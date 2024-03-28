Vahap Seçer, Tarsus\'ta Faaliyet Gösteren Stk\'larla Bir Araya Geldi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus'ta faaliyet gösteren esnaf odaları, odalar ve STK'larla bir araya geldi.

Toplantı öncesi Tarsus'ta otobüsle şehir turu yapan Seçer, ilçe halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Daha sonra toplantıya geçen Seçer, burada yaptığı konuşmasında, Tarsus'un geliştiğinden söz ederek, beklenenin de çok üzerinde gelişmeler olacağını ifade etti. Tarsus'un sadece kendi dinamiklerinden değil, bölgedeki gelişmelerin yansımalarından da etkileneceğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer,"Özellikle Çukurova Uluslararası Havaalanı'nın açılması, bir tarafta Tarsus Karma OSB'nin yapımı, diğer tarafta Tarımsal Ürün Paketleme OSB'nin yapılması çok artı değerler" dedi.

Mersin Büyükşehir olarak sık sık sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiklerinden bahsederek, bunun da topluma iyi geldiğini sözlerine ekleyen Seçer, kentleri sahiplenerek ortak karar almanın önemine vurgu yaptı. Seçer, "Büyükşehir olarak benim çağrımla 6 seri toplantı yaptık. Ekonomi ile ilgili odalardan, derneklerden, mühendislik odalarına, sendikalara, hemşehri derneklerine, sulama kooperatifi ya da üretim kooperatiflerine kadar birçok insanla bir araya geliyoruz. İlginç gelebilir pek alışılmadık bir olay ama ben 5 yıldır kentle ilgili kararların birçoğunu bu toplantılarda aldım. Bu toplantılarda herkes fikrini söylüyor ve mutlaka çok önemli görüşler de ortaya çıkıyor. Biz de yatırım programlarını alırken bunları hesaba alıyoruz" diyerek, sivil toplumun sesine kulak verdiklerinin altını çizdi.

Yatırım programlarını yaparken de kamuoyu ölçümlerine göre karar verdiklerine değinen Seçer, hangi bölgeden hangi konu hakkında talep geliyorsa ona yönelik bir plan program yaptıklarını belirtti.

"KENTİ TANIYAN İNSANLARIN FİKİR YÜRÜTMESİ, OLAYI BAŞKA BİR BOYUTA GÖTÜREBİLİYOR"

MEDEKA ve TADEKA kurullarından söz ederek, yaptıkları tüm etkinliklerin ve festivallerin kararlarının bu kurullardan çıktığını anlatarak sözlerine devam eden Seçer, "Örneğin Tarsus Festivali kararı verildiğinde her şey hazırlanmış ve benim önüme gelmişti. Bu festivalin çıktığı nokta da TADEKA'dır. Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali de TADEKA'nın ürünüdür ya da burada kültür-sanat, diğer hangi konu varsa, o günden bugüne yapılmış, bunların tümü TADEKA'nın ürünüdür. İnsanların bir araya gelmesi, kenti tanıyan insanların bu konuda fikir yürütmesi, olayı başka bir boyuta götürebiliyor" diye konuştu.

"13 İLÇEDE YAPTIĞIMIZ HİZMETLERDE ASLA BİR FARK GÖZETMİYORUZ"

Mersin'in 13 ilçesine eşit hizmet götürdüklerini ve aynı standartta işler yaptıklarını belirten Seçer, "Büyükşehir olarak 13 ilçede yaptığımız hizmetlerde ve projelerde asla bir fark gözetmiyoruz. 'Burası Silifke, burası Tarsus, burası Gülnar, bu bunu kurtarır' demiyoruz. Standart olarak ne olması gerekirse onu yapıyoruz. Bir standardımız var ve gidiyor" dedi. Seçer, kaynak israfı da yapmamak adına hizmeti götürecekleri noktada yaşayan insanların ihtiyaçlarını önceden araştırıp gözlemleyerek ihtiyaca göre hizmet ürettiklerini söyledi.

"ŞU ANA KADAR TARSUS'A 363 BİN TON ASFALT KULLANDIK"

Tarsus'un tarım bölgesi bir ilçe olduğu için oraya yaptıkları grup yollarının da önemine dikkat çeken Seçer, "Biz şu ana kadar Tarsus'a 363 bin ton asfalt kullandık. Köylere toplamda 584 kilometre yol yaptık. Her sokak, her yol Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait değildir. Şehirdeki ana caddeler ve grup yolları Mersin Büyükşehir'in sorumluluğundadır. Diğer yol güzergahları ilçe belediyelerinin ya da Karayolları gibi farklı kurumlara aittir. Tarsus'ta önemli çalışmalar yaptık. Bunlar kırsal mahallede yaşayan üretici vatandaşların bize dönüşünden de anlaşılıyor" diyerek, belediyecilik standardının çok üzerinde yollar yaptıklarını kaydetti.

"TARSUS TRAMVAYI'NIN İLK ONAYINI ALDIK"

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile Tarsus'un standardının değiştiğini söyleyen Seçer, Tarsus'ta çok daha güzel çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Gelecek 5 yılla ilgili yapmayı planladıkları çalışmalardan da bahseden Seçer, majör projelerinden olan raylı sistemleri anlattı. Seçer, "Biz, bunun içerisine Tarsus'u da kattık. Geçtiğimiz hafta ilk aşamasının onayını da Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldık. Toplamda Mersin'in 47 kilometre raylı sistem projeleri var. Bunun 12 kilometresi Tarsus Tramvayı. Uygulama projeleri hazırlanıyor" diye konuştu.

"BELEDİYE HALKA HİZMET YAPACAK"

Majör projelerinden olan Sosyal Konut Projesi'ni de anlatan Seçer, "Orta alt, alt gelir grupları için yaptığımız konutları vatandaşlarımıza kiraya vereceğiz" dedi. Şelale Oteli yıktıklarını ve yeni bir yapı inşa edeceklerini sözlerine ekleyen Seçer, oraya otel yapılmasının talep edildiğini ancak kabul etmediklerini kaydederek, "Belediye otel yapıp kiraya verecek kurum değildir. Belediye halka hizmet yapacak, sosyal yaşam merkezi yapacak, sosyal etkinlik merkezi yapacak, büyük parklar yapacak. Oteli de otelciler yapacak. Büyükşehir 10 milyonları hatta 100 milyonları harcayıp bir oteli kiraya vermek için vatandaşına yapacağı yol parasına ya da sosyal politikaya ayıracağı bütçeye otel yapmaz" diye konuştu.

"ŞELALE SPOR VE TURİZM KOMPLEKSİ'Nİ YAPACAĞIZ"

Şelale Otel'in projesinde bazı revizyonlar yapmak istediklerini söyleyen Seçer, "Birkaç ay içerisinde de yeni revize ettiğimiz projeyi ihalesine çıkacağız. Orayı Şelale Spor ve Turizm Kompleksi olarak planladık" dedi. Atatürk Parkı'nı düzenledikleri gibi Kültür Parkı'nı da düzenleyeceklerinin bilgisini veren Seçer, şöyle devam etti:

"Parkın etrafındaki duvarları kaldıracağız. Dünyanın artık çok az kentin de duvarlarla çevrili parklar kaldı. Bir tanesi de bizim park. Yeni şekliyle çok beğenilecek. İçinde nostaljik bir havuzun ve restoranın olduğu; çocuklar için kadınlar için bazı ünitelerin olduğu güzel bir park haline getireceğiz."

"TARSUS GENÇLİK KAMPI'NI HALKA BİZ AÇTIK"

Göreve geldiği 2019 yılında Tarsus Gençlik Kampı'nı da hizmete açtıklarını belirten Seçer, "Biz göreve geldiğimizde orası halka kapalı bir yerdi. Zaman zaman gruplar ya da spor kulüpleri orada kalıyordu. Biz; 'Buraları halka açalım dedik' ve açtık. 5 yıllık süre zarfında orada on binlerce çocuk ve kadın ağırladık. Bu rakam belki de 70-80 bini buldu. Muhtarlarımız organize ediyor ve mahallelere otobüsler gönderiyoruz. Başta dezavantajlı mahalleler olmak üzere kadınları ve çocukları oraya götürüyoruz ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana kentte yapılan arkeolojik çalışmaları önemsediğini ve bu çalışmalara destek olmak için bütçe ayırdıklarını belirten Seçer, yaptıkları desteklerin ikinci dönemde de devam edeceğini vurguladı.

"İKİNCİ 5 YILLIK DÖNEMİMİZDE TARSUS'TA ÖNEMSEDİĞİMİZ VE HAYATA GEÇİRECEĞİZ 3 PROJEKSİYON VAR"

Tarsus'un arıtmasının şu anda kapasite olarak yetersiz kaldığını ve tükenme durumuna geldiğini de söyleyen Seçer, yakın tarihte ikinci kademe atık su arıtma tesisi yapacaklarını da müjdeledi. Projesinin onaylandığını ve finansmanının da hazır olduğunu vurgulayan Seçer, Yenice'ye de çok kısa bir zaman diliminde arıtma tesisi yapacaklarını sözlerine ekledi.

İkinci 5 yıllık görev süresi boyunca kentin doğusu Yenice'den, batısı Yeşilovacık'a kadar bütün kanalizasyon ve alt yapı projelerini tamamlayacaklarını belirten Seçer, söz konusu yatırımlar için finansman arayışlarını tamamladıklarını kaydetti. 70 milyon avrosu hibe olmak üzere 156 milyon avro finansman temin ettiklerini belirten Seçer, ikinci 5 yıllık görev süresinde hayata geçirecekleri tesis projelerini tek tek dile getirdi.

Gelecek dönemlerinde Tarsuslular için 3 projeksiyonu olduğundan da bahseden Seçer, ilkinin Tarsus'ta hayata geçirecekleri 'Tramvay', ikincisinin 'Sosyal Konut', üçüncüsünün ise 'Şelale Spor ve Turizm Kompleksi' olduğunu dile getirdi.

"31 MART'TA HİZMETE OY VERİN"

Yerel seçimler için Mersinlilere seslenen Seçer, 31 Mart'ta hizmete oy verilmesi çağrısı yaptı. Büyükşehir'in istikrarlı bir belediye olduğunu hatırlatan Seçer, "Bu kurum ciddi ve mali dengesini sağlamış bir kurumdur. Mersin Büyükşehir Belediyesi yoluna devam eden bir kurumdur. 5 yılda hizmetlerden memnun olan yurttaşlarımızın desteği bizim için önemli" diyerek, Tarsus'ta da Ali Boltaç'a destek çağrısı yaptı.

BOLTAÇ: "BİZ MEMLEKET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tarsus'un ayrışmaya, ötekileşmeye değil; bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, "Önümüzdeki süreçte güzel işler başaracağız. Tarsus'un ve Türkiye'nin kişisel menfaatleri değil, toplumsal menfaatlerini düşünen insanlara ihtiyacımız var. Artık kişisel beklentilerimizi bir kenara bırakmanın toplumu düşünmenin zamanı gelmiştir. Biz memleket için elimizden geleni yapacağız" dedi. Belediye başkanının sadece yol, kaldırım, su, sinek ve böcekle ilgilenmediğini belirten Boltaç, "Bunlar onun asli görevidir. Aynı zamanda bir belediye başkanı gençlere istihdam kapısı yaratmalıdır. Bu anlamda bütün paydaşlarla bir arada olmalıdır ve Tarsus'u ortak akılla yönetmelidir" diye konuştu.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.