Yurdun Hava Durumu: Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
Yerel

Yurdun Hava Durumu: Sağanak Yağışlar Bekleniyor

08.08.2025 08:55
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

