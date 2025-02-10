Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

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Antalya'da Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan Necdet Tilif, evine yakın bir konumda 4 aydır arabasının içinde hayatını devam ettiriyor. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan ve arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan Tilif, komşularının yardımlarıyla gıda ve yakacak ihtiyacını karşılıyor. Ancak 6 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle arabası da kullanılamaz hale geldi. Bu durum, Tilif'in ek iş yaparak geçimini sağlama şansını da elinden aldı.

BİR EVLİLİĞİN ARDINDAN GELEN YIKIM

Necdet Tilif, 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü iddia etti. Tilif, evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istediğinde başlayan tartışmaların, eşi Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzadığını ileri sürdü. Sicili temiz olduğu için cezasının ötelendiğini belirten Tilif, evliliklerinin ilk gününde yaşadığı olayı şu şekilde aktardı: "Eşimle, sosyal medya üzerinden Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. Dört yıldır evliyiz. Evliliğin 10. günde evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık, daha önce böyle bir konu gündemimizde yoktu. Sözlü tartıştık, ben yattım. Uçakla Ankara'ya gidiyor. Orada mizansen yapıyor, darp izleri yapıyor kendine. Darp raporu alarak şikayetçi oluyor, 3 ay kasten yaralamadan ceza aldırdı bana. Sicilim temiz olduğu için cezam ötelendi. Oradan da hiç kimse sormuyor ki olay nerede oldu? Ankara'da ne işi var? Darp raporu alıyorsun. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist, duygusal bir insanım. Ama 4 yıldır eşim hayatımı zehir etti."

10 AĞUSTOS'TAN BERİDİR SOKAKLARDA

Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Tilif, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Tilif, eşinin ısrarı üzerine bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. Ancak Tilif, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 10 Ağustos 2024'te yaşanan bir tartışmanın ardından evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya zorlandığını öne sürdü. Tilif, "Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. "Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap" diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. 'Evin tamamını vermezsen gelmem' dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye evin tamamını verdim. Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. 10 Ağustos 2024 tarihinden itibaren sokaklardayım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede?"

Necdet Tilif, yaşadığı dramın sadece uzaklaştırma kararlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, 2 yıl önce eşinin üzerine devrettiği evinin tapusunu, Z.T.'nin de yaklaşık bir ay önce kızının üzerine devrettiğini öne sürdü. Tilif, bu devir işleminin ardından artık hiçbir yasal hakkının kalmadığını düşünerek, adalet arayışında daha da yalnızlaştığını ifade etti. Hukuki süreçleri takip edecek maddi gücü olmadığını belirten Tilif, avukat tutacak imkanı bulunmadığı için çaresizlik içinde başvurabileceği yolları araştırıyor" ifadelerine yer verdi.

"ARABASI HURDAYA DÖNDÜ"

6 gün önce geçirdiği trafik kazası ise Necdet Tilif'in hayatını daha da zorlaştırdı. Kazadan önce, geceleri aracının direksiyonuna geçip alüminyum kutu toplayarak ve ikinci el giysiler satarak geçimini sağlayan Tilif, kaza sonucu aracının direksiyon ve ön aksı ciddi şekilde hasar gördüğünü, aracın kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte bu gelir kapısının da kapandığını aktardı. Tilif, "Bu arabayla geceleri çöpleri dolaşıyor, kutu topluyor, giysi satıyordum. Günde 200-300 lira kazanıyordum. Şimdi arabam yok, işim yok" diyerek yaşadığı ekonomik çöküşü anlattı.

"ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Eşi Z.T.'ye de seslenen Necdet Tilif, "Eşimi Allah bildiği gibi yapsın. İnsan, bir suç işler yasalardan kaçar. Kimse görmez toplumdan kaçar ama kendi vicdanından kaçamaz. Beni Ağustos'tan beri süründürdüğü için onu Allah'a havale ediyorum. Vicdanının olduğunu da sanmıyorum" dedi.