NUSRET-2024 Tatbikatı İzmir\'de

Yerel

Ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli açıklarında gerçekleşecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın yönelik İzmir Alsancak Limanında basın brifingi gerçekleştirildi. NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'na 23ülkeden 9 gemi ileTürkiye'den13gemi olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor.

İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Sancaktar Gemi'sinde gerçekleşen basın brifingine Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları ve tatbikatın sancak gemisi TCG SANCAKTAR Komutanlığı personeli katıldı. Toplantıda konuşan Tümamiral Erhan Aydın, "20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır" diye konuştu.

Hem denizden hem havadan

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz/Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını söyleyen Aydın, "Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den; mayın filosu komutanı, 1'inci arama tarama filotillası komodoru ve 3'üncü amfibi gemiler filotillası komodoru ile, 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 6 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 sualtı savunma görev timi, 1 hafif otonom sualtı aracı (HOSA) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu f-16 ve 1 c-130 nakliye uçağı iştirak edecektir" dedi.

16 ülkeden 33 gözlemci

Tümamiral Erhan Aydın, "Tatbikatta, NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu-2 (snmcmg-2) unsurlarından; Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, ayrıca Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edilecek. Ayrıca tatbikata; ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den toplam 33 gözlemci personel iştirak edecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, NUSRET-2024 Davet Tatbikatının, karşılıklı iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" diyerek sözlerini sürdürdü.

3 safhada icra edilecek

Tatbikatın TCG Sancaktar Sancak Gemi'sinde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekat Merkezi Aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini aktaran Tümamiral Aydın, "Tatbikat; mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada icra edilecektir. Birinci safhada; kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve mayın döküş harekatı icra edilecek, ikinci safhada; mayın karşı tedbirleri harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti icra edilecek. Bu safhada; tatbikat kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından, sonarlar ile tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar; mayın harbi dalgıçları ve insansız sualtı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince, 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar EOD timleri ve insansız otonom sualtı aracı (AUV) tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safhada; tatbikat sonu değerlendirmesi ve İzmir, Karadeniz Ereğli liman ziyaretleri icra edilecektir. Tatbikat 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir" sözlerine yer verdi.

Toplantının ardından dost ve müttefik ülke unsurları ile birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. - İZMİR