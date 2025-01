Van'da İkinci El Araç Pazarında Fiyatlar Yükseliyor

Yerel

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Tuşba ilçesinde ikinci el açık oto pazarında, yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zorluyor. Mehmet Fariz Dinler, "Millet kendi haline düşmüş, araba alamaz bu para ve ekonomiyle hiç bir şey de alamaz. Emekli, asgari ücretli ancak kendini idame eder aracı ancak rüyasında alır" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Bu fiyatlarda ne araç alınır ne de satılır" ifadesini kullandı.

İkinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Açık Oto Pazarı'nda 2025'in ilk haftasında, ikinci el araçlara bakan çok alan yok. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise fiyatların pahalı olmasından yakındı.

"Aracımı sattım daha alamıyorum"

Muş'tan araç almak için Van'a gelen Galip Çoban adındaki vatandaş, "Piyasa yüksek. Biz arabamızı sattık araba alma imkanımız yok. Bir araba bir milyon 300 bakalım ne olacak, bu sene ekonominin düzelmesi millet bağlıdır. Durum kritik hayat şartları zordur. Bir vatandaş ise, "Bu fiyatlarda ne araç alınır ne de satılır" dedi.

Şerafettin Çelikbaş, "Piyasa şu an durgun, kuru bir kalabalık var. Van'dayız iş yok, kar kıştır, bizde kendi araçlarımızı getirdik, hayırlısıyla satmayı düşünüyoruz ama şu anda bir durgunluk var. Asgari ücretle bırak araç almayı doğru dürüst bir ekmek bile alamıyorsun. Asgari ücret çok az, emeklilerde çok gariban onlar da zor günler yaşıyor. Bu asgari ücret ile ölsen daha iyi, emekli olanlar da 65 yaşına kadar emekli yapmıyor bu adam öbür dünyada emekli olacak. Mezara gittiğin zaman mı emekli olacak? Çoğu insan şu anda işsiz, millet perişan bir haldedir. İş yok, iş sektörü inşaat sektörü de bitti, bizde burada pazarda bekliyoruz boş boş" dedi.

"Emekli asgari ücretli arabayı ancak rüyasında görür"

Mehmet Fariz Dinler, "Millet kendi haline düşmüş, araba alamaz bu para ve ekonomiyle hiç bir şey de alamaz. Emekli asgari ücretli ancak kendini idame eder aracı anca rüyasında alır" dedi. Başka bir vatandaş, "Bu ülkede ekonomi düzelmez, ekonomi düşse piyasalar düzelir, düşmezse nasıl düzelir, burası çok fiyatlıdır pahalıdır alamıyoruz. Bu ekonomiyle de asla düzelmez" değerlendirmesinde bulundu.

Cebrail Gözcü, "Piyasa, ekonomi, araç, fiyat allak bullak, Piyasaya baktığımızda satan da yok alanda, piyasa allak bullak diyebilirim" dedi. Yağız Demirci ise, "Araç piyasası genel olarak durgun, son birkaç aydır henüz herhangi bir satış gerçekleştiremedik. Buna bağlı olarak insanların araçlar üzerinde etkisi bir hayli fazla genel olarak bakıp geçiyorlar. Herhangi bir alışveriş söz konusu olmuyor maalesef" ifadelerini kullandı.

"İkinci elde durgunluk var"

Diyadin Demirtaş, "Şu an piyasa çok kötü, ikinci elde bir durgunluk var. Sıfır araçlar yine bu ay bir buçuk zam yedi. Talep yok, talep olmadığı için piyasalar çok durgun, banka enflasyonları düşmediği sürece yeni yılda da düzeleceğini zannetmiyorum. Çünkü millet paranın hepsini faize yatırmış, haliyle, araç, daire, arsa alımı durmuş durumda, inşallah düzelir" derken Mahmut Akbulut, "Biz şu an Van galericiler sitesindeyiz, her cumartesi burada açık otopazarı var. İnsanlar akın akın geliyor ama piyasa var satış alış yok bu bir gerçek, inşallah açılır ama öyle bir görüntü de yok, çünkü faizler düşmeyene kadar zor. Ben emeklilere çok acıyorum bir günde harcadığım parayı adamlar aylık alıyor. Neye yetecek" diye konuştu.

"Asgari ücretle ancak el arabası alınır"

Bervan Argeş, "Bizim bir tane el arabası var. Asgari ücretli onu alabilirse iyidir. Asgari ücrete ancak el arabası alınır. Şu anki durumda asgari ücretle bir el arabası alınır" dedi. İsmail Kartal, "Araçların fiyatları malum çok yüksek, buna bağlı araç tek değil bütün her şey çok pahalı, insanların maddi sıkıntı çekiyor. Bir aile bir aracı 400-500 binden aşağı alamaz, bu fiyata araç aldığı zaman o araç randıman vermiyor. Bugün oto sanayi ateş pahası her şey yüksek, işçilik boyası vs. Malzeme dolar endeksli olduğu için dolarla geliyor. Her halükarda sanayideki esnafta haklı, al satçı da haklı. Bir ailenin alacağı araç bir milyonun altında olmaması gerekir. Adam diyelim ki asgari ücretle çalışıyor. Arabanını sigortasını yapacak, 25-30 bin TL, bakımını mı yapacak, araba mı alacak, 15-20 bin kira mı verecek hangisi yapacak sence, şu anda durumlar hiç iyi değil rabbim yardımcısı olsun herkesin" ifadelerine yer verdi.

Başka bir vatandaş, "Uzun süredir pazara gelip gidiyoruz. Van pazarında pek bir kımıldama yok, nedenini soracak olursanız, Türkiye'nin ekonomik şartları belli insanlar geçinemez durumda iken Van'ın piyasası da bu şekilde, insanlar kendi kafalarına göre internet piyasasına da pek uyan yok bu şekil devam ediyor. Burada bin tane araç varsa 2-3 tane ya satılıyor yada satılmıyor" dedi.