Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nden 30. dönem mezunları

Yerel

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM), 30. dönem mezunları, törenle diplomalarını aldı. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı törend, 285 kadın polis memur adayı yemin ederek mezun oldu.

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Pehlivan, "Bugün okulumuz 30. dönem mezunlarını veriyor. 285 kadın polis kardeşimiz bugün mesleklerine kavuşuyor ve Türk Polis Teşkilatına dahil oluyor. Okulumuz kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar 6 bin 24 mezun vererek yurdumuzun her köşesinde görev yapmakta olan polisleri yetiştirmiştir" dedi.

Bugün de mezun olan polis adaylarının ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde göreve başlayacağını dile getiren Vali Pehlivan, "Biliyoruz ve inanıyoruz ki, polis kardeşlerimiz gittikleri yer, yurdumuzun hangi coğrafyası, hangi ili, hangi ilçesi olursa olsun, vatanımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, her bir karışının şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olduğu bilinciyle hareket edeceklerdir. Her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi hatıralarına layık olmak için görev yapacaklardır. Bu görevlerini yaparken hukuka, hukukun üstünlüğüne göre hareket edecek, anayasaya, yasalara ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerin önce vatan, önce bayrak, önce millet, önce insanımız diyeceklerini belirten Vali Pehlivan, "Önce insanımız, vatandaşımız diyerek vatandaşımızın huzuru, mutluluğu, güvenliği, esenliği diyecek ve bu bilinçle hareket edecekler. İnanıyoruz ve biliyoruz ki, bu genç kardeşlerimiz, okul sıralarında gerek buraya gelmeden önceki eğitim süreçlerinde, gerekse burada almış oldukları eğitimler vesilesiyle öğrendiklerini en iyi şekilde tatbik edeceklerdir. Zira, şimdi artık tatbik zamanı, uygulama zamanıdır. Edinilen teorik bilgileri şimdi hayata geçirme zamanıdır. Bunu yaparken de elbette öğrendiklerini sahaya yansıtacaklar. Bununla birlikte tecrübe biriktireceklerdir. Sahada görevlerini icra ederken edindikleri tecrübeleri, bilgi dağarcıklarına ekleyerek yollarına devam edecekler. Ancak bu sayede yerlerinde saymamış olacaklar ve her geçen gün başarı merdivenlerini birer birer yukarı doğru çıkacaklardır" diye konuştu.

"Kökümüz mazide, gözümüz atide"

Konuşmasında mezunlara seslenen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Binlerce yıllık geçmişe sahip Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniformasını giydiniz. Göğsünüzde rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı taşıyacaksınız. Sizler heyecanlısınız, bizler de heyecanlıyız. Sizler gururlusunuz, bizler de gururluyuz. Heyecanlısınız, çünkü polis teşkilatı gibi 179 yıllık bir geçmişe sahip teşkilata katılıyor ve bu teşkilat sayesinde devletimizin birer mensubu olarak görev yapmak üzere yola çıkıyorsunuz. Bizler heyecanlıyız, çünkü sizler gibi genç, dinamik vatanına, milletine, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı pırıl pırıl evlatlarımızı Türk Polis Teşkilatına kazandırıyoruz. Gururlusunuz biliyoruz. Çünkü bu şanlı bayrağa, bu büyük devlete, bu aziz millete hizmet etme fırsatı elde ettiniz. Bizler de gururluyuz, çünkü sizlerden önce nice nice nesillerin bu devlete, bu millete hizmet ettiği gibi sizler de bu hizmet bayrağını alıp en yukarılara doğru taşıma gayreti içerisinde olacaksınız. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ecdadımız, şanlı bir mücadele ortaya koydu ve cumhuriyetimizin kuruluşunu gerçekleştirdi. Evveliyatında yüzlerce, binlerce yıla dayalı bir tarihimiz var. Devlet ve millet geleneğimiz, medeniyet geçmişimiz var. Kökümüz mazide, gözümüz atide."

Vali Pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir yüzyıla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılı'na girdiğini de hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ikinci yüzyılının ilk yılındayız. Birinci yüzyıldan ve şanlı tarihimizden güç alarak, bu yüzyılı da hep birlikte en güçlü şekilde inşa edeceğiz. Bunu yaparken, elbette ki güvenlik ve asayiş en önemli, en öncelikli konularımızdan biri olacaktır. Çünkü coğrafya olarak dünyanın geneline baktığımızda en stratejik ve en kritik bölgede bulunuyoruz. Etrafımızda bir ateş çemberi mevcut. Şer odakları, terör örgütleri var. Güvenlik birimlerimiz geçmişte olduğu gibi bundan sonra da terör örgütlerine, şer odaklarına, suç ve suçluya karşı mücadelesine en etkin bir şekilde devam edecek ki, bu yüzyılda diğer bütün hizmet alanlarında kalkınmaya, gelişmeye ve güçlü geleceğe doğru yol almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hiçbir şer odağı, hiçbir terör örgütü ülkemize ve milletimize asla diz çöktüremedi bundan sonra da asla diz çöktüremeyecek. Çünkü bizim sırası geldiğinde vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan nesillerimiz, gurur duyduğumuz gençlerimiz var. Biz kenetlenerek, birbirimizden güç alarak, aile büyüklerimizin de duasıyla hiçbir şer odağından korkmuyoruz, korkmayacağız ve mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim ana çatımız Türkiye Cumhuriyeti Devletidir"

Konuşmasının devamında mezunlara; "Sevgili genç kardeşlerim; vatana hizmet yolunda önünüzde uzun bir yol var" diye seslenen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bu yolda yürürken kararlı olun. Kendinize güvenin. Birbirinize güvenin. İçinde yer alacağınız ekiplerde her şeyden önce bu güveni birbirinize telkin edin. Bağlı olduğunuz devletimizden başka herhangi bir unsura, herhangi bir odağa angaje olmak gibi bir gündeminiz asla olmasın. Bizim ana gündemimiz, ana çatımız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bizim sorumlu olduğumuz, hizmet etmekten gurur duyduğumuz aziz Türk milletidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın; milletimizin gönlü şefkat, ağzı dua doludur. Siz yaptığınız her faydalı hizmet karşısında aziz milletimizin her ferdinin duasını alacaksınız ve o duaların da yolunuzu aydınlatacağına, ayağınıza taş değdirmeyeceğine inanıyoruz. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve bir yönüyle devletimizin şefkat yüzünü vatandaşımızın zor durumunda gösterdiğinizde ama suça ve suçluya karşı da kılıçtan dahi keskin olduğunuzda ve vatandaşımızın huzurunu, asayişi, güvenliğini daim kıldığınızda bütün milletimizin hayır duaları sizinle beraberdir. Hiç endişeniz olmasın."

Vali Pehivan, polis adaylarının ailelerine yönelik ise şu ifadeleri kullandı; "Bu evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar, karşımızda bir gurur tablosu olarak duruyor. Emek ettiniz, onları yetiştirdiniz. Bu yaşlara getirdiniz ve bu okulda öğretmenlerine teslim ettiniz. Bugünden itibaren de devletimizin en köklü teşkilatlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatına emanet ediyorsunuz. Onlara gözünüz gibi baktınız. Şimdi onlar devletimizin emanetindedir ve üstlenmiş oldukları vazife gereği vatandaşımıza gözleri gibi bakacaklar, vatandaşlarımıza gönülden hizmet edeceklerdir. Suça ve suçluya asla geçit vermeyeceklerdir. Sizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceksiniz. Biz sizlere müteşekkiriz. Emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum."

Konuşmaların ardından mezuniyet töreninde sinevizyon gösterimi yapıldı, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın tebrik ve kutlama mesajı okundu. POMEM 30. dönem birincisi Çağla Çalışkan programda yapmış olduğu konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın dereceye giren polis adaylarına diploma ve ödüllerini takdim ettiği törende, 285 kadın polis memur adayı yemin ederek mezun oldu.

Programa, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek il protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı. - MERSİN