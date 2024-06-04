Ülkemizde Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 42
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL
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