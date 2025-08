Yeşilyurt Belediyesi hizmet değerlendirme toplantısı yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden bugüne kadar Yeşilyurt İlçesinde gerçekleşen yatırımları 'Hizmet Değerlendirme Toplantısında' tüm boyutlarıyla anlattı. Toplantıda yeni dönem projelerini tanıtan Başkan Geçit, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini, belediye bütçesini ve mali kaynakları en verimli şekilde kullanarak tek bir kuruşu bile israf etmeden, vatandaşların emanetine sonuna kadar sahip çıktıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen toplantıyı; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri takip etti.

"Malatya'ya birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet ediyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Yeşilyurt'un dünü, bugünü ve yarınlarına yönelik hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ali Bakan yaptığı konuşmada, Malatya ve Yeşilyurt'a hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunarken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, Malatya'ya birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmet ettiklerini, el birliğiyle şehri ayağa kaldırmak için Yeşilyurt, Battalgazi ve İlçe Belediyeleriyle uyumlu ve koordineli çalıştıklarını, bu birlikteliğin şehrin geleceği adına önemli olduğunu söyledi.

"İlçemizin geleceğine kalıcı eserler bırakıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, göreve seçildikleri 31 Mart 2024 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt'a her alanda hizmet ettiklerini, ilçede deprem yaralarını sarmak adına yoğun bir mesai yaptıklarını, fiziksel yatırımlar ile alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hizmetlerle ilçenin tüm değerleriyle birlikte ayağa kalkması için birbirinden özel ve değerli projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Yeşilyurt'un daha iyi bir geleceğe sahip olması hedefiyle hayata geçen yatırımları tüm boyutlarıyla katılımcılarla paylaşan Başkan Geçit, geride kalan bir yılı hizmetlerle ve yatırımlarla dolu dolu geçirdiklerini, vatandaşlara verdikleri sözlerin önemli bir kısmını gerçeğe dönüştürdüklerini, bundan sonra ki dönemde hayata geçirecekleri projelerle Yeşilyurt'un geleceğine her açıdan önemli ve değerli eserler bırakmak istediklerini ifade etti.

Başkan Geçit, konuşmasının başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşilyurt İlçesinde yürütülen Rezerv Alan, TOKİ Konutları ve Kırsal Konutlar hakkında bilgiler paylaşırken, ilçenin toparlanması ve deprem yaralarının sarılması amacıyla gerçekleşen tüm yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Malatya'nın inşa, ihya ve imarı için gerçekleşen dev yatırımlar için Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, toplam maliyeti 500 Milyon TL. olan 102 bin ton sıcak asfalt serimi, 162 km.sathi kaplama, 235 bin ton stabilize malzeme serimi, 68 bin metrekare kilit taşı, 700 metrekare bordör, 635 metre perde duvar, 20 bin metreküp taş duvar, 2 bin metre tel örgü çalışması ve 56 bin ton hafriyat toplama işi yaparken, 72 km. kadastro ve imar yolu açarak ulaşım ağındaki konfor seviyesini artırdıklarını söyledi. Saha çalışmalarını hızlandırmak için araç filosuna 260 Milyon TL. maliyetinde 30 adet yeni araç kazandırdıklarını ifade eden Başkan Geçit, 195'i resmi, 54'ü kiralık olmak üzere toplam 249 araçla Yeşilyurt'a hizmet ettiklerinden bahsederken, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm yatırımlarına destek sunmak için Beton Santralini yeniden belediyeye kazandırdıklarını, bununla birlikte 2. Beton Santralini kurarak günlük üretim kapasitesini 500 metreküpten bin 500 metreküpe çıkardıklarını dile getirdi.

"Dışa bağımlılıktan kurtulduk"

Üretim tesislerinin sayısını artırarak dışa bağımlı olmaktan kurtulduklarını, saha malzemelerini kendi tesislerinde üreterek belediye bütçesini kara geçirirken, yatırımları ise daha güvenli ve sağlıklı bir seviyeye ulaştırdıklarını katılımcılarla paylaşan Başkan Geçit, Asfalt Plenti ve Kilit Taşı Üretim Tesisinde günlük 800 ton sıcak bitümlü asfalt üretimi yapıldığını, Taş Ocağı (Agrega) Üretim Konkasör Tesisinin ise tam kapasiteyle çalışarak güvenli ve kaliteli malzeme üretiminin devam ettiğini hatırlatırken, 100 Milyon TL. maliyete sahip 2.Konkasör Tesisini kurarak 'üreten belediyecilik' anlayışına yakışan yatırımların altına imza attıklarının altını çizdi. Başkan Geçit, bu tür yatırımların deprem yaralarının sarılmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

"Her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz"

Yeşilyurt'ta ki yerinde dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının hız kazanması için her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini hatırlatan Başkan Geçit, konutlarını kendi yerlerinde yapmak isteyen depremzede vatandaşlara 397 adet Yerinde Dönüşüm Ruhsatı verdiklerini, bu rakamın 7 Bin 703 bağımsız bölüme denk geldiğini vurgularken, 299 adet güçlendirme ruhsatı verdiklerini, bu rakamın 8 bin 632 bağımsız bölüme denk geldiğini, güçlendirme projelerinin yüzde 80'inin ise tamamlandığını paylaştı.

Elektronik imzalı e-ruhsat dönemini başlatarak yerinde dönüşüm ve güçlendirme başvuruları başta olmak üzere belediyeyle ilgili başvuruların rahat ve kolay bir şekilde yapılmasını sağladıklarından bahseden Başkan Geçit, ilçenin doğru ve planlı bir geleceğe sahip olması için imar uygulamalarının önünü açtıklarını, 31 Mart 2024'ten önce 228 Yapı Ruhsatı verilirken, 31 Mart 2024'ten bugüne kadar 846 Yapı Ruhsatını onayladıklarını paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla 2020 yılında temeli atılan Turgut Özal Mahallesi (Kentsel Dönüşüm) Yeşil Yaşam Evlerini yüzde 45 seviyesinden devr aldıktan sonra bir yıl gibi kısa bir sürede iki bloğu hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalan iki konutu ise bu yılın Aralık Ayında teslim edeceklerini, 2017 yılında temeli atılan Gedik Villalarını ise yüzde 52 seviyesinden devr alıp yüzde 77 seviyesine ulaştırdıklarını ve 2026 yılında teslim edeceklerini söyledi.

Depremzede çiftçilere destek olmak, tarımsal alanları hareketlendirmek içinde 250 bin fide, bin adet çam fidesi, 44 bin adet fidan, 80 ton arpa ve 60 adet ana arı üretim kovanını çiftçilere teslim ederek tarımsal hizmetlerde de örnek çalışmaların altına imza attıklarına vurgu yapan Başkan Geçit, Yeşilyurt'un doğal güzelliklerine değer katan yatırımlara da öncelik verdiklerini, ilçede şu anda 222 park alanı bulunduğunu, toplam yeşil alan miktarının 2 milyon metrekare olduğunu hatırlatırken, Beylerderesi Şehir Parkının dördüncü etabını tamamlayacaklarını, Karakavak, (TOKİ) Yavuz Selim, Tecde ve Çilesiz Mahallelerine ise yeni parklar kazandıracaklarını ifade etti.

"Başkanlar Vatandaşın Her Daim Yanında"

Yeni dönemde başlattıkları "Başkanlarım Yanımda" ve "Vatandaş Soruyor Başkanlar Cevaplıyor" toplantıları sayesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler getirdiklerini vurgulayan Başkan Geçit, 'Birlikte Yeniden Yeşilyurt' sloganı altında başlattıkları hizmet seferberliğiyle ilçeyi her alanda kalkındıracak yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade ederken, "Hepimizin ortak paydası olan bu güzel şehre hizmet etmek, bizim için bir onur ve sorumluluktur. Yeşilyurt ise, sadece bir ilçe değil; dayanışmanın, sevginin ve umudun adıdır. Bugün, yeniden inşa sürecini hep birlikte sürdürdüğümüz bu şehri gelecek nesillere güvenle bırakmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu bir hayal değil, birlikte başaracağımız bir gerçekliktir. Görev süresi boyunca her adımda şeffaflık, katılımcılık ve hakkaniyet ilkesiyle hareket etmeye gayret ettik. Bu dönemde, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaç önceliklerine göre pek çok alanda projeler hayata geçirdik ve bir günümüzü bile boş geçirmeyerek 7/24 sahada olduk. Belediyemizin hizmet anlayışını "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesine dayandırarak; altyapı ve üstyapı çalışmalarında, ulaşım ve yol düzenlemelerinde, sosyal belediyecilik uygulamalarında, çevre ve temizlik hizmetlerinde, kültürel ve sportif faaliyetlerde ve özellikle de sosyal yardımlar konusunda ciddi mesafeler kat ettik. Her bir vatandaşımıza dokunan, yaşam kalitesini artıran işler yapmaya özen gösterdik" dedi.

Bugünden geleceğe daha modern ve yaşam standartı yüksek bir Yeşilyurt emanet etmek için alanında deneyimli ekiple yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Depremin derin yaralarını birlikte gördük, birlikte hissettik ve birlikte iyileştireceğiz. Çünkü biz, bu şehrin insanları olarak her zorluk karşısında kenetlenen, dayanışma ruhunu asla kaybetmeyen bir milletin temsilcileriyiz. Bizler bu şehre, ilçeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Seçim döneminde Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte "şehrimizi ve ilçelerimizi iki yıl içerisinde ayağa kaldıracağız" sözünü yerine getirmek için geride kalan dönemde gece gündüz demeden çalıştık. Deprem sonrası süreçte göreve başlamamız sebebiyle özellikle kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla ilçemizin dört bir tarafına kalıcı ve modern yatırımları ulaştırmaya çalıştık. Açık, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışını hakim kıldık. Bizim için aslolan vatandaşlarımıza eşit ve tarafsız hizmet etmektir, her bölgemizin aynı seviyede gelişmesi ve ilerlemesidir. Belediyemizi kara geçirecek projelerle mali disiplini maksimum düzeye çıkardık, istişare ve ortak aklı her zaman ön planda tuttuk, tüm hemşerilerimize belediyenin kapılarını sonuna kadar açtık. Siyasi parti ayırt etmeden dini, dili ve ırkı ne olursa olsun herkesi sevgiyle, hoşgörüyle ve samimiyetle kucaklıyoruz, ayırmadan ayrıştırmadan herkesin ve herkesimin belediyesi olduk. Vatandaşlarımızın en güzel hizmetlere kavuşması, güvenli, sağlıklı ve huzurlu alanlarda yaşaması temel hedefimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, afetlere karşı dirençli, modern ve herkesin huzurla yaşayacağı bir Yeşilyurt inşa etmek için her alanda hizmet üreten bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarından bahsederken, "Devletimizin büyük destekleriyle ilçemizde hızla yükselen ve bazıları teslim edilen TOKİ, Kırsal ve Rezerv Alan konutlarıyla birlikte geleceğe dönük hayallerimizde yükseliyor. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bizler yerel yönetimler olarak devam eden bu yatırımların bir an önce tamamlanması adına yol yenileme, imar, ulaşım ve diğer hizmet alanlarında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bizim için belediyecilik hizmet kapısıdır, millete hizmetkarlıktır. Bizim için siyasetin merkezinde 'insan' vardır. Şunu asla unutmayalım ki; belediyecilik, sadece bina yapmak değil, gönül yapmaktır. Bütüncül, kapsayıcı ve çözüm odaklı yatırımlarla Yeşilyurt'un dört bir tarafını daha yaşanabilir ve modern hale getirmek öncelikli hedef olarak belirledik. "Merkez ile kırsal arasındaki hizmet kalitesini aynı seviyeye getireceğiz" vaadimizi yerine getirmek için ilçemizin dört bir köşesinde hizmet seferberliği başlattık. İlçemizin tüm mahallelerini karış karış gezerek vatandaşlarımızın taleplerini yerinde öğrenip, kalıcı ve güçlü çözümler getirmeye özen gösterdik, sorunları erteleyen değil çözüm üreten olduk. Seçim zamanında "çevre yolunun altı ile üstü arasında ki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağız" dedik. Bunu bir söylem olmaktan çıkartıp eyleme dönüştürdük. Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz, Siyasi Partilerimizle, kamu ve kurumlarımızla, basın mensuplarımızla, muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle güçlü ve güzel bir iletişime sahip olarak bir ve beraber hareket etmeye ayrı bir önem verdik" ifadelerine yer verdi.

Başkan Geçit, seçim döneminde hangi sözü verdilerse onu yerine getirmek için hiç durmadan çalıştıklarını belirtirken, "İlçemizde hem deprem dolayısıyla hem de gündelik yaşam içerisinde öne çıkan sorunları gidermek için kendi üzerimize düşen hizmetleri bugüne kadar başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Yeşilyurt için hayalimiz basit ama güçlü: "Umut Dolu Bir Yeşilyurt." Hem fiziksel hem de sosyal anlamda yeniden inşa edeceğimiz bu şehirde, huzur, güven ve umut her sokağa, her aileye ulaşacaktır. "Birlikte, Yeniden Yeşilyurt" diyerek, hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Bu şehir bizim evimiz. ve biz bu evi daha güzel, daha yaşanabilir kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Vizyonumuz net: adil, şeffaf, kapsayıcı ve umut dolu bir belediyecilik anlayışıyla geleceğe yürümektir. Bugün sizlerle paylaşacağımız projelerimiz, sadece bir vizyonun değil; aynı zamanda kıymetli hemşerilerimizin beklentilerinin, hayallerinin ve ihtiyaçlarının bir yansımasıdır. Yeni dönem yatırımlarımız, sadece bugünün değil; geleceğin de şehir yaşamını şekillendirecek ciddi ve kararlı adımlarımızdır. Bu projeler yalnızca birer plan değil, hep birlikte yazacağımız bir gelecek vizyonunun temel taşlarıdır. Bugüne kadar ki çalışmalarımızda yanımızda olan, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt için bir şeyler yapmaya çalışan herkesle biz bu yolda yürümeye hazırız" diye konuştu.

Seçim vaatlerinden Taziye Evlerinin ilk temelini Çilesiz'de attıklarını, Yeşilyurt Genç Meclis'i kurup, ücretsiz YKS Kurslarını başlattıklarını ifade eden Başkan Geçit, vatandaşlara yeni iş imkanları sunmak amacıyla hayata geçirdikleri Kariyer Merkezine 547 başvuru yapılırken, 299 kişinin istihdam edilmesine destek verdiklerini sözlerine eklerken, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezine gelen 50 binin üzerindeki talebin tamamına yakınını sonuçlandırdıklarını vurguladı.

Başkan Geçit, konuşmasının devamında, Yeşilyurt'un geleceğine ışık tutacak yeni projelerin teknik detaylarını, amaç ve hedeflerini görsel sunumla paylaştı. - MALATYA