Türkiye'nin Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma - Son Dakika
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Türkiye'nin Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma

Meteoroloji, parçalı bulutlu, yağışlı ve soğuk hava bekliyor. Çığ tehlikesine dikkat!

25.02.2025 09:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 12

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma - Son Dakika

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