Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar ve CIP Binası Açıldı

Barajın taşması sonucu onlarca kişi can verdi, çok sayıda kayıp var

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon Havalimanımız 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanlarımız arasında 9. sırada yer aldı. 2024 yılının ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 17 bin 208 uçuş trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı yeni dış hatlar ve CIP binasının açılışına katıldı.

"Havaalanları özellikle yurt dışından gelenler için ülkeye açılan kapısı ve turizmin olmazsa olmaz bir bölümü"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım açılış konuşmasında, Trabzon'un hem liman hem de havalimanı kenti olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Havaalanları özellikle yurt dışından gelenler için ülkeye açılan kapısı ve turizmin olmazsa olmaz bir bölümü. O yüzden burada açılacak olan havaalanımızın birtakım bölümlerinin ve özellikle yurt dışından gelenlerin ilk etapta hizmet görecekleri yepyeni alanların turizme de çok büyük bir fayda sağlayacağını, turizme de hizmet edeceğini, Trabzon'umuzu ve Türkiye'mizi bu kapıdan girenlere çok daha iyi tanıtacağını ifade etmek isterim. Trabzon tarih boyunca en önemli liman kentlerinden birisiydi, şimdi aynı zamanda havalimanı kentlerinden bir tanesi."

Havayolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise havayolu taşımacılığının artık insanlar için lüks olmaktan çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren havayolu taşımacılığının turizm alanında ne denli önemli olduğunu sürekli vurguladık ve bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar aldık, adımlar attık. Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttük. Havayolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanı'nın bugün geldiği konuma bakmak yeterlidir. Yine Antalya, Çukurova ve içinde bulunduğumuz Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda hava yolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe katettiğimizi açıkça görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır. Bu doğrultuda hava yolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, her bölgemize ve her vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir. Bütün bunların da ötesinde Türkiye, uluslararası havayolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken, ulaştırmada altyapının her şeyin temelini teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımızdan baktığınızda, turizm tesislerimizden kültür varlıklarımıza uzanan bir alanda altyapının sürdürülebilirlik, koruma, kaliteli hizmet ve konfor demek olduğunu vurgulamak isterim. Ayrıca ülkemize gelen misafirlerin konaklama tesislerinden çıkıp gerek şehir hayatına dahil olmasını gerekse ören yerlerimizi, müzelerimizi, tarihi alanlarımızı gezmesini istiyorsak sağlıklı bir altyapı sağlamak durumundayız."

"Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretler de artıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Trabzon Havalimanı verilerini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:

"1957 yılında hizmete açıldığında doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk havalimanı olan Trabzon havalimanı ilk günden bu zamana kadar gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olmuştur. Hizmet sunduğu yıllar boyunca çok önemli olaylara ve nice hikayelere ev sahibi olarak şahitlik etmiştir. Trabzon'umuz geliştikçe; havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyümüştür. Ancak Trabzon Havalimanımızın gerçek manada modern bir havalimanına dönüşmesi hiç şüphesiz AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla gerçekleşmiştir. 2002 yılında 7 uçak park pozisyonu bulunan havalimanı 11 uçak kapasitesine yükseltildi. 2004'te mevcut itfaiye binası yenilendi. 2005 yılında 2500 metrekarelik işletme garaj binası inşa edildi. 2006 yılında Trabzon Havalimanı'nın 7/24 uçuş trafiğinin sekteye uğramaması amacıyla pist aydınlatma regülatörleri yapıldı. 2008 yılında 2 milyon yolcu (yıl) kapasiteli yeni iç hatlar terminali hizmete açıldı. 2009 yılında yeni kargo binası yapıldı. 2011 yılında 11 adet uçak park pozisyonu 17'ye çıkarıldı. 2013 yılında hava seyrüsefer emniyeti ve sürekliliği açısından çok önemli olan bin 200 metrekare radar istasyonu faal hale getirildi. Gelişen tesislerin enerji ihtiyacı doğrultusunda 2014 yılında yeni kuvvet santrali kullanıma açıldı. 2020 yılındaki Kovid -19 pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Trabzon Havalimanı'nda da uçuşlar durma seviyesine gelince bunu da fırsata çevirerek havalimanının tüm pist kaplamasını tamamen yeniledik. Gördüğünüz üzere gerçekten burada Trabzon'umuzun büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanımız var. Trabzon Havalimanımız 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanlarımız arasında 9. sırada yer aldı. 2024 yılının ilk 8 ayında iç ve dış hatlarda 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladı. Havalimanımızdan; Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, ırak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı havayolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. ve bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde'ye hem de Riyad'a Trabzon'dan direkt seyahat etmek mümkün oldu. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretler de artıyor.

"Yolcularımızın seyahat deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracağız"

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurt dışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CİP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun bugün 3 bin 77 metrekare büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklükteki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmetler sunacağız. Yolcularımızın seyahat deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu yeni yapılarımızın yanı sıra havalimanımızın dış hatlar terminali binasına bağlantısını sağlayacak 100 metrelik yeni bağlantı yolu yapım çalışmasını da tamamladık. Mevcut dış hatlar terminalinin dış hatlara giden yolcu terminaline dönüşümü, mevcut iç hatlar terminalinin tadilatıyla iki adet sabit yolcu köprüsü, körük sistemi eklenmesi ve bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Trabzon Havalimanımızın gücüne güç katacak yeni hizmet binalarımız ve bağlantı yolumuzla sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir başarıya daha imza attık. Hayırlı uğurlu olsun. Az önce de belirttiğim üzere bu yapılarımızın yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar yapılması gerekiyordu. Biliyoruz ki Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.