21 ilde gerçekleştirilen \'BOZDOĞAN-18\' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda uyuşturucu madde, sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirdi. Ayrıca aranan şahısların yakalandığı operasyonlarda silahlar ve mermiler bulundu. Trafik timleri tarafından yapılan kontrollerde ise birçok araç kontrol edildi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele kapsamında da çalışmalar yapıldı.