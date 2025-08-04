Mut Belediyesinin, engellilerin binasına tahliye yazısı göndermesi tepki çekti - Son Dakika
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Mut Belediyesinin, engellilerin binasına tahliye yazısı göndermesi tepki çekti

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Mut Belediyesinin, engellilerin binasına tahliye yazısı göndermesi tepki çekti
04.08.2025 17:15  Güncelleme: 17:20
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Mut Belediyesinin, engellilerin binasına tahliye yazısı göndermesi tepki çekti
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Mersin Mut Engelliler Umut Derneği'nin, 10 yıl önce kaymakamlık tarafından yapılarak verilen binaya belediye tahliye yazısı gönderdi.

Mersin'de Mut Belediyesi'nin 10 yıl önce kaymakamlık tarafından yapılarak Mersin Mut Engelliler Umut Derneği'ne verdiği binaya tahliye yazısı göndermesi tepkilere neden oldu.

BELEDİYEDEN ENGELLİLER DERNEĞİNİN BİNASINA TAHLİYE YAZISI

İYİ Partili Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ın, Mut Engelliler Umut Derneği'nin Kaymakamlık tarafından yapılıp ve 2015 yılında kendilerine verilen dernek binasını ihaleye çıkarması tepki çekti. Yer belediyeye ait olan 260 üyesi bulunan derneğin 15 gün içinde tahliye edilmesi için yazı gönderildi. Bu durum karşısında Belediye Başkan Murat Orhan'ın amacını anlayamayan engelli bireyler, tepkilerini dile getirerek açıklama yaptı.

Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri

Dernek Başkanı Emine Ünal Çopur yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mut Engelliler Umut Derneği Başkanı Emine Çopur olarak şahsım ve üyelerim adına belediyeye karşı herhangi bir karalama durumumuz yoktur. Dernek çatısı altında şikayet edileceğimiz, mevzuata aykırı veya engelli üyelerimizin hakları suiistimal edilmiş bir durum olay olmamıştır. Şikayetler konusunda derneğimize ve şahsıma sözlü ya da yazılı bir uyarı yapılmamıştır. Dernek olarak bize başvuran ihtiyaç sahibi engelli engelsiz tüm üye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı gücümüz yettiği kadar giderilmiştir.

"BURASI BİR TİCARETHANE DEĞİLDİR"

Gücümüzün yetmediği yerde de gücü yetenlerle aralarında köprü olmuşuzdur. Burası bir ticarethane değildir. Mut halk eğitim merkezine bağlı sergi ve temin noktasıdır. Şahsımda 15 yıldır bu kurumda usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Gazi ve Şehitler Derneği ile ilgili ne şahsım, ne de üyelerim olarak gazi ve şehit ailelerimizi karalayıcı kırıcı bir cümle kurulmamıştır. Belediye Başkanımız başkan seçildiğinde ziyaret etmek için iki kez randevu alındı, yerinde olmadığı için üyelerimiz ile kapıdan geri dönmüşüzdür. Daha sonra bizi ziyaret edeceğini söylemiş ancak gelmemiştir. Derneğimiz olarak belediye başkanımızın maddi manevi olarak yanımızda olduğunu hissetmek isterim, şahsi hiçbir sorunum yoktur. İdealim her zaman engelli kardeşlerimize hizmet edip onlara Işık tutmaktır. Biz derneğimizde üyelerimiz aileleri ve yüreğinde engel taşımayan kişilerle gönül bağı kurmuş kocaman bir aileyiz" dedi.

Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri

"BİZ BURADAN VAZGEÇMİYORUZ"

Dernek üyelerinden Aysun Alkan, "Bu dernekte usulsüz hiçbir şey yapılmamıştır. Hiç kimsenin hakkı yenmemiştir. Hiç bir engelli arkadaşımıza zulüm edilmemiştir. Hiç kimse buradan kovulmamıştır. Hiç kimseye itamda bulunulmamıştır. Kayıt dışı hiçbir işlem yapılmamıştır. Her dayım engellilerimizin yanındayız ve burası biz emeklerimizle buraya geldik. Biz buradan vazgeçmiyoruz. Biz burada hala var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üyelerden Hakan Şentürk ise, "Şimdi ben burası yokken evde oturup yatıyordum sıkılıyordum. Ben buraya başladım 10 senedir buradayım. Yani sosyal olduk bir şeyler yapabildiğimi üretebildiğimi gördüm. Hocamızın sayesinde öğrendik yapabiliyoruz artık. Bazı şeyleri yapabildiğimi gördüm hocamın sayesinde. Yani burası bana gidebileceğimiz sosyal alan olarak bura var zaten. Buranında elimizden alınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri

"BURADA 3 YILDIR KURS ALIYORUM"

Dernek üyesi öğretmen Neslihan Ünal da, "Ben sağlık durumumdan dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Buraya gelip 3 yıldır kurs alıyorum. Benimde gerçekten el sanatlarımda çok yetenekli olduğumu bilmiyordum. Sağ olsun Emine hocam sayesinde burada kendime güvenim geldi. Takı tasarımı öğrendim, çanta örmeyi öğrendim. Bütün insanların buraya gelip mutlu olduğunu buranın bir ev gibi olduğunu öğrendim. Buranın kapanmasını istemem çünkü benim buraya gelip ayak bende engelli bir insanım buraya geldiğim zaman rahat bir şekilde girebiliyorum. Buradaki insanların gözlerindeki o mutluluğu görebiliyorum. Hiçbir ticari anlamda bir şey görmedim hep bize bir umut vererek Emine hocam bize burada eğitim verdi. Buranın kapanmaması engelli insanlara ikinci bir yuva olması, O dört duvarın arasından çıkıp buraya gelmek bizim için çok büyük bir amaç teşkil ediyor. Onun için empati yaparak insanların bu duygularla yaklaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 14 Ağustos'ta ihaleye çıkacak bina için 360 bin TL kira bedeli istendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, mersin, Yerel, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mut Belediyesinin, engellilerin binasına tahliye yazısı göndermesi tepki çekti - Son Dakika

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