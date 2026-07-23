Şile Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet operasyonu - Son Dakika
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Şile Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet operasyonu

Şile Belediyesi\'nde usulsüzlük ve rüşvet operasyonu
23.07.2026 10:22
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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, AHBAP Derneği ile organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımı belgelendi. Festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı, 20,86 milyon TL'lik fark oluştuğu ve rüşvet iddiaları ortaya çıktı. 13 kişi tutuklandı.

Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımı tespit edildi.

6 FARKLI EYLEMDE SUÇ ŞÜPHESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda; etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, bilgi sahibi beyanları, rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler, HTS kayıtları ile banka hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni suç şüphesine ulaşılmıştı.

13 TUTUKLAMA

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si operasyon sırasında yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.

AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA UZULSÜZLÜK

Yürütülen soruşturma kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımı tespit edildi.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinde, "35. Uluslararası Şile Bezi Festivali" ihalesine ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı. Raporda, ihalenin resmi olarak Sur Müzik'e verilmesine rağmen bu firmanın paravan olduğu; organizasyonun Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Koşan Adam firması tarafından fiilen yürütüldüğü, belediyeden çıkan hakediş ödemelerinin şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırılarak izinin takip edilememesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu değerlendirildi.

ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İTİRAF ETTİ

Bu kapsamda ifade veren şüphelilerden Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, "İhale Koşan Adam'a verildi, kağıt üzerinde Sur Müzik aldı. Teklif veren diğer firmalar da Sur Müzik ile organik bağı olan firmalardı" dedi. Bilirkişi raporunda Sur Müzik'in paravan yüklenici, Koşan Adam'ın ise asıl organizatör olduğu değerlendirildi. Festivalde yer alan sanatçıların ve sunucuların büyük bölümü tarafından Sur Müzik'i tanımadıkları ve işi kendilerine Koşan Adam firmasının getirdiği de ayrıca beyan edildi. Dosyada ayrıca ihalenin Berkant Acil'e verilmesi için Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın rüşvet talebine ilişkin çeşitli ifadeler de yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI TALİMAT VERMİŞ

Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı tarafından anlatılanlara göre ise, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya Oğuz Kaçmaz'ın Arif Sevik'ten 4 milyon TL ve telefonlar istediğini söylediğini; kendisinin rüşveti 3 milyon TL olarak bildiğini, telefonlarla ilgili de bilgisi olduğunu ancak 1 milyon TL farkı bilmediğini söylediğini, bu sayede de Başkan Özgür Kabadayı'nın rüşvetten haberdar olduğunu anladığı belirtildi.

Dosyada ayrıca rüşvet itiraflarıyla birlikte festivalde sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki farklar olduğu ve bu yolla belediyenin kasasının boşaltıldığı tespit edildi.

SANATÇILAR ÜZERİNDEN KASAYI BOŞALTMIŞLAR

Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınan şarkıcıların büyük bir kısmının Koşan Adam firması üzerinden iş aldıklarını söylemelerine rağmen ödemelerin önemli bölümü Sur Müzik üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Sanatçıların büyük bölümü ise Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ifade etti. Bu noktada bilirkişi incelemesine göre belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştu.

Raporda örnek olarak; Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL ve sanatçıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL ve sanatçıya 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL ve sanatçıya 625 bin TL, Erdal Erzincan için 1 milyon 750.000 TL ve sanatçıya 37 bin 500 TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL ve sanatçıya 312 bin 500 TL ödendiği tespitlerine yer verildi.

Bilirkişi hesaplamasına göre incelenebilen kalemlerde belediye bütçesinden yaklaşık 22,79 milyon TL fatura düzenlenirken, sanatçı ve sunucuların fiilen aldığı toplam tutarın yaklaşık 1,93 milyon TL olduğu ve buna göre 20,86 milyon TL'lik bir fark ortaya çıktığı tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI İÇİN "SEVGİLİSİNİ BELEDİYEDE İŞE ALDI" İDDİASI

Başkan Özgür Kabadayı'nın sevgilisini belediyede işe yerleştirdiği iddia edildi

Şile Belediye Festivali'ne sunucu olarak katılan eski spiker Mutlu Ulusoy tarafından verilen tanık ifadesinde ise, festival sonrası Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile yakınlaştıkları anlatıldı. Ünlü spikerin ifadesinde Kabadayı ile aralarında yoğun bir duygusal birliktelik yaşandığı; başkan Kabadayı'nın evliliğini çocukları nedeniyle sürdürdüğünü söylediği beyan edildi. Ulusoy tarafından bu sürecin ardından 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında Mercan Köşk üzerinden Şile Belediyesi'nde işe başladığı ve sosyal medya biriminde iki ay kadar çalıştıktan sonra istifa ettiği ifade edildi. Aynı ifadede Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında geçen ilişkiden belediyedeki bazı isimler tarafından haberdar olunduğu, Berkant Acil'in de alamadığı hakedişleri için belediye başkanıyla görüştüğü belirtildi.

HAKEDİŞLER AYNI HESAPLARA DÖNDÜ

Bilirkişi raporuna göre belediyeden çıkan hakedişler Sur Müzik üzerinden sanatçı ödemelerine 2 milyon TL olacak şekilde gerçekleştirilirken, kalan ödemeler önce ilişkili şirket hesaplarına aktarıldı. Ardından paralar festivalin ses sistemlerini yapan Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri ile şahsi hesaplarından Berkant Acil, Mehmet Sait Köse ve Köse ailesinin diğer bireysel hesaplarına parça parça dağıtıldı.

Raporda belediye kaynaklı hakedişlerin ticari teamüllere aykırı biçimde çok sayıda şirket ve şahıs hesabı üzerinden dolaştırıldığı; işlemlerin ekonomik gerekçesinin tespit edilemediği ve Sur Müzik ile Koşan Adam'ın finansal yapılarının iç içe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.

"PARAVAN ŞİRKET"İN SAHİBİ ETKİN PİŞMAN OLDU

SUR Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek verdiği ifadesinde, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in teklifiyle gerçekleştiğini aktardı. Köse, belediye ile tüm görüşmeleri Arif Sevik'in yürüttüğünü; kendisinin sanatçılarla hiç görüşmediğini ve Sur Müzik adına düzenlenen yetki belgelerini imzalayıp Arif Sevik'e verdiğini söyledi.

Köse ayrıca yaklaşık 13 milyon TL'lik hakediş ödemesi öncesinde Arif Sevik'in kendisine Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 4 milyon TL istediğini, paranın ödenmediği takdirde hakedişin de yapılmayacağının iletildiğini aktardığını ve Berkant Acil ile görüştükten sonra ödemeleri alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldıklarını öne sürdü.

175 MİLYON LİRALIK NAKİT İŞLEM HACMİ

MASAK raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca TL'lik işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Öte yandan Kaya'nın hesaplarındaki 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmi de detaylar arasında yer aldı. Kaya'nın en yüksek tutar olarak 1,5 milyon dolarlık para yatırılması ile ilgili hesap hareketlilikleri sorulan Acil'in ifadesinde, "Haluk Levent'e verilen hatır çeklerinin ödemesi" savunmasını yaptığı görüldü.

HALIK LEVENT'İN KARDEŞİ KAYA'YI UYARMIŞ

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile kardeşi Berkant Acil'in yazışmalarında, Acil'in Kaya'ya "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi, bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" dediği ortaya çıktı. Ayrıca Berkant Acil'in 14 Nisan'da gerçekleştirdiği görülen bir başka yazışmada Yeliz Kaya'ya, "Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürüsünüz. Gazeteci arkadaşlarıma verdim, savcılığa da vereceğim" dediği yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şile Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet operasyonu - Son Dakika

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