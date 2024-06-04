Ülkemizde Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Ülkemizde Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 36, Adana 42, Antalya 35, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece.

04.06.2024 08:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 42

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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