek: "Özgür ve bağımsız medya, şeffaf yönetimin ve sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmezidir"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında, "Bugün, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Temmuz 1908'in 117'nci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu tarih, Türk basınında sansürün kaldırıldığı ve düşünce özgürlüğünün önünün açıldığı müstesna bir gündür. Basın, milletin gözü kulağı, hatta vicdanıdır. Sansürün kaldırılmasıyla birlikte, basınımız daha özgür bir ortamda görevini ifa etme imkanı bulmuş, böylece toplumumuzun doğru bilgiye ulaşma hakkı güvence altına alınmıştır. Özgür ve bağımsız medya, şeffaf yönetimin ve sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmezidir. Özgür ve bağımsız basın, demokratik bir devletin temel direklerinden biridir. Bu bilinçle, ilimizde görev yapan tüm basın yayın kuruluşlarımızın ve değerli çalışanlarının, meslek ilkelerine bağlı kalarak, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç'tan 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle; basının milletin müşterek sesi olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının 'Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Mesajında, gazetecilerin ve basının toplumdaki önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet'in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırılmasının, o günden bugüne Basın Bayramı olarak kutlandığını dile getirerek, "2. Meşrutiyet'in ilanı ile Türk basınında sansür kaldırıldı. O günden beri artık Basın Bayramı olarak kutlanan bu gün, basın tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu vesile ile kalemlerini insanımız için insanlık için kullanan tüm gazetecileri minnetle anıyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyor, Basın Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebeti ile paylaştığı mesajında Kurtuluş Savaşı'nda kalemleri ile mücadeleye destek veren gazetecileri de rahmetle ve minnetle andığını dile getiren Büyükkılıç, vatanın selameti, insanlığın iyiliği yararına çalışan tüm gazetecilerin de özel günlerini tebrik ederek, "Vatanın selameti, insanlığın iyiliği için yazan, yayın yapan, özveri gösteren gazetecilerimize başarılar, kolaylıklar diliyorum. Onları tebrik ediyorum. Aklı ve vicdanı berrak, niyeti ve samimiyeti düzgün, üslubu düzeyli ve amacı uygun tüm gazetecilerimizin kalemleri güçlü olsun. Bu minvaldeki geleceğin gazetecilerine de muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, basının demokratik toplumlarda önemli bir gücü bulunduğunu, bu gücün insanlığın faydasına olduğunu, basının gücünü ise doğruluk ve tarafsızlıktan aldığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4'üncü güç olarak bilinir. Bu güç tabi ki olumlu, gerekli, insanlık yararınadır. Bu doğrultuda basın ise gücünü doğruluk ve tarafsızlıktan alır. Kamuoyu adına ve yararına yayınlar yapar. Bağımsız bir denetim unsurudur. Tüm bunlarla birlikte demokrasinin de olmazsa olmazıdır."

Basında sansürün kaldırılmasının yanı sıra adeta altından sınırlar ile bir çerçevenin de çizildiğine işaret eden Büyükkılıç, Anayasa'da belirtilen sınırlarla birlikte, Basın Ahlak Yasaları ve Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen gazetecilik faaliyetlerinin hem vatandaşlara hem değerlere hem demokrasiye hem gazetecilik mesleğine hem de insanlığa faydalı olarak katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajının sonunda gazetecilere sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulunarak Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti. Büyükkılıç basın emekçilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Palancıoğlu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Temmuz 1908 tarihi bilindiği üzere ifade özgürlüğünün önündeki sansürün kaldırıldığı önemli bir gün. Basın özgürlüğünden sonra bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Demokrasiyle yönetilen toplumlarda haberleşme özgürlüğü son derece önemlidir. Basın mensuplarımız çeşitli basın organlarında habercilik faaliyetini sürdürüyor. Bu faaliyetleri sürdürürken çeşitli fedakarlıklarda bulunuyor ve yeri geldiğinde canları pahasına işlerini yapmaya çalışıyorlar. Basın mensuplarımızın şehrimizin tanıtımı, hemşerilerimizin bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve Melikgazi ilçemizin hizmetlerinin duyurulması noktasındaki önemli katkıları oluyor. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle de teşekkür ederim. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için çalışan, vatandaşlarımızın doğru habere ulaşmasını sağlayan basın emekçilerinin gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, basında sansürün kaldırılışının 117. yıldönümü olan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, "24 Temmuz tarihi Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı oluşturmaktadır. Milletin haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu anlamda hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum.

Bu vesileyle, Kayseri'de özveriyle görev yapan bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum. Milletin bilgilendirilmesi yolunda emek verip hayata veda eden tüm gazetecilere de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasilerdeki hayati rolüne dikkat çekti.

Basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, "Tarafsız, çıkar gözetmeyen ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere ışık tutan basın, toplumsal gelişim için önemli bir güçtür" dedi. Başkan Yalçın mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu anlayışla gece gündüz, fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle vermelerini temenni ederek işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi:

"Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten ve hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinmiş basın mensupları, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli role sahiptir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdire şayandır. Gerek ülkemizin gerekse Kayserimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir. Gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmeleri, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Bu özel gün vesilesiyle, tüm basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir ediyor, onlara başarılarının devamını diliyorum. Bu düşüncelerle şehrimizde faaliyette bulunan basın mensuplarımız başta olmak üzere, mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının toplum vicdanı ve sesi olduğunu vurgulayarak, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı. Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi, Türk basını açısından bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte basından sansürün kaldırılmasıyla birlikte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmış; basın, halkın sesi olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bugün ise basın, çağdaş ve demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın; düşünce özgürlüğünün, şeffaflığın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Demokrasinin gelişmesi, toplumun sağlıklı işlemesi ve yerel yönetimlerle halk arasındaki bağın güçlü kalması noktasında basının rolü çok büyüktür. Hacılar'da yürüttüğümüz çalışmaları halkımızla buluşturma sürecinde, basın mensuplarımızın özverili gayretleri bizim için çok değerlidir. Tarafsızlık, doğruluk ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, başta ilçemizde görev yapan yerel basın mensupları olmak üzere tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Başkanı Gülsoy: "Basın, demokrasi ve ekonomi için hayati bir güçtür"

Türk basınında sansürün kaldırılışının 117. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, basının iş dünyası açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının 117. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başta Kayseri basını olmak üzere tüm gazeteciler ile basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet'in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırıldığını, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı gün olan 24 Temmuz'un her yıl 'Basın Bayramı' olarak kutlandığının önemine dikkati çeken Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı gün, halkın haber alma hakkını teminat altına alan, demokrasinin temel taşlarından biri olan özgür basının simgesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Basın, Milletin Müşterek Sesidir" ifadesi, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma görevini ilkeli ve tarafsız bir şekilde yerine getiren Türk basını, vatandaş ile devlet arasında etkili ve hızlı bir iletişimin sağlanmasında köprü olmuştur. İş dünyası açısından bakıldığında ise basın; şeffaflık, güven, itibar ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. İş dünyamızın sesi olan basın, yatırımcıya yol gösteren, ekonomik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve tarafsız biçimde aktaran önemli bir köprüdür. Aynı zamanda yerel basınımız, şehirlerin potansiyelini tanıtan, üretimi ve istihdamı teşvik eden önemli bir güçtür. Basın, yalnızca haber aktaran bir mecra değil; toplumla iş dünyası arasındaki diyaloğu güçlendiren, sorunları görünür kılan ve çözüm yollarına ışık tutan stratejik bir paydaştır. Bu vesileyle Oda olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, televizyon ve internet haber çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ