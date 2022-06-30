Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi - Son Dakika
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Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi

30.06.2022 13:30

Yeşilcam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.

85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise çok sayıda Arkın ailesi ve hayranları katılıyor. Usta oyuncunun tabutunun başına gelen hayranları gözyaşlarını tutamadı. Sevenleri tabutun başında Arkın için dualar etti.

NURİ ALÇO: YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSANDI

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın'ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi.

Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Kaynak: İHA

Cüneyt Arkın, Teşvikiye, AKM, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi - Son Dakika

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