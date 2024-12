Sinop'ta Balıkçılar Mazot ve Sezon Sorunlarını Anlattı

Yerel

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop iskelesine fırtına dolayısıyla demir atan balıkçılar sezonu değerlendirdi. Balıkçı Ali Yeşil, " Türkiye'de şartlar belli zaten. Dışarıda yaşayan insanlar ile denizde yaşayan insanlar arasında fark var. Mazot fiyatları da belli. Şuraya limana giriyorsun özel liman olduğu için para vermen gerekiyor. Fazla da kalamıyorsun. Kamyonlar, nakliyeler, kasalar, mazot, tayfanın günlük giderleri derken şartlar ağır" diye konuştu. Balıkçı Metin Göktepe ise, "Mazot, gemicinin sigortası, yememiz, içmemiz, maaşlar derken haliyle baya giderler oluyor. Masraflar her yıl artıyor ve üstüne koyuyor" dedi.

Sinop iskelesine fırtına dolayısıyla demir atan balıkçılar sezonu değerlendirdi. Balıkçı Ali Yeşil, şöyle konuştu:

"Şu an hava esiyor ve Sinop limanına geldik. Sezon ile alakalı olarak ise hamsi pek randımanlı değil. Daha doğrusu hiç randımanlı değil. Haftada ya da üç sefer oluyor ama çok randımanlı geçmiyor sezon. Türkiye'de şartlar belli zaten. Dışarıda yaşayan insanlar ile denizde yaşayan insanlar arasında fark var. Mazot fiyatları da belli. Şuraya limana giriyorsun özel liman olduğu için para vermen gerekiyor fazla da kalamıyorsun. Kamyonlar, nakliyeler, kasalar, mazot, tayfanın günlük giderleri derken şartlar ağır. Palamut sezonu bu sene iyi geçti fakat mazotlardan dolayı yakalanan palamut egzozdan çıkar gibi geliyor bana çünkü, palamut her gün olan bir şey değil. Palamut sezonu yaklaşık 2 buçuk 3 ay sürüyor ama havanın estiği günleri de sayarsak hemen hemen her gün balık olmuyor. Çok tutulsa da palamut çok narin bir balık olduğu için sıcağı görünce anında bozuluyor. Onu kasalayacaksın, kamyona vereceksin, kamyonlar klimalı ama gidene kadar sıkıntı oluyor. Bu da fiyatını düşürüyor balıkların."

Balıkçı Metin Göktepe, "Hamsi az oldu bu sene. Şuan istavrit var. Palamut mevsimi de iyi geçti diyebiliriz. Bizim için en büyük külfet mazot. Mazot, gemicinin sigortası, yememiz, içmemiz, maaşlar derken haliyle baya giderler oluyor. Masraflar her yıl artıyor ve üstüne koyuyor" dedi.

"Bir, iki gün boş geçince illaki yansıması oluyor"

Balıkçı Tayfun Ay ise, "Bu sene güzel palamutçuluk oldu. Palamut çok olduğu için hamsi maalesef biraz seyrek olsa da avcılığımızı yaptık. Her gün 3 öğün yemek yiyoruz. Burada yaklaşık 40 kişiyiz. Sürekli deniz üstündeyiz ve bu işin mazot bölümü var. Onun dışında balığın sevkiyat işi var. Balık çok olunca bütün kayıklar yarış halinde. Balık para edecek ki, biz kazanacağız ve insanlar daha ucuza yiyecek. Bir iki gün boş geçince illaki yansıması oluyor. Zorluğunu söylemiyorum bile deniz üstünde soğuğu ayrı, sıcağı ayrı" diye konuştu.