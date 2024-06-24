Osmaneli'de Meşhur Karpuzun İlk Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'de Meşhur Karpuzun İlk Hasadı Başladı

Osmaneli\'de Meşhur Karpuzun İlk Hasadı Başladı

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Osmaneli'nde, coğrafi işareti alan meşhur Osmaneli karpuzunun ilk hasadı başladı. Karpuz üretimine elverişli olan ilçeye tarım işçileri Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan geliyor. İlk hasadı yapan üretici, karpuzun aromasının yüksek olduğunu belirtti. Tüketicilerin iyi karpuzu anlaması için tatlı bir aynası olduğunu ve sesinden anlaşılması gerektiğini söyledi. İşçiler ise yeni karpuz sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Köy muhtarı, köylerinde en çok karpuz ekimi ve üretimi yapıldığını ve bu yılın ilk hasadını yapan üreticinin karpuzunun kalite olarak bilindiğini ifade etti.

24.06.2024 09:43
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Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Osmaneli'nde, coğrafi işareti alan meşhur Osmaneli karpuzunun ilk hasadı başladı.

Karpuzu her yıl erken dikim yaparak ilk çıkaran Osmaneli ilçesi Medetli köyünde coğrafi işaret tescili alan Osmaneli karpuzunda günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler hasada başlıyor. Toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı karpuz üretimine elverişli olan ilçeye karpuz hasadı için Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan tarım işçileri geliyor.

Medetli köyünde yılın ilk karpuzunu alan Kütahyalı hal sahibi (Kabzımal) Faruk Kap "Yetiştiricimiz tarla sahibi Yaşar Aksoy abimiz Medetli köyünün karpuzunun aromasının çok yüksek olduğunu öncelikle belirmek isterim. Beş yıldır Medetli köyünden karpuz almaktayım. Yaşar abimin böyle kaliteli karpuz yetiştirdiği için eline emeğine sağlık bu yılın ilk hasadını yaptık. Buradan aldığımız karpuzları Türkiye'nin her iline gönderiyoruz. Medetli köyünde her yıl 500 dönüm karpuz alıyorum. Her yıl köyde gelenek haline getirdiğimiz Kurban kesimini ilk tarlaya girdiğimde ve sezon kapanışında mutlaka yapıyorum. Hasadımız ve kazandığımız paralar bereketli olsun diye kurbanımızı kesiyoruz işçilerimiz ile köylülerimiz ile birlikte sezona başladık diye hep birlikte kestiğimiz kurbanımızı tüketiyoruz. Bol bereketli bir sezon olsun inşallah" dedi.

Tüketicinin iyi karpuzu nasıl anlayacağını söyleyen hal sahibi Faruk Kap "Öncelikle karpuz alacakların dikkat etmesi gereken en önemlisi tüketici karpuzu eline aldıklarında tatlı bir aynası olduğunu görmeli, sesinden anlamalıyız tın tın ses gelmeli elimiz ile karpuza vurunca" dedi

İşçibaşı Şanlıurfalı Mehmet Kaplan "Medetli karpuzunun ilk kırımına başladık. Allah hayırlı uğurlu etsin bu yıl hasat güzel, karpuz güzel, bu tarlada çalışan işçilerimiz Adana'daki işçilerimiz oradaki karpuz sezonu bu sene dolu vurması nedeni ile erken bitti. Biz de işçilerimiz ile birlikte Medetli köyüne geldik. Kırk iççi ile sabahın erken saatlerinde tarlaya geliyoruz karpuz kırımına akşam gün batıncaya kadar devam ediyoruz. Yeni karpuz sezonu herkese hayırlı uğurlu bereketli olsun" dedi.

Tarla Sahibi Yaşar Aksoy "Bu sene ürünlerden de fiyatlardan da memnunuz, diğer senelere bakarak bu yıl havalar kurak gidince ürünlerimiz çok kaliteli ve normalden 10 gün önce ürünlerimiz yetişti. Biz bu sene ürünlerimizden memnunuz inşallah tüccarda tüketicide menün kalır. Bu sene Medetli köyünde ilk karpuz benim karpuz oldu 65 dönüm tarlanın ilk hasadı yapmakta bana nasip oldu. Hayırlı bereketli çiftçimizin yüzü gülecek bir sezon olmasını diliyorum" dedi

Köy Muhtarı Gürhan Karaca "Köyümüz İstanbul'a 2 saat, Eskişehir, Sakarya ve Bursa, illerine 1 saat mesafede olan bir köydür. Köyümüzde 4 bin, 5 bin dönüm karpuz dikimi ve üretimi yapılmaktadır. Karpuzumuz birçok illerden gelen halci arkadaşlarımız tarafından alınarak Türkiye'nin her iline gönderilmektedir. Köyümüz Osmaneli İlçesi civarında en çok karpuz ekimi ve üretimi yapan bir köyümüzdür. Bu yılın ilk karpuz haşatını Kütahya ilinden halci (Kabzımal) Faruk Kap arkadaşımız yaptı. Üreticimiz köyümüzden Yaşar Aksoy 65 dönüm arazisi içerisinde ilk karpuzunu yetiştirerek ilk hasadını yaptı. Aroması, tadı ve şekliyle köyümüzün karpuzu herkes tarafından kalite olarak bilinmektedir. Bu sene karpuz üretiminden köylümüz gayet memnundur. Geçen sene dönümü 20 bin, 25 bin bandında giderken bu sene dönümü 50 bin ila 60 bin arasında satılmaktadır. Alan satan hayrını görsün bu seneki ilk hasadımızda burada başladı bol bereketli bir yıl olsun" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Meşhur Karpuzun İlk Hasadı Başladı - Son Dakika

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